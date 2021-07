Useat päättäjät ovat osoittaneet tukensa Free Britney -liikkeelle. Britney Spearsin uuden asianajajan uskotaan suhtautuvan tapaukseen edellistä hanakammin.

Viime viikkoina lukuisia eri käänteitä saaneen popikoni Britney Spearsin holhouskiistassa ei ole enää kysymys pelkästään hänestä, vaan Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmästä.

Kun laulaja pääsi kesäkuun 2021 lopussa puhumaan vuosien hiljaisuuden jälkeen suunsa puhtaaksi ja vaati holhousjärjestelyn lopettamista sen vahingollisuuden ja loukkaavuuden takia, osoitti moni julkisuuden henkilö tukensa Free Britney -nimiselle liikkeelle.

Nyt holhouksen purkamista vaativat myös yhä useammat päättäjät.

Viime päivien aikana moni yhdysvaltalaispoliitikko on kertonut tukevansa Free Britney -liikettä, kertoo muun muassa The New York Times. Tukea on tullut sekä republikaaneilta että demokraateilta.

Esimerkiksi Texasin republikaanisenaattori Ted Cruz omisti yhden podcastinsa (nimeltään Verdict with Ted Cruz) jakson kolmetoista vuotta kestäneen holhousjärjestelyn kritisoimiseen. ”Olen suoraan ja yksiselitteisesti #FreeBritney:n leirissä”, hän sanoi vapaasti suomennettuna.

Demokraattipuolueen senaattorit Elizabeth Warren ja Bob Casey puolestaan vaativat Yhdysvaltojen kongressilta tarkempaa tietoa maan holhousjärjestelyistä. Warren edustaa Massachusettsin osavaltiota, Casey Pennsylvanian.

Yhdysvaltain terveys- ja oikeusministeriöille osoitetussa kirjeessään senaattorit pyytävät pureutumaan holhousjärjestelyiden aukkoihin sekä huomaamaan, mitä ongelmia Yhdysvaltojen holhousjärjestelyyn kuuluu. Ongelmille pyydetään löytämään ratkaisuja.

”Liittovaltion hallituksen rooli on rajattu, mutta rajattu ei ole sama asia kuin olematon”, Warren sanoi Politico-lehden haastattelussa heinäkuussa.

Liittovaltion hallitus kerää Warrenin mukaan paljon tietoa holhousjärjestelmistä, kuten missä niitä käytetään, kuinka paljon niitä käytetään ja kuinka kauan. Tieto kuitenkin pidetään salassa. Niin ei Warrenin mielestä pitäisi olla.

Kesäkuussa pitämässään puheessa Spears kertoi, että hänet pakotettu esiintymään vastoin tahtoaan, ottamaan lääkkeitä sekä pitämään kehossaan ehkäisyvälinettä, vaikka olisi halunnut yrittää saada lapsen.

Moni poliitikko onkin nostanut etenkin pakotetun ehkäisyn esille.

Esimerkiksi maan johtavan seksuaaliterveysjärjestö Planned Parenthoodin lisäksi asiaan on ottanut kantaa republikaanien valtuutettu Nancy Mace Etelä-Carolinasta.

”On järjetöntä, että naisen voi periaatteessa pakottaa sterilisoimaan itsensä vedoten suojeluun. Jos näin tapahtuu Britney Spearsille, kuinka monet muut naiset eri puolilla maata kärsivät hiljaisuudessa?”, Mace twiittasi kesäkuussa.

Britney Spears kuvattuna GLAAD Media Awards -gaalassa vuonna 2018.

Free Britney -liikkeen kannattajat ovat tyytyväisiä siitä, että päättäjät ovat kiinnostuneet tapauksesta. Silloin myös muut holhousjärjestelyn alla olevat voivat saada äänensä kuuluviin.

”Pyyntöni lainsäätäjille on, että teot puhuvat kovempaa kuin sanat”, Cassandra Dumas, yksi Free Britney -liikkeen perustajista sanoi The New York Timesille.

Pelkän Britney Spearsin tapauksen sijaan liikkeen kiinnostus onkin nykyään yhä voimakkaammin holhousjärjestelmän puutteissa yleisesti. Viime viikkojen aikana Free Britney -liike on tehnyt yhteistyötä kongressin edustajien, kuten demokraattien valtuutetun Charlie Cristin, kanssa.

Spearsin holhouskiistassa eniten ihmetystä – tai oikeastaan raivoa – on herättänyt hänen isänsä Jamie Spearsin rooli tyttärensä holhoojana.

Spears itse on kertonut pelkäävänsä isäänsä, ja syyttänyt tätä holhousaseman väärinkäytöstä.

Keskiviikkona 14. heinäkuuta 2021 Spears kertoi tuomioistuimelle haluavansa, että hänen isänsä toimista aloitetaan tutkinta. Vielä kesäkuussa laulaja sanoi pitämässään puheessaan, että hänen mielestään isä kuuluu vankilaan.

Lue lisää: Poptähti Britney Spears syyttää isäänsä holhous­aseman väärin­käytöstä – ”Luulin, että he yrittävät tappaa minut”

Yhdysvaltalaisen aikakauslehti The New Yorkerin laajassa, heinäkuussa julkaistussa jutussa Spears kertoi, että on halunnut valita itselleen asianajajan koko 13 vuotta kestäneen holhousjärjestelyn ajan.

Kuluvan viikon keskiviikkona asiaan tuli muutos: tuomari vahvisti Mathew Rosengartin aseman laulajan uutena asianajajana.

Britney Spearsin nykyinen asianajaja Mathew Rosengart.

Spears iloitsi tuomarin päätöksestä Twitterissä ja käytti #FreeBritney-tunnistetta tiettävästi ensimmäistä kertaa sosiaalisessa mediassaan.

”Tunnen kiitollisuutta ja siunausta. Kiitos faneilleni, jotka ovat tukeneet minua. Teillä ei ole mitään hajua, mitä minulle merkitsee olla näin mahtavien fanien tukema. Jumala siunatkoon teitä kaikkia!”, Spears muun muassa kirjoitti vapaasti suomennettuna.

Monia julkisuuden henkilöitä, kuten näyttelijä Sean Penniä ja elokuvaohjaaja Steven Spielbergiä, edustaneen Rosengartin uskotaan tarttuvan Spearsin tapaukseen hanakammin kuin laulajan aiempi, oikeuden määräämä edustaja Samuel Ingham.

Sean Penn julkaisi aiemmin tällä viikolla lausunnon, jossa hän ylisti Rosengartia kuvaamalla tätä ”yhtä kovaksi kuin katutappelija, jolla on isot aivot ja ja vielä isommat periaatteet”. Rosengart edusti Penniä kunnianloukkausta koskeneessa tapauksessa elokuvaohjaaja Lee Danielsia vastaan vuonna 2016. Penn voitti tapauksen.