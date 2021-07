Teatteri Kino Aurora sijaitsee Villa Ranan rakennuksessa, jonka on suunnitellut Yrjö Blomstedt.

Elokuvateatteri sijaitsee Villa Ranan yläkerrassa. Kuva on vuodelta 2017. Sen jälkeen salissa on purettu kuvassa näkyvä koroke, rakennettu uusi lattia sekä rakennettu valkokangas ja teatteritekniikkaa.

Huoli ja suuttumus, ne ovat sävyttäneet elokuvateatterialaa pitkin korona-aikaa. Pandemia sulki teattereita ympäri Suomea. Toimialan tulot lakkasivat.

Kevään ja kesän aikana väliaikaisesti kiinni olleita teattereita on voitu jälleen avata.

Tiistaina 13. heinäkuuta tuli uusi positiivinen uutinen Jyväskylästä. Keski-Suomen elokuvakeskus KSEK kertoi avaavansa uuden teatterin.

88-paikkainen Kino Aurora avautuu syyskuun alussa vasta remontista valmistuneen kulttuuritalo Villa Ranan yläkertaan.

Uudet, pienet elokuvateatterit eivät toki Suomessa ole harvinaisia.

”Ei todellakaan”, sanoo Suomen elokuvateatteriliiton puheenjohtaja Aku Jaakkola.

Suomessa on 176 elokuvateatteria. Niistä markkinaosuudeltaan suurin eli Finnkino omistaa 16, ja ruotsalainen perheyritys Bio Rex Cinemas (jonka toimitusjohtaja Jaakkola on) 11.

Loput teattereista – siis valtaosa – on yksityisiä.

Jaakkolan mukaan vielä on liian aikaista sanoa, vaikuttaako korona teattereiden määrään. Osa on edelleen kiinni. Sitä, avautuvatko kaikki, voi arvioida vasta myöhemmin.

KSEK:n teatterinhoitaja Antti Martikaisen mukaan korona ei vaikuttanut yhdistyksen suunnitelmiin.

”Oma elokuvateatterihanke on ollut pitkään vireillä.”

Monivuotinen projekti on ollut myös kulttuuritalo Villa Rana. Toiminnan piti alun perin käynnistyä syksyllä 2017. Tuli kuitenkin viivästyksiä.

Arkkitehti Yrjö Blomstedtin suunnittelema, vuonna 1905 valmistunut Jyväskylän Seminaarimäellä sijaitseva rakennus on suojeltu. Sitä on käyttänyt niin seminaari kuin yliopisto. Yliopiston luovuttua rakennuksesta 2015 sen osti Keski-Suomen suojeltavat museokiinteistöt oy. Vuonna 2017 joukko keskisuomalaisia kulttuuritoimijoita muodosti yhdistyksen vuokratakseen rakennuksen.

Vuonna 1905 rakennettu kulttuuritalo Villa Rana sijaitsee Jyväskylän Seminaarinmäellä.

Esitystilojen järjestäminen ei käynyt hetkessä: piti muuttaa kaavoitusta, rakentaa ilmanvaihto ja tekniikkaa. Huomioida suojelumääräykset.

Kesäkuussa 2021 ovet avautuivat. Vakituisia vuokralaisia ovat Keski-Suomen elokuvakeskuksen lisäksi Jyväskylän Kesä, Keski-Suomen Tanssin Keskus, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ja Teatterikone. Tarkoitus on järjestää tiloissa elokuvanäytöksiä, tanssi- ja teatteriesityksiä, konsertteja, muita tapahtumia. Tiloja myös vuokrataan.

Kuluvan vuoden keväänä KSEK:n elokuvatoiminta oli tauolla. Rajoitukset vaikuttivat.

Ennen Kino Auroraa vuonna 2000 perustettu yhdistys on esittänyt elokuvia Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ylläpitämässä Ilokiven monitoimitilassa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin aluesarjan kaitafilmiesitykset jatkuvat siellä. Ilokivessä on Jyväskylän ainoa 35-millimetrisen filmin projektori.

Sen sijaan kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa kirjastossa järjestetyt esityssarjat eli iäkkäämmille suunnattu Kino Hopea ja lasten Minikino siirtyvät Kino Auroraan.

Ensimmäinen näytös uuden nimen alla järjestetään elokuussa ulkoilmanäytöksenä. Thierry Frémauxin dokumentti Lumière! (2016) kertoo elokuva-alasta. Lisäksi esitetään klassikot Giuseppe Tornatoren Cinema Paradiso (1988) ja Federico Fellinin 8½ (1963).

Varsinainen toiminta käynnistyy syyskuussa. Luvassa on uutuuksia, klassikoita, harvinaisuuksia.

Ainakin on naisohjaajien töille omistettu Female Gaze -sarja, eläinten representaatiota pohtiva Eläinkuvia -sarja ja rakkausteemainen All You Need Is Love -sarja. Loppuvuoteen kuuluu myös kokonaan lapsille suunnattu elokuvafestivaali ja Arktisen Upeeta -festivaali.

Villa Ranan toisessa kerroksessa sijaitsevassa salissa ei ole vielä valmista.

Kangas on paikallaan, samoin tekniikkaparvi. Sen sijaan pimennysverhot puuttuvat, kuten myös viimeinen tekniikkasäätö.

Mutta ne ehtii ennen syyskuuta, sanoo teatterinhoitaja Antti Martikainen.

”Vähän on perhosia vatsassa. Siis hyvällä tavalla.”

Viimein haave toteutuu.