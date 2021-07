Disney on innoittanut Jan-Eric Nyströmin elämää lapsuudesta eläkepäiviin saakka.

Animaatioalan suuria legendoja on Nine Old Men -ryhmä, yhdeksän mestaria, joiden työlle Walt Disneyn piirroselokuvien laatu perustui 40 vuotta, studion ensimmäisestä pitkästä Lumikista (1937) alkaen.

Varsinkin kaksi heistä oli Jan-Eric Nyströmin ystäviä: Frank Thomas (1912–2004) ja Oliver Johnston (1912–2008). Eläkkeellä he julkaisivat kirjan The Illusion of Life (1981), jota arvostetaan yhtenä parhaista animaatio-oppikirjoista.

Sen kansiliepeessä on Nyströmin ottama valokuva tekijöistä.

”Otin sen kuvan salaa, kun kävin ensimmäisen kerran Disneyn studioilla vuonna 1976. Portilla järjestelmäkamerani otettiin talteen, mutta taskussa oli vielä pieni Minox. He pyysivät kuvan kirjaansa, mutta piti saada studion lupa. Sekin järjestyi, ja myöhemmin sain kuvatakin studioilla.”

Sillä reissulla Nyström tapasi Oliver Johnstonin ensimmäistä kertaa. Frank Thomas oli tuttu Zagrebin animaatiofestivaalilta, ja häneltä Nyström oli saanut vierailukutsun.

”Frank ja Ollie istuivat siellä viereisissä huoneissa. Olin heidän kanssaan kirjeenvaihdossa 30 vuotta. He kävivät luonani kylässäkin 1985.”

Kaikkiaan Nyström on käynyt Disneyllä seitsemän kertaa, viimeksi vuonna 1993. Vuoden 1989 käynti on pieni pala suomalaisen elokuvan historiaa. Silloin Nyström kutsuttiin esittelemään Disneylle Animac-tietokoneohjelmaansa.

”Kytkin 80-luvun puolivälissä videokameran Mac-tietokoneeseen ja keksin, että sillä tavalla saan koneen muistiin satoja piirroksia. Tietokone pystyi näyttämään niitä eri nopeuksilla ja eri järjestyksessä. Ohjelmallani piirrokset pystyi siis näkemään liikkeessä heti.”

Ennen sellaisia systeemejä animaattori saattoi tarkistaa piirrostensa liikkeiden toimivuuden vain karkeasti pläräämällä niitä edestakaisin. Muuten mahdolliset virheet ja kömpelyydet paljastuivat vasta, kun kuvatut filmit kehitettiin. Animac säästi aikaa ja vaivaa.

Muitakin yrittäjiä oli, mutta Nyström suostui luovuttamaan myös Animacin lähdekoodin, mikä ratkaisi asian. Ajan mittaan Disney osti sen kaikille animaattoreilleen ja käytti sitä Kaunottaresta ja hirviöstä (1991) Pocahontasiin (1995).

Animac on jo kauan sitten vanhentunut. Sittemmin tietokoneanimaatiota ja digitaalisia tehosteita on kehitetty etenkin Amerikassa. Moni ei muista, että pieni pala teknologian varhaista kehitystä tuli Suomesta.

Nyströmin tie kohti Disney-yhteyksiä lähti jo varhain. Lapsena hän kävi katsomassa animaatiokoostenäytöksiä. Aku Ankka oli hänen suurin suosikkinsa. ”Pätkikset, hodari ja ranskalaiset oli perheemme sunnuntaiseremonia.”

Omia alkeellisia animaatioita, ”plärävihkoja”, Nyström alkoi piirtää kymmenvuotiaana. Kemian harrastus sai kiinnostumaan filmeistä ja valokuvaamisesta. 15-vuotiaana hän hankki ensimmäisen oman kaitafilmikameran, jolla teki sekä piirros- että pala-animaatioita.

1970-luvun alussa Nyström haki opiskelemaan Ateneumiin kamerataiteen linjalle muttei päässyt sisään. Vuosia myöhemmin hän kävi luennoimassa animaation tekniikoista ja historiasta elokuvaopetusta jatkaneessa Taideteollisessa korkeakoulussa (nykyinen Aalto-yliopisto).

Nyström lähetti Kidnapping-lyhärinsä (1974) Zagrebin arvostetulle animaatiofestivaalille Jugoslaviaan. Sitä ei valittu, mutta Nyström kävi kuitenkin festivaalilla. Siellä hän meni juttelemaan elokuvateatterin aulassa Frank Thomasin kanssa.

Kidnappingin päähenkilönä esiintyneestä Albert-madosta tuli Nyströmin Animato-tunnus, jota hän käyttää edelleen.

Animaattori Jan-Eric Nyströmin kädenjälki näkyy monessa kotimaisessa elokuvassa. Työläimmät trikkinsä hän teki Talvisota-elokuvaan: ”Ammusten valojuovia ja venäläisten hävittäjien tykkien suuliekkejä.”

Itseoppinut Nyström on vuodesta 1973 lähtien työskennellyt animaation parissa.

Hän on tehnyt animaatiota tuhansiin tv-mainoksiin, alku- ja lopputekstejä sekä trikkejä ja animaatiota 150 pitkään elokuvaan. Hän teki pitkään yhteistyötä dokumentaristi Juho Gartzin kanssa ja teki Aki Kaurismäen elokuvien alkutekstit Tulitikkutehtaan tytöstä (1990) Le Havreen (2011).

Erikoistehosteista tulevat mieleen Hollywood-spektaakkelit eikä heti tule ajatelleeksi, että niitä on melkein kaikissa elokuvissa, suomalaisissakin. Itselleen työläimmäksi pitkäksi elokuvaksi Nyström mainitsee Pekka Parikan Talvisodan (1989).

”Tein siihen 25 animaatiotrikkiä, ammusten valojuovia ja venäläisten hävittäjien tykkien suuliekkejä. Hävittäjät olivat puolitoistametrisiä radio-ohjattavia malleja. Oli tärkeää saada ampumisen rytmi oikein ja pätkiä jäljet niissä kohti, kun ne jäivät esimerkiksi kuusten taakse.”

Vaikka Nyström kehitti tietokoneen käyttöä animaatiossa, hahmot hän on animoinut käsin. Nykyään se tehdään digitaalisesti. Nyström lopetti mainosten tekemisen 2008 ja jäi eläkkeelle 2014. Hän vertaa vanhaa käsityöjälkeä vähän haikeasti nykyiseen digitaaliseen massatuotantoon.

Mutta kädet eivät ole jääneet joutilaiksi. Nyt Nyström rakentaa pienoisjunia kuten Walt Disney aikoinaan ja kantaa höyrypään lempinimeä ylpeästi. Junat ovat niin isoja, että kyytiin mahtuu.

”Myös Ollie Johnston oli innokas puutarhajunailija. Kärpänen puri, kun sain ajaa hänen junallaan. Aloin rakentaa ensimmäistä höyryveturia vuonna 2000. Tein sen 20-luvun piirustusten mukaan mittakaavaan 1/8.”