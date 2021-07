Tämän viikon reportaasissa vieraillaan Brasiliassa.

”Valtio tappaa enemmän ihmisiä kuin koronavirus”, kärjistää guaraní mbyá -kansan edustaja Johanna Pohjolan haastattelussa. Brasiliassa laki takaa alkuperäiskansoille oikeuden maahan. Käytännössä tämä ei toteudu. Suurmaanomistajilla on suuri valta kongressissa.

Valtio ja yritykset himoitsevat maita esimerkiksi karjankasvatukseen ja kaivostoimintaan. Pahimmillaan seurauksena on niin alkuperäisasukkaiden murhia kuin itsemurhiakin.

Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma ottaa osaa Yle Radio 1:n Latinalaisen Amerikan heinäkuuhun. Toisin kuin monet muut teeman ohjelmat, nämä reportaasit on tehty takuuvarmasti paikan päällä.

Pohjola on vieraillut kokonaisuutta varten useissa kohteissa. Myös äänimaisemilla on roolinsa elävässä kuvailussa.

Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmaa on tehty vuodesta 1964. Nykyisessä uutistarjonnassa sillä on suuri merkitys, sillä Yle on viimeisiä suomalaisia medioita, joilla on toimittajia käytännössä kaikkialla maailmassa.

Sarjan ansiona on myös, että mukaan mahtuu aiheita uutisvirran sivusta – niin tälläkin viikolla. Laajasti käsitellyt pienet uutiset avartavat maailmankuvaa ja auttavat ymmärtämään myös suurten uutisten taustoja.

Maailmanpolitiikan arkipäivää, Radio 1 klo 12.05 ja Areena.