Arkkitehti-lehden merkitys on sen levikkiä suurempi. ”Onneksi suunnittelijoiden puuduttavista työselostuksia on lehdessä luovuttu ajat sitten”, kirjoittaa Paula Holmila.

Arkkitehti-lehti tarttuu tämän vuoden kolmannessa numerossaan kirkkorakentamisen ja sakraalin tilan problematiikkaan. Aihetta käsitellään monipuolisesti, ongelmakohtia välttelemättä.

Arkkitehti on Suomen vanhin edelleen ilmestyvä kulttuurilehti, jos otetaan huomioon alkuvuosien ruotsinkieliset Arkitekten-lehdet vuodesta 1903. Nya Argus perustettiin vuonna 1907.

Julkaisun merkitys on levikkiään suurempi: sitä seuraa koko rakennusala, myös ulkomainen. Mitkä kohteet nostetaan valmistuttuaan esiin, on arvottamiskysymys, jonka päätoimittaja ratkaisee. Se, miten esiteltävät kohteet taustoitetaan ja mihin historian ja rakentamisen kehykseen ne asetetaan, vaatii kirjoittajilta ja päätoimittajalta historian tuntemusta sekä rakentamisen seuraamista.

Onneksi suunnittelijoiden puuduttavista työselostuksista on lehdessä luovuttu ajat sitten ja turvauduttu riippumattomiin arvioihin: tämä on uskottavuuden kannalta tärkeää. Järjestöjen lehdissä on paineita vaatia ”demokraattisuutta” valinnoissa, jotka ovat aina arvottamista, myös päivälehtikirjoittamisessa. Siksi päätoimittajan itsenäisen toiminnan ja riippumattomuuden takaaminen on välttämätöntä.

Päätoimittaja luo lehden linjan, ja se vaikuttaa kiistatta koko alan agendaan. Uusi päätoimittaja Kristo Vesikansa on onnistunut vakuuttamaan valinnoillaan jo kolmessa numerossa.

Arkkitehtikunta ei ole yhtenäinen eikä yksimielinen joukko. Heidän luokittelemisensa filosofikuninkaiksi tai suunnitelmatalousjoukoksi on turhaa tutkimustiedon ja koulutuksen vähättelyä. Ainoa asia, josta on suurin piirtein yksimielisyys, on avointen arkkitehtuurikilpailujen merkityksen tunnustaminen historiassamme. Aito keskustelu herättää mielenkiintoa ja vie asioita eteenpäin.

Sofia Singlerin artikkeli Alvar Aallon keskusteluista piispojen Martti Simojoki ja Eino Sormusen kanssa oli kiinnostavaa uutta tietoa. Nina Svarnström tuo esiin valtakunnallisesti merkittävän Vuoksenniskan kirkon surullisen tilan, joka ei paikallisin voimin taida ratketa.

Useammassa artikkelissa toistetaan, että kirkon verotulot olisivat laskeneet, mutta vuosi sitten tarkistaessani asian Kirkkohallituksesta, asia ei ollut näin. Olisiko tilanne nyt muuttunut, tuskin?

Päätoimittajien ei tarvitse tuntea kirkkohistoriaa, mutta metodistikirkko ei ole herätysliike, vaan kirkkokunta. Olisin itse laittanut näyttelyn kuraattoreiden sijaan jonkun riippumattoman tahon kirjoittamaan Arkkitehtuurimuseon hätäratkaisulta vaikuttavasta pienoismallinäyttelystä.

Uusia kirkkojakin rakennetaan, merkkitapaus on ollut Ylivieskan kirkon (Arkkitehtitoimisto K2S) valmistuminen. Lehdessä käsitellään myös Tikkurilan uusi kirkko (OOPEEAA) sekä pari pienempää, kiinnostavaa kohdetta.

Onnittelut! Kristo Vesikansa on nostamassa Arkkitehti-lehden taas ehkä Suomen kiinnostavimmaksi kulttuurilehdeksi.