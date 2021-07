Nuortenromaanissa ruskea tyttö on oppinut välttelemään omaa erilaisuuttaan – mutta sitten hänestä kuoriutuu maaginen naissoturi, jonka on selvitettävä murha

Mintie Dasin nuortenromaani Kuolleetkin ghostaa kertoo rooleista, joista osa tulee syntymästä ja osan voimme valita itse.

Mintie Das on syntynyt Intiassa, kasvanut Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa ja asuu nyt Suomessa.

Mintie Das: Kuolleetkin ghostaa (Brown Girl Ghosted). Suom. Kristiina Vaara. Into. 303 s.

Ghostaaminen on someaikana syntynyt termi, joka tarkoittaa selittämätöntä hylkäämistä. Parin tapaamisen jälkeen treffikumppani vain katoaa ja katkaisee sosiaalisen median yhteydetkin.

Intiassa syntyneen, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa kasvaneen ja nyt Suomessa asuvan Mintie Dasin nuortenromaanissa katoamistemppuja harrastetaan puolin ja toisin. Ne eivät ole kuitenkaan romaanin tärkein juonne.

Päähenkilö, 16-vuotias Violet Choudhury on syntynyt Intiassa, mutta asuu Yhdysvaltain Keskilännen pikkukaupungissa. Hänen äitinsä on kuollut, isä on jatkuvasti työmatkoilla ja tyttöä kaitsee Dede, vanha intialainen lastenhoitaja.

Violetin elämän täyttää pikkukaupungin lukion sosiaalinen peli. Hän kuuluu cheerleader-joukkueeseen, jota vetää kaikin puolin täydellinen Naomi. Naomi on luonut ympärilleen hovin, jota hän pyörittää julmin prinsessan elkein.

Violet elää sosiaalisesti veitsenterällä. Hän on yksi koulun harvoista ruskeista tytöistä. Hän on kuitenkin onnistunut luovimaan itsensä Naomin hoviin. Violet pyrkii olemaan näkymätön, sillä hänellä on salaisuus.

Violet on äitinsä puolelta Aiedeo, maagisia kykyjä omaava muinaisen soturikuningattaren jälkeläinen. Jo lapsesta asti hänen kuolleet esiäitinsä ovat kouluttaneet häntä maagisissa taidoissa. Koulutukseen on kuulunut vaarallisia testejä.

Violet ei kuitenkaan halua olla yhtään erilaisempi kuin jo on. Hän on kolme vuotta aiemmin päättänyt pistää Aiedeo-touhulle pisteen ja elää tavallisena koululaisena. ”Olen jo se ruskea tyttö. En voi olla vielä Aiedeokin”, hän pohtii.

Muinaiset Aiedeot eivät ole päätöstä sulattaneet. Violetin maaginen perintö tulee tarpeeseen, kun koulussa tapahtuu kamalia. Naomin kiiltokuvamainen kuori romahtaa, kun hänestä jaetaan suositulla juorukanavalla video, jossa hän näyttää harrastavan seksiä kahden pojan kanssa. Kahta päivää myöhemmin Naomi löytyy murhattuna.

Aiedeot iskevät: he muuttavat Violetin bhootiksi, intialaiseksi aaveeksi. Violetilla on muutama päivä aikaa ratkaista Naomin murha, muuten hän jää bhootiksi lopullisesti.

Bhootit poikkeavat monin tavoin eteerisistä länsimaisista haamuista. Bhooteilla on pedon kynnet ja taaksepäin kääntyneet jalat. Violetin elämä aaveena helpottaa toisaalta rikostutkimuksia: häntä ei nähdä, mutta hän pystyy kuitenkin esimerkiksi onkimaan kännyköitä ihmisten taskuista näiden huomaamatta.

Violet oppii karuja totuuksia omasta yhteisöstään: Kuinka tytön henki ja koskemattomuus ovat lopulta paljon vähäisempiä asioita kuin kaupungin kermaan kuuluvan pojan kunnia. Naomin elämäkin näyttäytyy uudella tavalla.

Ympäristö on halunnut tehdä hänestä prinsessan ja se on toki sopinut tytölle itselleenkin. Naomin julmuutta ei voi selittää pois, mutta valinnanvapaus on ollut hänen elämässään vähäistä.

Kuolleetkin ghostaa -romaani kertookin rooleista, joista osa tulee syntymästä ja osan voimme valita itse. Violetin pohdinnat siitä, millaista on monesti olla ryhmän ainoa ”eksoottinen” jäsen, ovat tärkeää luettavaa.

Etenkin lukijat, jotka eivät itse ole nuoria naisia, saattavat hyötyä Violetin nuoren naisen elämää koskevista pohdinnoista. Violetin on pakko pujotella kirjoittamattomien sääntöjen, näkymättömien rajojen ja suoranaisten vaarojen lomassa, joista osa liittyy siihen, että hän on ruskea, mutta suuri osa vain siihen, että hän on nuori nainen.