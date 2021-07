Manuel Buendía oli kotimaassaan kuuluisuus, joka nosti kolumnissaan toistuvasti esiin rikollisuuteen linkittyviä yhteiskunnan epäkohtia.

Maailmassa kuolee väkivaltaisesti kolmisenkymmentä toimittajaa vuodessa. Jo pitkään pahimpiin maihin on lukeutunut Meksiko, missä on tänä vuonna tapettu kolme journalistia ja kaksi on kadonnut. Vuoden 2020 uhriluvuksi on ilmoitettu yhdeksän.

Dokumentissaan Red Privada – kuka tappoi Manuel Buendían? esikoisohjaaja Manuel Alcalá käsittelee vuonna 1984 tapahtunutta eturivin journalistin murhaa. Rikoksesta tuomittiinkin kaksi miestä, mutta naruista vetäneet taisivat päästä pälkähästä.

Toimittaja Manuel Buendían kolumnia Red Privada (suomeksi Yksityinen verkko) julkaistiin 1980-luvun alussa yli kolmessakymmenessä meksikolaisessa lehdessä, ja hän kertoi sen aiheista myös televisiossa. Buendían tutkivan journalismin kohteiksi joutuivat niin korruptoituneet poliitikot, turvallisuusvirasto, huumekauppiaat kuin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:kin – eikä näitä aina voinut erottaa toisistaan.

Kuvaavaa on, että kun Buendía oli ammuttu kadulle työpaikkansa edustalle toukokuussa 1984, poliisi kehitti kolumnien pohjalta murhatutkintaan kaikkiaan 298 eri teoriaa.

Mutkikkuus on valitettavasti tarttunut dokumenttielokuvaankin. Ohjaaja Alcalá ei ole onnistunut jäsentämään aineistoaan kertakatsomalla hallittavissa olevaksi kokonaisuudeksi.

Paremman kuvan haluaisi saada jo Buendián lehtimiestyöstä, mutta murhan jälkeen hahmottamisesta tulee aina vain vaikeampaa. Käsitelläänkö tässä nyt uutta teoriaa vai pitääkö tehdä oletus, että peräkkäin asetetut kommentit liittyvät toisiinsa?

Viimeistään lopussa, kun aletaan pohtia CIA:n osuutta asiaan, olisi avuksi tarvittu selkeyttävää grafiikkaa.

Red Privada – kuka tappoi Manuel Buendían?, Netflix. (K16)