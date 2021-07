Oriveden Purnu kutsuu viihtymään niin taiteellaan kuin pihapiirillään.

Nykytaide

Pinta – Nykytaiteen kesänäyttely 8.8. saakka Taidekeskus Purnussa (Mustasaari 63, Orivesi). Avoinna ma–su klo 11–18.

Taidekeskus Purnussa puitteet ovat erinomaiset sekä kesänäyttelylle että siellä viihtymiselle: on vehreää pihapiiriä, pajaa, riiheä ja paviljonkeja sekä niissä harkittu kattaus nykytaidetta.

Kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen kesäateljeemiljöössä on ollut näyttelytoimintaa jo vuodesta 1967, jolloin siellä järjestettiin Suomen ensimmäinen kesänäyttely. Tänä vuonna Eerika Malkin kuratoimassa ja Jari Granholmin tuottamassa Pinta-näyttelyssä on esillä teoksia 15 taiteilijalta. Teokset käsittelevät eri tavoin pintaa, materiaalia, tilaa, havaitsemista tai tunnistamista.

Näyttelykokonaisuudessa ihastuttavat erityisesti kuratoriaaliset ratkaisut ja onnistuneet rinnastukset, joiden kautta parhaimmillaan paitsi tarkastellut teemat syventyvät myös teokset avautuvat uudella tavalla.

Pertti Kekaraiselta on esillä useita valokuvia.

Esimerkiksi Pertti Kekaraisen valokuvat ja Minna Sjöholmin maalaukset täydentävät toisiaan kauniisti, kun Kekaraisen kuvien suorat linjat sekä niiden muodostamat häilyvät tilat ja rytmit kohtaavat Sjöholmin unenomaiset yölliset kaupunkimaisemat.

Eeva-Riitta Eerolan ja Marianne Huotarin samaan paviljonkiin sijoitettuja teoksia yhdistää materiaalin tuntu. Eerolan Turning Point -sarjan (2021) vähäeleisissä maalauksissa pinta ja havainto ovat – näyttelyn teemaan saumattomasti osuen – erityisen merkityksellisessä roolissa. Maanläheisillä sävyillä maalatut tasaiset pinnat ja paljaaksi kankaaksi jätetyt kohdat muodostavat äärimmilleen pelkistettyjä ihmishahmoja. Samalla teoksissa korostuu sekä niiden materiaalisuus että maalaus prosessina.

Marianne Huotarin Hedelmälehdon suudelma (2021) yhdistää keramiikkaa, käsinrakennusta ja ompelua.

Huotarin keraamisissa ryijyissä puolestaan yllättää ja vetoaa materiaalien yhdistelmä. Se, minkä olettaisi olevan pehmeää ja pörröistä, onkin kovaa mutta herkkää, käsin muotoiltua keramiikkaa.

Heini Ahon videoteokset ovat esillä Aimo Tukiaisen pajassa.

Heini Ahon videoteoksissa materiaalisuus, havainto ja prosessi kietoutuvat niin ikään erottamattomasti yhteen. Taiteilija taikoo pimeydestä ja pimeyteen tunnistettavia muotoja. Teoksessa Touching the Modern Life (2020) käsipari muovaa märästä savesta arkisia esineitä, kuten pöydän, tuolin ja kirjan. The Inner Life of Things (2019) puolestaan kuvaa kaksiulotteisen muodon, maalatun ympyrän, muodonmuutosta kohti kolmiulotteista syvyyttä.

Tukiaisen pajassa hyllyillä lepäävien veistosten ja seinille kiinnitettyjen työkalujen keskellä on osuva paikka Ahon videoteoksille: niiden kautta paja herää eloon, kun luominen ja muodon työstäminen jälleen jatkuvat.

Ilari Hautamäen maalaukset ilottelevat väreillä ja orgaanisilla muodoilla.

Ilari Hautamäen värikylläisten maalausten kohdalla paviljonki puolestaan tuntuu tarjoavan suorastaan ihanteellisen kasvuympäristön teosten orgaanisille muodoille. Ilmaa, avaruutta ja vehreyttä ympärillään myös maalausten musiikista ja melodioista muistuttavat vaikutelmat soivat Purnussa erityisen puhtaasti.