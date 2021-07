Joskus muiston sijasta on luotava valemuisto vain jotta voisi elää: Muistamisen mahdottomuutta käsittelevä elokuva on porautunut syvälle toimittajan mieleen

Chris Markerin Sans soleil kertoo muistamisen mahdottomuudesta.

”Maiden syrjäisyys jollain tapaa paikkaa niiden liiallisen läheisyyden ajassa.” – Racine

Sitten musta ruutu, ja ääni: ”Ensimmäinen kuva, josta hän kertoi minulle, oli kolmesta lapsesta tiellä Islannissa vuonna 1965.”

Viisi sekuntia liikkuvaa kuvaa kolmesta vaaleasta lapsesta villapaidoissa toisiaan käsistä pitäen, taustalla vihertävä nummi. Kaksi lapsista katsoo suoraan kameraan.

Takaisin mustaan ruutuun. ”Hän kertoi minulle, että hänelle se oli kuva onnesta ja että hän oli useita kertoja yrittänyt yhdistää sen muihin kuviin, mutta se ei ollut koskaan onnistunut.”

Samalla lyhyt kuva Hornet-hävittäjästä, joka lasketaan lentotukialuksen kannen alle, kuin aina jatkuvan historian vastaiskuna.

Taas musta ruutu. ”Hän kirjoitti minulle: Jonain päivänä minun täytyy sijoittaa kuva aivan yksin elokuvan alkuun pitkän mustan kuvan kanssa. Jos he eivät näe onnea kuvassa, ainakin he näkevät mustan.”

Näin alkaa ranskalaisen Chris Markerin (1921–2012) elokuva Sans soleil (1983, suomeksi Vailla aurinkoa), ja sen alku on porautunut syvälle mieleeni heti ensimmäisestä katselukerrasta vuosia sitten.

Se tuo mieleeni hetken lapsuudesta, kun olemme siskoni kanssa siirtolapuutarha-alueella hengailemassa yhdessä naapurimökin tytön kanssa, ja olemme suunnilleen samanikäisiä kuin Sans soleilin lapset Islannissa. Olemme mökkien välissä tyhjällä, mansikkaa villinä kasvavalla palstalla, allamme valtava heinäkasa. Tai ehkä se on hiekkakasa? Oliko se mansikkaa vaiko sittenkin vadelmaa? Muisti ei osaa sanoa, eikä se osaa sanoa mitä tarkalleen teimme tuona kesänä. Kaiken lisäksi muistissani on ehkä lopulta vain meistä tuolloin otettu valokuva, jonka edellisestä näkemisestä on vuosia aikaa. Mutta se lienee kuva hetkellisestä onnesta.

Tästä Sans soleil kertoo. Marker, tai hänen alter ego Sandor Krasna, matkaa niin Markerin kuin muiden ottamien kuvien ja kertojalle lähetettyjen kirjeiden avulla Japanin vilskeestä ja kissatemppeleistä Afrikan savanneille, satamiin ja vallankumouksiin, San Franciscosta Île-de-Francen emujen kautta Islantiin, historiaan, muistoihin ja asioihin, jotka saavat sydämeen lyömään nopeammin.

”Muistin Tokion tuona tammikuuna, tai pikemminkin muistin kuvat, jotka filmasin tuona tammikuuna Tokiossa. Ne ovat nyt vaihtuneet muistini tilalle. Ne ovat muistini. Kuinka ihmiset voivat muistaa, elleivät he filmaa, valokuvaa tai videoi asioita? Kuinka ihmiskunta on pystynyt muistamaan? Minä tiedän: se kirjoitti Raamatun.”

Sans soleil on yritys kertoa kuvin ja lumoavan kertojaäänen avulla, mitä muisti on. Kertojaääni on valinnan mukaan joko ranskankielinen Florence Delay tai englanninkielinen Alexandra Stewart, kumpikin käsikirjoitus on Markerin luomus ja tarkoitus on valita se, jota ymmärtää paremmin, jotta kuviin on helpompi keskittyä. Ranskaksi elokuva on silti asteen taianomaisempi kuin englanniksi, se kuuluu ranskan luonteeseen.

Ensimmäisellä katsomiskerralla muistiini jäivät lähinnä lapset Islannissa, muusta en ymmärtänyt juuri mitään.

Vasta myöhemmin, kun sain tietää, kuinka suuri Marcel Proust -asiantuntija Marker oli, ja kun olin itse lukenut Proustia, Sans soleil alkoi käydä järkeen.

Elokuvan loputtomalta tuntuva kuvakavalkadi on kuin Marcel Proustin ylitsepursuava sanataide Kadonnutta aikaa etsimässä -romaanissa. Ja aivan kuten lehmuksenkukkateehen kastettu madeleine-leivos, pätkä Vinteuilin sonaattia tai askeleen alta yhtäkkiä periksi antava katukivi vievät Proustin kertojan takaisin kadonneeseen menneisyyteen, joka on kaikkine hahmoineen, makuineen, hajuineen, väreineen, haluineen ja pettymyksineen hetken täysin läsnä, Sans soleil vie katsojansa takaisin jokaisen omaan menneisyyteen ja ihmiskunnan yhteiseen historiaan, joka on jollain tapaa yhä läsnä ja samalla kadonnut.

”Kun menneistä ajoista ei enää ole jäljellä mitään ihmisten kuoltua, esineitten tuhouduttua, elävät pitkään yksin haju ja maku, muita hauraammat mutta elinvoimaisemmat, aineettomammat, sitkeämmät, uskollisemmat, ja ne elävät kuin sielut, muistavat, odottavat, toivovat kaiken muun raunioilla, kannattavat murtumatta, melkein olemattomana hiukkasena muiston valtavaa rakennelmaa.”

Näin kirjoitti Proust, ja tähän Marker viittaa suoraan Immemory-teoksensa (1997) saatesanoissa. Jokaisella on oma madeleine-leivoksensa, ja Markerin madeleine on Alfred Hitchcockin Vertigo-elokuvan päänaishahmo, Kim Novakin näyttelemä Madeleine. Mikä yhteensattuma, kun elokuva vielä kertoo miehestä kadonnutta aikaa etsimässä, tai kuten Marker sen muotoilee: yhteensattuma on armon nimimerkki niille, jotka eivät sitä muuten tunnista.

Sans soleilin hienoimpia yksittäisiä kohtia on Vertigon kuvauspaikoille tehtävä pyhiinvaellus ja tulkinta, jonka mukaan jo alkutekstien pyörre antaa ymmärtää, että muistot kajastavat sitä suurempina mitä kauempana ne ovat (jälleenkö sattumaa, että Proust kirjoitti hurjasta värien pyörteestä, johon madeleine-leivoksen maistaminen hänet vei), miten tuo pyörre toistuu Madeleinen hiuksissa, niin kuin muotokuvassa museossa, miten Hitchcock ei oikeastaan keksinyt mitään, kaikki oli jo San Franciscossa, loppukohtauksen tornia lukuun ottamatta, ja miten joskus muiston sijasta on luotava valemuisto, vain jotta voisi elää.

”Kuka sanoi, että aika parantaa kaikki haavat? Parempi sanoa, että aika parantaa kaikki paitsi haavat”, yhdessä Sans soleilin kertojan lukemista kirjeistä kerrotaan. Tämä on Proust tiivistettynä.

Viisi vuotta myöhemmin sama tie Islannissa, jossa kolme lasta kuvattiin, on tuhkan ja laavan peitossa. Kaikki on kadonnut. Sans soleilin loppu viittaa sen alkuun, olemme tehneet täyden ympyrän, kuten Proust teki yli 4 000 sivussa. Proustin kertoja halusi kirjoittaa kirjan, mutta ei koskaan saanut sitä aikaiseksi, paitsi että lukemamme teos on juuri tuo kirja; Sans soleil on elokuva, jonka Markerin alter ego halusi tehdä, vaikkei siinä koskaan ollut onnistunut.

”Olen koko elämäni yrittänyt ymmärtää muistamista, joka ei ole unohtamisen vastakohta, vaan pikemminkin sen verhoilu. Me emme muista, me kirjoitamme muistia uudelleen paljolti niin kuin historiaa kirjoitetaan uusiksi”, toinen Sans soleilin kirje kertoo.

Aloin hiljattain pitää jälleen päiväkirjaa. Samalla löysin nipun kirjoituksia vuosien takaa. Olin unohtanut kaiken niissä kirjoittamani. Mutta haavat sielussa, ne ovat yhä tallella, ja lukiessani unohtamiani asioita sinkouduin hetkeksi hurjaan värien pyörteeseen.

Sitten muisto katosi.

Sans soleil on katsottavissa Mubissa.