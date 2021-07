Applen Schmigadoon!-sarja on parempi idean kuin toteutuksen tasolla, vaikka taustalla on maineikkaita tekijöitä

Komediasarjan päähenkilöt joutuvat keskelle musikaalia.

Musikaali on elokuvalaji, jossa tarina etenee laulamalla ja tanssimalla. Toisinaan taas laulu ja tanssi pysäyttävät kerronnan, niin kuin usein Schmigadoonissa!. Yksi sen numeroista on omistettu maissivanukkaalle.

Applen kuusiosainen komediasarja sijoittuu samannimiseen, 1940-luvun musikaaleista muistuttavaan pikkukaupunkiin. Sinne eksyy kaksi newyorkilaista, Melissa ja Josh. He ovat patikkamatkalla korjaamassa virttynyttä parisuhdettaan, kun metsän keskeltä avautuu tekokukkien ja kestohymyjen värittämä maailma.

Melissa ilahtuu turistinäytöksenä pitämästään musikaalishow’sta, Josh ei. Hän kuvailee paikkaa tv-sarjojen Glee ja Walking Dead sekoitukseksi: paljon musiikkiteatteria mutta myös vähän zombifiilistä, sillä kaupunki näyttää yksioikoisen yhdenmukaisuuden sikiämispaikalta. Tivoliväkeä katsotaan alaspäin, ja homot ovat kaapissa.

Komediallinen arvojen vastakkainasettelu tuntuu sarjassa turhan helpolta jälkiviisastelulta. Paikallinen hotelli ei suostu antamaan yhteistä huonetta naimattomalle pariskunnalle, ja kaupungin väki laulaa, kuinka rakastavaisten riita etenee miehen naiselle antamaan selkäsaunaan.

Onnistuneempaa on ristiveto vilpittömyyden ja ironian välillä. Schmigadoonissa! on vähän samaa kuin tuonpuoleiseen sijoittuvassa The Good Place -sarjassa: molempien maailmassa juhlitaan kirkassilmäistä kunnollisuutta, johon molempien päähenkilöt puhkovat sarkasmillaan reikiä. Ironista on sekin, että Schmigadoonissa! vilpittömyys ilmenee keinotekoisina lavasteina ja optimismin pakkopaitana.

Mukaan on kirjoitettu sentään pieni piikki myös nykyaikaa kohtaan. Melissan ja Joshin parisuhde riutuu kyynisen asenteen takia, eikä Schmigadoonista pääse pois ennen kuin on löytänyt tosirakkauden.

Schmigadoon! on parempi idean kuin toteutuksen tasolla, vaikka toteutuksesta vastaa osaava remmi. Pääosia näyttelevät Cecily Strong (Saturday Night Live) ja Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele). Tuottajana toimii komedian kummisetä Lorne Michaels (mm. Saturday Night Live, 30 Rock) ja ohjaajana Barry Sonnenfeld (Men in Black). Sivuosien taitopankki – Alan Cumming, Kristin Chenoweth ja Fred Armisen – jää alikäytölle.

Sarjan ovat luoneet muun muassa Itse ilkimys -elokuvasarjan kirjoittaneet Ken Daurio ja Cinco Paul. Jälkimmäinen vastaa myös sarjan musiikista. Lauluja on runsaasti, mutta ne eivät erotu toisistaan tarpeeksi edes esillepanollaan.

Tänä vuonna elokuvateattereihin vyöryy kunnianhimoisia musikaaleja Leos Caraxin Annettesta Steven Spielbergin West Side Storyyn.

Niiden rinnalla Schmigadoon! tuntuu laiskalta ironiselta virnuilulta.

Schmigadoon!, Apple TV+.