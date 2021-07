Cannes

Cannesissa pyörii tänä vuonna runsaasti suomalaisia elokuvantekijöitä. Eikä kyse ole pelkästään Kultainen palmu -ehdokas Hytti nro 6:n, Kriitikoiden viikko -sarjassa nähdyn Guled & Nasran tai festivaalin ensimmäisen suomalaisdokumentin Invisible Demonsin tekijäryhmistä.

Suomalaisia on mukana myös ohjelmistoon valituissa ulkomaisissa tuotannoissa, ja siten myös paikan päällä elokuvajuhlilla.

Näihin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi maskeeraaja Salla Yli-Luopa ja säveltäjä Pessi Levanto. Molemmat ovat pitkän linjan elokuva-ammattilaisia. Nyt he ovat Cannesissa osana norjalaisen Eskil Vogtin käsikirjoittaman ja ohjaaman The Innocentsin työryhmää. Elokuva oli mukana festivaalin ”kakkossarjassa” Un certain regardissa.

Yli-Luopalle tämä on toinen vierailu Cannesin elokuvajuhlilla, edellinen kerta oli 2016 Juho Kuosmasen esikoispitkän Hymyilevän miehen kanssa. Tuolloin Hymyilevä mies oli myös Un certain regard -sarjan ohjelmistossa – ja myös voitti sen, kun The Innocents jäi nyt palkinnoitta.

Levannolle vierailu on neljäs.

”Mutta eka kerta, kun on joku oikea oma leffa mukana. Aiemmat olivat erilaisia oheistapahtumia elokuvamusiikin tiimoilta”, hän kertoo.

The Innocents on sekoitus draamaa ja kauhuelokuvaa. Elokuva kertoo lähiössä asuvista lapsista, joilla on yliluonnollisia, telepaattisia kykyjä. Aikuiset eivät tiedä kyvyistä eivätkä lapsetkaan täysin ymmärrä, mihin pystyvät. Niinpä voimien käyttö johtaa pikkuhiljaa yhä vakavampiin seurauksiin.

Yli-Luopa vastasi elokuvan tehostemaskeerauksista. The Innocentsissa verta ja haavoja ei näytetä paljon, mutta silloin kun näytetään, väkivalta tuntuu. Kohtausten tehoa lisää se, että niissä on aina läsnä lapsia: se ei ole edelleenkään kauhuelokuvissa ihan tavallista.

”Tein tehosteita itse asiassa enemmän kuin mitä valmiiseen elokuvaan päätyi, kaikkein rajuimmat jutut leikattiin valmiista elokuvasta pois”, Yli-Luopa sanoo.

”Yhdessä kohtauksessa hakataan pää tohjoksi ja olin rakentanut sitä varten tekopään, joka oikeasti meni kasaan, kun sitä hakattiin. Ehkä se oli vähän liikaa”, Yli-Luopa kertoo ja nauraa.

Ehkäpä ohjaaja Vogt halusi lopulta jättää elokuvan rankimman väkivallan katsojan mielikuvituksen varaan. Kenties Yli-Luopan poistetut splatter-efektit löytyvät sitten blu-ray-version lisämateriaaleista.

Elokuvaan jääneet tehostemaskeeraukset tekevät kyllä nekin vaikutuksen katsojaan, ja yksi teki myös erityisen vaikutuksen näyttelijä Alva Brynsmo Ramstadiin. Ramstadin hahmolle uppoaa eräässä kohtauksessa tikku syvälle reiteen.

”Olin siinä kiinnittämässä irtoihopalaa ja tikkua Alvalle jalkaan ja laittamassa tekoverta – kun Alva katsoi sitä, hänelle tuli niin paha olo, että hänen piti mennä hetkeksi makuulle”, Yli-Luopa kertoo.

The Innocentsin pääosaa esittää Rakel Lenora Fløttum.

Levannon musiikki luo myös elokuvaan ansiokkaasti painostavaa tunnelmaa. Tämä on ensimmäinen kauhuelokuva, jossa Levanto on säveltäjä. Hänen mielestään työ ei ollut mitenkään ”fundamentaalisesti erilaista” kuin muukaan elokuvasäveltäminen.

”Mutta kyllä siinä voi ammentaa vähän erilaisesta sanavarastosta kuin jossain ’kiltimmässä’ leffassa. Vaikkapa 1900-luvun modernista musiikista, kuten The Innocentsissa: tässä oli mikrotonaalisia juttuja ja muita, joita ei ehkä johonkin romanttiseen komediaan tulisi laitettua”, Levanto sanoo.

The Innocentsissa on mukana myös suomalaista rahaa: suomalainen Bufo-yhtiö on yksi sen osatuottaja. Mutta päätuottajamaa ja suurin rahoittaja on Norja, joten elokuvaa voi kutsua norjalaiseksi.

Tällaisia yhteistuotantoja ovat monet Cannesissa nähtävät elokuvat. Myös suomalaiset Hytti nro 6, jonka muut tuottajamaat ovat Venäjä, Viro ja Saksa sekä Guled & Nasra, jossa rahoitusta on Suomen lisäksi Saksasta ja Ranskasta.

Yhteistuotannot tuovat suomalaisille elokuva-ammattilaisille töitä muistakin kuin kotimaisista elokuvista, kuten Yli-Luopalle ja Levannolle. The Innocentsin työryhmässä on heidän lisäkseen monia muitakin suomalaisnimiä, esimerkiksi muusikoina. Yli-Luopa ja Levanto ovat jo tätä ennen työskennelleet monissa eurooppalaisissa co-productioneissa.

Eurooppalaisessa elokuvamaailmassa yhteistuotantoja on tehty iät ja ajat. Vasta viime vuosina Suomi on alkanut päästä niihin enemmän mukaan, Yli-Luopa ja Levanto sanovat. Levannon mukaan eron aiempaan todella huomaa.

”Tähän on päästy tuottajalähtöisesti. Suomalaiset tuottajat ovat nyt onnistuneet luomaan kansainväliset suhteet ja verkostot. Kun aloitin elokuvatöitä 15–20 vuotta sitten, ei oltu lähelläkään tätä tilannetta. Ollaan menty ihan sikana eteenpäin”, Levanto sanoo.

Yhteistuotannot toimivat tekijöille myös hyvänä urapolkuna muihin kansainvälisiin töihin. Kun ensin ollaan mukana elokuvissa, joissa Suomi on vain osatuottajana, voi seuraavaksi alkaa tulla kutsuja kokonaan ulkomaisiin tuotantoihin.

Yli-Luopa on jo tällaiseen asemaan päässyt. Hänellä on takanaan yksi tanskalaiselokuva, jossa Suomi ei ollut lainkaan mukana (Valhalla, 2020) ja lisää on tulossa. Ammattitaito on maailmalla tiedossa, joten häntä pyydetään tuosta vain ulkomaisiin tuotantoihin. Tähän tyyliin vaikkapa foley-artisti Heikki Kossi on tehnyt kansainvälistä uraa jo pitkään.

”Niitä kutsuja tosiaan tulee”, Yli-Luopa sanoo.

Cannesin Cinéfondation sarjassa esitettiin Lina Kalchevan ohjaama brittiläinen The Other Half -lyhytelokuva, jonka musiikin on säveltänyt suomalainen Oliver Wegmuller.

Cannes-ohjelmistossa on mukana myös ainakin kaksi täysin ulkomaista elokuvaa, joissa on mukana suomalaistekijä. Cinéfondation-sarjassa kilpailleen brittiläisen The Other Half -lyhytelokuvan (ohj. Lina Kalcheva) musiikin on säveltänyt helsinkiläinen Oliver Wegmuller. Hän on asunut ja opiskellut vuosia Britanniassa, mutta muutti hiljattain takaisin Suomeen.

Director’s Fortnight -sivusarjassa taas nähtiin Haider Rashidin ohjaama italialainen Europa, jonka tuotantopuolella on mukana Jouni Kantola, Italiassa asuva Suomen kansalainen. Helsingin Sanomiakin avustava Kantola on osakkaana Berta Film -yhtiössä, joka oli tuottamassa Europaa. Kantolalla ei ole elokuvassa henkilökohtaista krediittiä, mutta hänen yhtiökumppaninsa Stefano Mutolo on Europan executive producer.

Sekä Wegmuller että Kantola ovat myös Cannesissa paikan päällä.

Vuotta 2021 voinee kutsua kaikkien aikojen Suomi-vuodeksi Cannesissa, ja kehitys toivottavasti jatkuu samansuuntaisena.

”Jos katsoo vähän laajempaa kuvaa, Suomen kansainvälistyminen on suht lyhytaikainen ilmiö. Viimeisen 15–20 vuoden aikana Suomi on avautunut todella paljon, ja nyt se alkaa näkyä elokuvissakin”, Jouni Kantola sanoo.