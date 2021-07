Netflixin uuden realitysarjan päähenkilö on karismaattinen Julia Haart, joka vaihtoi ortodoksijuutalaisuuden liike-elämään

Netflixillä on tarjolla useita tarinoita ortodoksijuutalaisten elämästä.

Julia Haart jätti ortodoksijuutalaisen yhteisön 42-vuotiaana. Sittemmin hän on menestynyt muotibisneksessä.

Televisio rakastaa elämänmuutoksia, ja harvan elämä on muuttunut yhtä paljon kuin amerikkalaisen Julia Haartin.

Vielä alle kymmenen vuotta sitten Haart eli ortodoksijuutalaisessa yhteisössä, tiukkojen sääntöjen alaisena. 42-vuotiaana hän jätti yhteisön. Sen jälkeen Haart on saavuttanut huomattavaa menestystä liike-elämässä, ensin vaatesuunnittelussa ja sittemmin mallitoimistoalalla.

Karismaattisen naisjohtajan glamoröösiä arkea seurataan Netflixin tuoreessa tosi-tv-sarjassa Epäortodoksinen elämäni (2021–).

Aikoinaan Haartilla ei ollut televisiota, nyt hän esiintyy itse televisiossa. Aikaisemmin vaatteet eivät paljastaneet juuri mitään, nyt ne saattavat paljastaa paljonkin.

Epäortodoksinen elämäni kertoo paljon Haartin neljästä lapsesta. Yksi on juristi, yksi TikTok-tähti, yksi yrittäjä ja nuorin vielä teini-ikäinen. Nuorimmasta lapsesta Haartilla on yhteishuoltajuus entisen miehensä kanssa. Haart on voimakkaasti mukana myös aikuisten lastensa elämässä.

Uskonnollinen tausta vaikuttaa yhä lasten arjessa. Yksi sarjan toistuvista aiheista on pyrkimys sovittaa yhteen asioita vanhasta ja uudesta elämästä.

Ylivoimainen enemmistö sarjan katsojista elää tietysti vanhan ja uuden Haartin välissä. Elämme vapaammin ja modernimmin kuin ortodoksijuutalaiset mutta emme yhtä hohdokkaasti ja intensiivisesti kuin nykypäivän Julia Haart. Sarja saa meidät katsomaan kahteen eri suuntaan.

Haart on itse edelleen uskonnoltaan juutalainen mutta puhuu kovasanaisesti fundamentalismia vastaan.

Ortodoksijuutalaisista on Netflixillä nähtävissä monia erilaisia tarinoita. Tositapahtumiin perustuva minisarja Unorthodox (2020) kertoo naisesta, joka pakenee yhteisöään Berliiniin, dokumenttielokuva Yksi meistä (2017) kolmesta yhteisönsä jättäneestä newyorkilaisesta ja israelilainen draamasarja Shtisel (2013–2020) jerusalemilaisen perheen elämästä.

Yksi syy runsauteen voi olla yksinkertaisesti se, että kun jokin tulee katsojille tutuksi, he katsovat helpommin aiheesta lisää.

Epäortodoksinen elämäni -sarjan tuottanut yhtiö loi Netflixille myös tosi-tv-sarjan Bling Empire (2021–), joka kertoo rikkaista aasialaisista ja aasialais-amerikkalaisista Los Angelesissa.

Sekä Bling Empire että Epäortodoksinen elämäni tarjoavat draaman ohella myös runsaasti miellyttävää katsottavaa, kuten kiinteistöjä, koruja, sisustusta, asukokonaisuuksia ja tietysti karismaattisia ihmisiä.

Epäortodoksinen elämäni, Netflix.