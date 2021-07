Kotimaisen indiemusiikin kärkeä esitellyt festivaali näyttäytyi keski-ikää lähestyvän kulttuuriväen lomatyyssijana. Viikonlopun huippukonserteista vastasivat Vesta, Ruusut ja Litku Klemetti.

Hailuoto.

Liki surffauskelpoisia tyrskyjä ja pitkää hiekkarantaa kuin Kaliforniassa. Kalastaja- ja luotsiasemakylän idyllistä tunnelmaa. Mykistävää Perämeren saariluontoa. Paikallista lohikeittoa, pienpanimo-oluita, paljuja ja saunoja.

Sekä kolmetuhatta pitkin Suomea saapunutta festivaalijanoista kulttuurihipsteriä.

Kymmenes Bättre folk -indiemusiikki- ja -kirjallisuusfestivaali juhlittiin viikonloppuna tuulisissa, mutta otollisissa olosuhteissa Hailuodossa. Perjantaista sunnuntaihin kestänyttä tapahtumaa eivät rajoitukset näkyvästi häirinneet.

Verrattain pieni mutta kulttuurisesti huomattava Bättre folk kasvoi juhlavuonna suuremmaksi kuin aiemmin. Kävijöitä loppuunmyytyinä pääpäivinä perjantaina ja lauantaina oli kumpanakin noin kolme tuhatta. Edellisellä kerralla 2019 tapahtuma keräsi noin 2 500 päiväkohtaista kävijää.

Bättre Folk -festivaalia vietetään merellisissä tunnelmissa Hailuodossa.

Pysyviä asukkaita Hailuodossa on vajaa tuhat, joten festivaaliviikonloppu kolminkertaistaa saaren väkimäärän.

”Ehkä Suomen järjettömin paikka järjestää festarit. Mut ihan mahtava”, tapahtuman taiteellinen johtaja, itsekin Hailuodossa asuva Aki Roukala kommentoi.

”Tämä alkaa pikkuhiljaa näyttämään oikealta festivaalilta”, hän luonnehti kymmenen vuoden rupeamaa.

Aki Roukala on festivaalin taiteellinen johtaja.

Lavan takana ja festivaalin pihamailla kotimaiset poptähdet kehuivat omaleimaisen tapahtuman henkeä ja miljöötä.

”Merellinen paratiisi”, ”kiireetön”, festivaalien inhoajaksi ilmoittautuneen Litku Klemetin Sanna Klemetti luonnehti.

”Toismaailmallinen”, ääntään vanhan torpan pihalla ennen keikkaa lämmitellyt Yona heitti.

”Maaginen”, aamupesulta yhdeltä iltapäivällä tavoitettu Vesta ylisti.

Vesta esitteli festivaalilla uuden yhtyeensä.

”Eksoottinen, eksklusiivinen”, Maustetyttöjen Kaisa Karjalainen puolestaan korosti. ”Tässä yhdistyy kotimaan matkailu ja festarointi.”

Viikonlopun konserttitarjonnassa nousivat esiin ensimmäisen keikkansa kahteen vuoteen esittänyt ja erinomaisen uuden yhtyeensä esitellyt Vesta, häkellyttävää näkemystä pursunnut elektropopin kärkiyhtye Ruusut sekä kitararockista diskosointiin vaihtanut Litku Klemetti.

”Jos joku luuli, että me ollaan jokin retrobändi, se on väärin! Me ollaan moderni diskobändi”, lavakomiikkaa leiskautellut Klemetti julisti yleisölle.

Konsertin loppupuolella kuultiin Klemetin muovaama hulvaton käännösversio laulajan ”80-luvun parhaaksi biisiksi” esittelemästä Belinda Carlislen Heaven is a Place on Earthista.

Vestan konsertissa kuultiin maistiaisia joko loppuvuonna tai alkuvuodesta ilmestyvältä toiselta albumilta. Uskon tulevaan -nimisen levyn teemoja ovat ympäristö ja nuoren aikuisen ahdistus.

Suorastaan jylhän taidokkaasti ja terävästi esiintynyt uusi kokoonpano nosti Vestan uudelle tasolle. Tummasävyisen kohtalokkuuden myötä materiaali toi mieleen Anohnin kantaaottavan dramatiikan.

Vestan konsertti päättyi vitsikkään ja liikuttavan välimaastossa tasapainoilleeseen Idols-lauluun Tuulet puhaltaa, joka upposi kolme-nelikymppisten yhteislauluna tuuliseen iltahetkeen kuin jalka Hailuodon rantahiekkaan.

Marjaniemen luotsiaseman satamassa esiintyivät viikonloppuna lisäksi muun muassa uutta albumia niin ikään valmisteleva Uusi fantasia sekä iltojen viimeisinä konsertoineet Pariisin kevät ja Chisu.

Festivaalia voi viettää myös paljussa.