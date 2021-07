”On ihana yhdistelmä, että on kaksi kotia, joissa voi tehdä töitä”, sanoo Oili Wuolle iloisena, nyt Helsingin kodissaan Munkkivuoressa.

Toinen koti on Zimbabwessa, ja on ollut siellä koko 2000-luvun. Suomen ja Afrikan väliä Wuolle reissaa yhdessä puolisonsa Seppo Ainamon kanssa muutaman kerran vuodessa.

Vuonna 2003 Wuolle ja Ainamo perustivat Zimbabwen Aids-orvot ry:n. Wuolle on yhdistyksen pääsihteeri ja Zimbabwen tukiohjelman vapaaehtoinen johtaja.

Afrikassa 90-luvun lopulla tavannutta paria yhdisti halu auttaa vähäosaisia lapsia, ja niitä riitti.

”Tuolloin hivin levinneisyys oli Zimbabwessa lähes 28 prosenttia, ja aids-kuolemat olivat suuri syy orpouteen”, Wuolle kertoo.

Nyt levinneisyys on alle 13 prosenttia. Valistus on tehonnut, ja esimerkiksi äitien ja lasten väliset tartunnat on saatu kuriin melkein kokonaan.

HEINÄKUUN alussa yhdistys muutti nimensä Zimbabwen lapset ry:ksi. Vaikkei hiv olekaan enää pahin uhka, työtä syrjäytymisvaarassa olevien lasten – ja erityisesti tyttöjen – puolesta on paljon.

Viime vuonna alkaneen pandemian vaikutukset olivat dramaattiset.

”Köyhässä Dzivarasekwan lähiössä, jossa toimintakeskuksemme sijaitsee, koulut menivät kiinni puoleksi vuodeksi. Se oli tyrmistyttävää. Lapset meinasivat pudota opintieltä kuiluun.”

Zimbabwessa muutokset eivät vaadi kummoista byrokratiaa: täydellinen sulkutila alkoi yhdessä yössä presidentin määräyksellä. Myöhemmin rajoituksia höllättiin, etteivät ihmiset nääntyisi.

”Heti kun oli mahdollista, laajensimme tukiopetusta, otimme käyttöön ilmaisia e-oppimisen alustoja ja hankimme välineitä sitä varten.”

Koronan kurittamassa maassa ihmisillä on myös nälkä.

”Jakamiemme lämpimien aterioiden määrä tuplaantui viime vuonna 172 000 ateriaan. Hätäapuruokailu jatkuu edelleen.”

Syksyllä Wuolle ja Ainamo matkustavat Zimbabween. Edessä on uusia koulutukseen, paikallisen yhteisön auttamiseen ja naisten työllistymiseen liittyviä projekteja.

WUOLLE syntyi Oulussa, mutta varttui ja kävi koulunsa Honkajoella. Isä oli metsäteknikko ja äiti farmaseutti. Wuolle oli vain neljävuotias, kun äidistä tuli leski ja kolmen tyttären yksinhuoltaja isän kuoltua työmaalla sattuneessa onnettomuudessa.

Neljän naisen perheessä vallitsi pelottomuuden ja omillaan pärjäämisen eetos. Äidille oli tärkeää, että lapset keskittyvät opiskeluun, kielitaidon hankkimiseen ja lukevat itselleen ammatin ennen parisuhteita.

”Äiti oli moderni ihminen. Hän oli ollut au-pairina Englannissa ennen toista maailmansotaa. Uskoimme, ettei sukupuoli määritä, miten maailmassa pärjää ja mihin päätyy. Onnistuminen on palkinto omasta työstä.”

Silti heikommassa asemassa olevia piti auttaa, vaikka elämä oli itselläkin niukkaa.

Wuolle haki ensimmäisenä oppilaana omasta lukiostaan AFS-vaihtoon Dallasiin vuonna 1969, ja pääsi.

”Olin hurjapäinen tyttö. Se kokemus aloitti elämäni maailmankansalaisena.”

Serkun suosituksesta Wuolle haki Helsingin kauppakorkeaan, ja päätyi sieltä rahoitusalalle.

SUOMEN PANKISSA Wuolle teki koko työuransa, melkein 30 vuotta. Ulkomaan toimintojen puoli ja monipuoliset vastuut kiehtoivat.

90-luvun lopulla Wuolle piti palkatonta virkavapaata. Mielessä pyörivät uudet haasteet, ja häntä oli pyydetty johtamaan Zimbabwessa rahoituskoulutusohjelmaa järjestössä, joka opetti paikallisten keskuspankkien ja valtionvarainministeriöiden asiantuntijoita.

”Se oli ratkaiseva käänne tämän eläkeurani kannalta”, Wuolle nauraa.

Hän piti zimbabwelaisten ystävällisestä vieraanvaraisuudesta ja kohteliaisuudesta – ja siitä, ettei hänen ihonvärillään tuntunut olevan mitään merkitystä.

Siellä Wuolle tapasi myös Ainamon, joka jo teki töitä vähävaraisten lasten hyväksi. Wuolle liittyi mukaan. Yhdessä he perustivat Zimbabwessa Dzikwa Trust -säätiön 2002 ja Suomessa yhdistyksen 2003.

ZIMBABWEN LAPSET RY:n toiminnan keskiössä on 400 opinhaluista lasta, erityisesti tyttöjä, Wuolle sanoo.

”Teinitytöt on haavoittuvaisin ryhmä. Niukoista oloista tuleva tyttö voidaan houkutella erityishuomiolla, eikä miehillä silloin ole ensimmäisenä mielessä ehkäisy. Orpolapsia käytetään myös hyväksi.”

Ennen teiniraskaus katkaisi tytön mahdollisuuden opiskella, mutta ei enää. Lainsäädäntöä on muutenkin muutettu tasa-arvoisempaan suuntaan, mutta perinnekulttuuri elää vahvana.

”Tyttö nähdään hoivaajana, eikä vanhempia kyseenalaisteta. Suomessa tyttöjen itsenäisyys ja aktiivisuus on jo itsestään selvää, mutta ei Zimbabwessa”, Wuolle sanoo.

”Viisi vuotta sitten aloitimme tyttöjen voimaannuttamiskerhon. Tarkoitus on opettaa, että he voivat selviytyä vaikeuksista ja seisoa ylpeinä omilla jaloillaan.”

NYT YHDISTYS on uuden haasteen edessä. Lapsille voidaan taata peruskoulu ja usein myös lukio, mutta jatko-opinnot ovatkin jo eri asia.

”Yritämme löytää yritysmaailmasta kummeja, jotka järjestäisivät lahjakkaille oppilaille stipendejä ja työharjoitteluja.”

Juuri tähän tähtää myös Suomen Afrikka-strategia, Wuolle sanoo.

”Toiminta perustuu kauppaan, kumppanuuteen ja ihmisten välisiin yhteyksiin. Nuorissa on valtava potentiaali, joten näitä yhteyksiä kannattaa rakentaa pitkäjänteisesti.”