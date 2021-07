Teurastajan vapaapäivä -ohjelmassa tehdään kasvisversioita muun muassa kebabista ja sushista.

Kuusiosainen ruokasarja Teurastajan vapaapäivä tarjoilee menun joka on kuin tosi nälkäisen – tai tosi krapulaisen – toiveunista: hampurilaista, voileipäkakkua, pitsaa, tacoja, kebabia ja sushia.

Juju on kuitenkin siinä, että mätöt tehdään hieman eri lailla kuin on totuttu. Kuten ohjelman nimi vihjaa, tarkoituksena on hyödyntää tuttuja ja varsinkin tuntemattomia kasvimakuja. Tässä vaiheessa moni taatusti rutistaa kankkuskebabiaan rystyset valkoisena.

Mutta ei huolta. Strömsöstäkin tuttu kokki Paul Svensson panee jälleen parastaan ja haastaa toiset ruotsalaiskokit loihtimaan ateriat niin sanotusti vihreinä versioina. Tuomaristo syynää svenssonien tuotokset tarkasti.

Pakko sanoa, että kaikki lautaselle asti päätyvä ainakin näyttää hyvältä. Enää pitäisi päästä maistamaan. Onneksi jaksojen reseptit löytyvät netistä.

Teurastajan vapaapäivä, Fem klo 17.25 ja Areena.