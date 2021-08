Octavia on ainoa meille kokonaisena säilynyt teos roomalaisesta historiallisesta tragediasta.

Draama

Lucius Annaeus Seneca: Octavia. Suom. Maija-Leena Kallela ja Antti T. Oikarinen. Basam Books. 159 s.

Rooman varhainen keisariaika on kautta aikojen tarjonnut draaman aineksia kirjailijoille, säveltäjille ja elokuvantekijöille.

Filosofikirjailija ja valtiomies Seneca (n. 4 eaa.–65 jaa.), joka toimi surullisenkuuluisan keisari Neron (37–68 jaa.) neuvonantajana, kirjoitti murhenäytelmän oman aikansa traagisista tapahtumista.

Sen päähenkilönä on Neron ensimmäinen puoliso Octavia, ja se kertoo tämän kahdesta viimeisestä elinpäivästä ennen kuin Nero toteutti aikeensa surmauttaa puolisonsa, koska halusi viedä vihille intohimonsa uuden kohteen, Poppaea Sabinan.

Antiikin roomalainen tragedia poikkesi kreikkalaisesta siinä, että se käsitteli usein oman aikansa tapahtumia, kun taas kreikkalainen perustui mytologisiin kertomuksiin.

Octavia on ainoa meille kokonaisena säilynyt teos roomalaisesta historiallisesta tragediasta. Kyseessä on myös autofiktio-draama: Seneca esiintyy tragediassa yhtenä henkilöhahmona.

Octavia ei ole juoninäytelmä, joka etenee toiminnan kautta, vaan pikemminkin lukudraama, joka avaa henkilöiden ajatuksia, aikeita ja tunteita pitkien prologien ja dialogien avulla.

Murhenäytelmän taustaa avataan ensimmäisessä näytöksessä. Octavian isä, keisari Claudius, on surmattu, samoin hänen äitinsä ja veljensä, ja nyt Neron uusi jalkavaimo, kauneudestaan kuulu Poppaea, odottaa pääsyä Octavian paikalle.

Tämän rakkauden vuoksi poika ”laittoi oman äitinsä Agrippinan manalan virran laivaan, ja kun tämä pelastautui haaksirikosta uimalla, poika surmautti hänet miekalla”.

Toisen näytöksen aloittaa Senecan pitkä monologi, jossa hän katselee oman aikansa julmuuksia stoalaisen syklisen maailmankuvan kautta:

”Nyt nämä monen aikakausien kuluessa kasaantuneet virheet ovat vyöryneet päällemme, meitä painaa raskas aika, jona rikokset hallitsevat, jumalattomuus riehuu hulluna, ja nautinnonhalu.”

Stoalaisen kosmologian mukaan jokaisen maailmankauden päättää vedenpaisumus ja maailmanpalo, minkä jälkeen kaikki alkaa syklisesti uudestaan.

Nero ilmoittaa eroavansa Octaviasta ja ottavansa puolisokseen raskaana olevan Poppaean seuraavana päivänä. Kolmannessa näytöksessä puhuu Agrippinan haamu manalassa janoten kostoa omasta kohtalostaan.

Peter Paul Rubens (1577– 1640) maalasi teoksen Senecan kuolema vuonna 1614. Teos kuuluu Alte Pinakothekin kokoelmiin Münchenissä.

Neljännessä näytöksessä Poppaea näkee pahaenteisen unen, ja sanansaattaja tuo tiedon Octavian syrjäyttämisen aiheuttamista levottomuuksista.

Poppaean patsaita kaadetaan, ja väkijoukko on tunkeutumassa keisarin palatsiin. Nero päättää lähettää Octavian kuolemaan tämän kansansuosion vuoksi. Kuoro esittää: ”Voi miten tuhoisa ja turmiollinen monille onkaan kansansuosio! Kun se ensin on pullistanut laivan purjeet suotuisilla tuulilla ja kuljettanut matkaajan kauas, se hylkää aluksen syvälle ja myrskyävälle merelle”.

Viimeisessä näytöksessä Octavia on satamassa odottamassa kuolemanlaivaansa, ja toteaa, että oikeudenmukaisuutta ei ole eikä ”taivaan jumalia ole olemassakaan”. Hän kehottaa sotilaita viemään hänet nopeasti kuolemaan.

Ateistiset ajatukset ovat antiikin kirjallisuudessa hyvin harvinaisia, suomentajat toteavat, mutta Senecan muissakin tragedioissa niitä esiintyy. Maija-Leena Kallela ja Antti T. Oikarinen perustelevat vakuuttavasti Senecan Octavian aitoperäisyyttä, jota on pidetty epävarmana.

He ovat aiemmin suomentaneet neljä Senecan tragediaa, Medeia ja Thyestes (2013) sekä Faidra ja Oidipus (2016). Oikarinen on lisäksi kääntänyt Senecan filosofisen teoksen Kirjeitä Luciliukselle (2011), josta nyt on ilmestynyt toinen, uudistettu ja korjattu laitos (2021).

Mitä Seneca halusi sanoa tämän väkivaltaisen draaman avulla? Entä miten hän saattoi kertoa niin suoraan oman aikansa julmuuksista?

Senecan näytelmien antiikinaikaisista teatteriesityksistä ei ole säilynyt tietoa, mutta kirjoittaessaan vuonna 64 uskaliaasti vuoden 62 tapahtumista Seneca oli jo vetäytynyt julkisesta elämästä, ja Nero pakotti hänet itsemurhaan vuonna 65.

Viha, himo ja pelko ovat Senecan mukaan syinä ihmisten pahimpiin onnettomuuksiin, ja erityisen pelottavia ovat tyrannien vallasta aiheutuvat seuraukset. Suomentajien mukaan Seneca halusi draamoillaan osoittaa, mitä tapahtuu ihmisille, jotka eivät hallitse intohimojaan ja pelkojaan. Ehkä hän halusi jättää jälkeensä myös silminnäkijän todistuksen hovin raadollisista tapahtumista.

Senecan keskeiset teemat kuten kostonhalu, väkivalta ja vallanhimo olivat ajankohtaisia myös 1500- ja 1600-luvuilla, kun Senecan tragedioiden merkittävä vaikutushistoria alkaa Italiassa, Ranskassa ja Englannissa. Esimerkiksi William Shakespearen historialliset tragediat, Titus Andronicus, Hamlet, Rikhard III ja Macbeth, omaksuivat suoria vaikutteita Senecalta, kuten tietyt henkilötyypit ja haamut sekä muut maagiset elementit.

Senecan Octavia antoi innoituksen Claudio Monteverdin (1567–1643) barokkioopperalle Poppean kruunaus yhdessä Tacituksen historiateoksen kanssa. Se on esitetty Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa vuonna 2015 Vilppu Kiljusen ohjaamana ja Helsingin Konservatorion salissa vuonna 2017 Ville Saukkosen ohjauksena.

Kirjoittaja on latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden apulaisprofessori Helsingin yliopistossa.