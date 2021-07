Täydenkuun tanssit -festivaalilla on tanssittu järvessä ja solmittu suhteita, jotka ovat vieneet Cannesiin asti: Tänä vuonna festivaalilla koetaan laulava tanssija

30-vuotiaan Täydenkuun tanssit -festivaalin ohjelmasta näkee, että monet jo pitkän uran tehneet tanssitaiteilijat elävät edelleen keskellä vahvaa luomiskauttaan. Se kertoo alan muutoksesta.

Etydit ovat harjoittelua varten tehtyjä klassisia sävellyksiä. Ajattomimpia etydejä on toistettu sukupolvesta toiseen.

Mutta mitäpä harjoitellaan sitten, kun kaikki on valmista? Lähteekö sitten matka sisäänpäin ja jonnekin paljaampaan?

Nämä kysymykset olivat koreografi Reetta-Kaisa Ilesin, tanssija Katri Soinin ja muusikko Mikko Perkolan lähtökohtana Etydejä erinomaisuudesta -teokselle. Se saa ensi-iltansa tiistaina 20. heinäkuuta Pyhäjärven Täydenkuun tanssit -festivaalilla. (Perkola tosin on sairastunut, esityksessä hänen tilallaan nähdään muusikko Ville Rauhala.)

Vanhan musiikin taitaja Perkola sekä 1980-luvulta saakka tanssijanuraa tehnyt Soini pyysivät koreografiksi Ilesin, joka myös tekee musiikkia. Heillä oli halu lähteä tuntemattomille vesille. Teos esimerkiksi esittelee Soinin myös laulajana.

Iles tunnetaan etenkin Tanssiteatteri Tsuumista sekä Suistamon Sähkö -yhtyeestä.

”Liike on minulle kuin instrumentti. Liike ja ääni ovat aika lailla sama väline.”

Soinille tämänkaltainen ajattelu ei ole aina tullut aivan helpolla.

”Olen jossain vaiheessa kavahtanut sitä ajatusta, että minun kehoni olisi instrumentti, mutta nykyään olen alkanut ajatella, että se on lohdullinen ajatus. Sitä kauttahan minä kuitenkin olen ja tulen.”

Ilesin mukaan usein ajatellaan, että kansantanssi ja nykytanssi ovat kaukana toisistaan, mutta asia on aivan päinvastoin. Kansanmusiikin perustana on henkilökohtaisuus, improvisaatio ja hetkessä oleminen kuten nykytanssissakin.

Eroksi Iles sanoo sen, että nykytanssi on hänestä individualistisempi laji, ja kansanmusiikkitaustan vuoksi Iles keskittyy koreografiassaan enemmän kommunikaatioon. ”Siksi onkin ollut niin loistavaa tehdä töitä Katri Soinin kanssa, koska hänellä on niin vahva kehotietoisuus ja tanssijan kirkas laatu, että se ei katoa vaikka keskittyminen siirretään äänitehtäviin ja kommunikaatioon muusikon kanssa.”

Karoliina Koiso-Kanttilan rokokoo-henkisestä puvustuksesta rakentuu oikeastaan myös teoksen lavastus. Oletusarvo Soinin mukaan vanhasta musiikista ja luoduista hahmoista on, että he toimivat juuri tietynlaisesti.

”Kun harjoitan omaa tanssijan ammattiani, niin harjoittelen oikeastaan koko ajan muutokseen ja tilanteisiin suostumista”, Katri Soini sanoo. – Kuva Etydejä erinomaisuudesta -teoksesta.

”Sitten se lähteekin murtumaan ja väpisemään ja hajoilemaan. Ei se pitänytkään paikkaansa! Siinä tulee just se, että sehän on se realiteetti, missä eletään koko ajan. Me tehdään niitä suunnitelmia ja pyritään hallitsemaan sitä meidän elämää.”

Totuus kuitenkin on se, että yllätyksiä tapahtuu.

”Kun harjoitan omaa tanssijan ammattiani, niin harjoittelen oikeastaan koko ajan muutokseen ja tilanteisiin suostumista.”

Täydenkuun tanssit täyttää 30 vuotta. Se on pienessä kaupungissa järjestetty kansainvälinen festivaali, jossa paikkakunta otetaan huomioon. Ileskin on tanssinut festivaalilla aikaisemmin asemalla ja järvessä sekä solminut kansainvälisiä yhteistyökuvioita, jotka ovat vieneet hänet jopa Cannesin elokuvafestivaaleille tanssielokuvan myötä.

Nykyisen johtajan Alpo Aaltokosken kaudella festivaalilla luokitellaan nykytanssiksi kaikki nykyajassa esitettävä tanssi, ja kirjoon kuuluu flamencoa, klovneriasta ponnistavaa liikekieltä ja katutanssivaikutteita.

Aaltokoski sanoo, että 1990-luvulla festivaali oli lähes ainoita mahdollisuuksia päästä esiin ja saada kontakteja, nyt tanssimaailma ja festivaalin merkitys on täysin muuttunut.

Nuorten esiin nostamisen sijaan tänä vuonna painottuu enemmän se, että nopeasti ohi menneet teokset eläisivät kauemmin ja tanssin lähihistoriaa voisi ymmärtää paremmin.

Uusia versioita nähdään esimerkiksi Marjo Kuuselan ja Jorma Uotisen teoksista. Ohjelmasta näkee, että monet jo pitkän uran tehneet tanssitaiteilijat elävät edelleen keskellä vahvaa luomiskauttaan, mikä kertoo myös tanssimaailman muutoksesta.

Soinikin on jo ehtinyt nähdä monen eri aikakauden ilmiöt. 1990-luvulla koreografit tekivät hänen mukaansa enemmän kontrolloidumpia kokonaisuuksia. Nykyään kaikki työryhmän jäsenet ovat osallisempia tekoprosessissa.

Nyt, kun mukana on vuorovaikutuksellista hetkessä reagointia, Soinille tulevat enemmän vastaan omat rajat. ”Tunnistaa omat reitityksensä, ajoituksensa, mielitekonsa ja muotokielensä. Siksi tarvitaan hyvää ohjausta muistuttamaan teoksen maailmasta ja vapauttamaan omaa ajattelua.”

Täydenkuun tanssit -festivaali järjestetään 30. kerran 20–24.7. Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla.