Mediahahmo opettelee julkkisten kanssa kokkaamista Netflixin tulevassa Cooking with Paris -sarjassa.

Mediahahmo Paris Hilton kertoo Instagramissa palaavansa televisioon kokkausohjelmalla. Cooking with Paris -sarja käynnistyy Netflixillä 4. elokuuta kuuden puolen tunnin jakson voimin. Alaotsikkona sarjalla on Simple recipes from the kitchen of Paris Hilton, ”yksinkertaisia reseptejä Paris Hiltonin keittiöstä”.

Julkaisussa Hilton myös kehottaa seuraajiaan lähettämään hänelle toiveita sarjassa valmistettavista ruokalajeista.

Sarja tulee seuraamaan Hiltonia opettelemassa ruoanlaittoa kuuluisien ystäviensä avustuksella, kertoo Variety. Hilton tulee tutustumaan uusiin aineksiin, uusiin resepteihin ja vieraisiin keittiövälineisiin jaksoissa, jotka seuraavat aterian valmistumista aina ruokakaupasta pöytään asti.

Hiltonin kuuluisa ”that’s hot” -hokema tulee sarjan mainosvideon perusteella löytämään Cooking with Parisissa paikkansa.

Paris Hilton tuottaa sarjan yhdessä Aaron Saidmanin, Eli Holzmanin ja Rebecca Hertzin kanssa.

Hilton käynnisti kokkailunsa tammikuussa 2020 julkaisemallaan Youtube-videolla, jolla hän valmistaa lasagnea. Videon aluksi Hilton kertoo olevansa erinomainen kokki, joka on ”jo aivan pienestä tytöstä lähtien” ollut innokkaana mukana keittiössä.

Videolla hän keittää pastalevyt, paistaa jauhelihan pannulla, raastaa juuston ja paistaa lasagnen uunissa. Kuudentoista minuutin mittaista videota on katsottu tähän mennessä yli viisi miljoonaa kertaa.

Keväällä 2020 Paris Hilton esitteli Instagramissa taideteoksia, joita hän oli valmistanut koronapandemian aiheuttaman eristyneisyydessä.

2000-luvun alussa Hilton-hotelliketjun omistajasuvun perijätär oli viihdemaailman kasvo, jonka näyttäytyminen maksoi ja maksaa todennäköisesti edelleen. Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2009 Hiltonin tienaavan pelkästään juhlimisesta noin 350 000 euroa kerralta.

Hiltonin voi muistaa myös vuosina 2003–2008 esitetystä tosi-tv-sarjasta Simple Life, jossa hän kohtasi varattoman arkielon yhdessä Nichole Richien kanssa. Sarjassa kaksikko esitettiin ”varakkaina hölmöinä”, mutta Hilton on sittemmin kertonut kyseessä olleen rooli.

Ohjelman ohella Hilton on tuottanut brändillään varallisuutta muun muassa kosmetiikan, asusteiden ja yökerhobisneksen muodossa. Hilton on toiminut myös dj-artistina ja levyttänyt albumin verran musiikkia.

