Markiisi de Saden Bastiljissa kirjoittama käsikirjoitus on kulkenut pitkän matkan Ranskan valtion omistukseen.

Sodoman 120 päivää -teoksen käsikirjoitus on noin 12 metriä pitkä ja 11 senttimetriä leveä rulla.

Ranskan valtio on ostanut markiisi de Saden (1740–1814) teoksen Sodoman 120 päivää käsikirjoituksen 4,55 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 teoksen käsikirjoituskäärö oli määrä myydä huutokaupassa, mutta Ranskan kulttuuriministeriö määritteli sen kansallisaarteeksi ja esti sen viennin ulkomaille. Sen jälkeen Ranskan valtio on pyrkinyt saamaan käsikirjoituksen omistukseensa.

Se onnistui viimein lahjoituksen myötä, kun entinen investointipankkiiri Emmanuel Boussard lahjoitti Ranskan valtiolle koko kauppasumman. France24-uutissivuston mukaan käsikirjoitus sijoitetaan Pariisissa sijaitsevaan Arsenal-kirjastoon, joka on osa Ranskan kansalliskirjastoa.

Sodoman 120 päivää on eroottisen kirjallisuuden klassikko, joka on herättänyt pahennusta seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan ja kidutuksen kuvauksillaan. Käsikirjoituksen historia on täynnä erilaisia käänteitä ja omistussuhteiden muutoksia, ja teos julkaistiin ensimmäisen kerran vasta 1900-luvulla.

Markiisi de Sade, koko nimeltään Donatien Alphonse François de Sade, kirjoitti teoksen vuonna 1785 ollessaan vankina Pariisin Bastiljissa. Hän kirjoitti teoksen noin 12 metriä pitkälle ja 11 senttimetriä leveälle paperirullalle.

Sodoman 120 päivän käsikirjoitus on kirjoitettu pienellä käsialalla 11 senttimetriä leveälle paperirullalle.

Hän joutui kuitenkin jättämään käsikirjoituksen selliinsä vuonna 1789, kun hänet siirrettiin mielisairaalaan. Vallankumoukselliset valtasivat Bastiljin pian sen jälkeen, eikä de Sade enää vapauduttuaan löytänyt käsikirjoitustaan.

Käsikirjoituksen oli kuitenkin hieman ennen Bastiljin valtausta noutanut sellistä Arnoux de Saint-Maximin -niminen mies, jolta se päätyi pitkäksi aikaa Villeneuve-Trans-suvun omistukseen. 1800-luvun lopulla käsikirjoituksen osti berliiniläinen psykiatri Iwan Bloch, joka julkaisi teoksen vuonna 1904.

Vuonna 1929 käsikirjoituksen osti ranskalainen mesenaatti Charles de Noailles, jonka vaimo Marie-Laure oli markiisi de Saden suora jälkeläinen. Heidän avustuksellaan kirjailija Maurice Heine toimitti 120 Sodoman päivästä vuosina 1931–35 kolmeosaisen laitoksen.

Noaillesin suvun ystävä Jean Grouet kuitenkin varasti käsikirjoituksen 1980-luvun alussa ja myi sen Genevessä keräilijä Gérard Nordmannille. Noaillesit eivät saaneet käsikirjoitusta takaisin, sillä oikeusistuin katsoi Nordmannin ostaneen käsikirjoituksen hyvässä uskossa.

2000-luvulla käsikirjoituksen osti ranskalainen historiallisiin käsikirjoituksiin ja muihin aineistoihin keskittynyt Aristophil-yritys. Sen perustaja Gérard Lhéritier kuitenkin pidätettiin vuonna 2014 sen jälkeen, kun viranomaiset alkoivat tutkia Aristophilin toimintaa epäiltynä pyramidihuijauksena. Aristophil asetettiin konkurssiin ja Lhéritieriä syytetään petoksesta ja rahanpesusta.

Tämän seurauksena Aristophilin omistamat 130 000 historiallista dokumenttia takavarikoitiin ja niitä alettiin myydä huutokaupoissa. Tällaisesta huutokaupasta vuonna 2017 myös Sodoman 120 päivän käsikirjoitus vedettiin pois sen tultua määritellyksi kansallisaarteeksi.