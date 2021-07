Global Citizen Live -konsertilla hankitaan varoja köyhyyden, nälänhädän ja koronaviruksen leviämisen torjumiseksi.

Syyskuussa järjestetään jättimäinen vuorokauden kestävä hyväntekeväisyyskonsertti, joka livestriimataan.

Global Citizen Live -konsertissa esiintyvät muiden muassa Weeknd, Ed Sheeran, Billie Eilish, Coldplay, BTS, Lorde, Lizzo ja Metallica. Esityksiä järjestetään ympäri maailmaa muun muassa New Yorkissa, Pariisissa, Lontoossa, Los Angelesissa, Lagosissa ja Rio de Janeirossa.

Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Tapahtuman tavoitteena on saada hallituksia ja yrityksiä sitoutumaan lahjoituksiin muun muassa koronarokotteiden ostamiseksi, nälänhädän lievittämiseksi sekä opetusohjelmien rahoittamiseksi.

Kampanjaa tukevat muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Angela Merkel, Italian pääministeri Mario Draghi sekä Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi.

Viime vuonna vastaava striimauskonsertti One World: Together at Home keräsi 127 miljoonaa puntaa (149 miljoonaa euroa) pandemiaa hoitaville hyväntekeväisyysjärjestöille.

Konsertilla on lukuisia striimausalustoja Youtubesta Huluun.

Konsertti järjestetään 25. syyskuuta.