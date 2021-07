Sonyn sopimus oli suomalaisittain harvinainen. Yhdysvaltalaisella elokuvalevittäjällä on ollut Suomesta aiemmin vain Aki Kaurismäen elokuva.

Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjan Kultainen palmu -ehdokas Hytti nro 6 saa laajan elokuvalevityksen Yhdysvalloissa.

Sopimus amerikkalaisen elokuvayhtiö Sony Pictures Classicsin kanssa solmittiin eilen torstaina. Se sisältää Pohjois-Amerikan levitysoikeuksien lisäksi myös Latinalaisen Amerikan, Itä-Euroopan, Kaakkois-Aasian ja Lähi-idän oikeudet.

Juho Kuosmasen ohjaama elokuva sai maailmanensi-iltansa elokuvajuhlilla viime lauantaina suurten suosionosoitusten saattelemana.

Sopimus oli suomalaisittain harvinainen. Amerikkalaisyhtiö ostaa vuosittain elokuvia ulkomailta Yhdysvaltojen levitykseen rajatun määrän.

Sillä on ollut levityksessä Suomesta aiemmin vain Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä (2002). Se palkittiin Cannesin elokuvajuhlien toisella palkinnolla eli niin kutsutulla Grand Prix’lla parhaan elokuvan sarjassa, ja oli Oscar-ehdokkaana parhaan ulkomaisen elokuvan sarjassa.

Sony Pictures Classicsin valikoimiin kuuluvat esimerkiksi parhaan vieraskielisen elokuvan Oscareilla palkitut László Nemesin ohjaama Son of Saul (2015), Michael Haneken Rakkaus (2012), Asghar Farhadin Nader ja Simin: Ero (2011), Ang Leen Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme (2000), Pedro Almódovarin Kaikki äidistäni (1999), sekä parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscarilla palkittu Luca Guadagninon Call Me By Your Name (2017).

Yhtiön puheenjohtajien Michael Barkerin ja Tom Bernardin mukaan Hytti nro 6 on ”aarre”. Se on ”yksi suurista junaelokuvista, täynnä huumoria ja romantiikkaa sekä yllätyksiä”.

”Juuri sellainen uusi elokuva, mitä yleisöt haluavat nyt ottaa vastaan. Yksi parhaista elokuvista, mitä olemme nähneet täällä Cannesissa.”

Vastaanotto on kuin onkin ollut positiivinen.

Ensi-illan jälkeen julkaistut suurten, kansainvälisten elokuvamedioiden elokuva-arviot ovat varsin positiivisia, jopa ylistäviä.

On kiitelty monia elokuva eri osa-alueita: Kuosmasen ohjausta, J-P Passin kuvausta, Kari Kankaanpään lavastusta.

Mutta erityistä arvostusta ovat saaneet päänäyttelijät Seidi Haarla ja Juri Borisov. Samassa junahytissä olevat, hyvin erilaiset ihmiset, joiden välille syntyy yhteys.

Rosa Liksomin samannimiseen Finlandia-voittajaromaaniin pohjautuva elokuva on kuvattu Venäjän läpi matkanneessa junassa. Tarinassa suomalainen opiskelijanainen (Haarla) yrittää päästä Murmanskiin katsomaan paikallisia kalliopiirroksia, petroglyfejä. Junassa hän joutuu samaan hyttiin ronskin duunarimiehen (Borisov) kanssa.

Elokuva saa ensi-iltansa suomalaisissa elokuvateattereissa B-Plan Distributionin levittämänä syksyllä 2021.

Cannesin elokuvajuhlat päättyy huomenna lauantaina palkintogaalaan, jossa jaetaan pääpalkinto Kultainen palmu, tuomariston erikoispalkinto Grand Prix sekä parhaan kuvauksen, parhaan käsikirjoituksen ja parhaiden näyttelijöiden palkinnot.