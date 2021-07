The Vegetable Seller -maalauksen alkuperäksi arveltiin pitkään 1700-lukua. Sitten selvisi, että teos on vieläkin iäkkäämpi.

Nuori nainen tuijottaa yllään esiliinallinen mekko ja valkoinen paita, jonka hihat on kääritty. Käsissään yksinäinen hahmo pitelee koria.

Hän istuu erilaisten hedelmien, vihannesten ja syötävien kukkien ympäröimänä. Luumujen, kaalien, pähkinöiden, porkkanoiden, kurkkujen.

Maalauksen nimi on The Vegetable Seller, suomeksi Vihannesmyyjä. Taulu riippuu Kaakkois-Englannissa sijaitsevan kartanon seinällä.

Maalaus on mysteeri.

Sen alkuperäksi on pitkään arvioitu 1700-lukua. Varmuutta ei ole ollut, kuten ei siitäkään, kuka maalauksen on tehnyt.

Arvoituksellinen on ollut myös naishahmon vieno hymy.

Mutta nyt hymyä ei ole. Monta kuukautta kestänyt konservointityö ja tutkimus paljastivat vihannesmyyjän todelliset kasvot. Samalla selvisi muutakin.

Maalaus hankittiin Audley End -nimiseen kartanoon 1700-luvulla, todennäköisesti Braybrooken paroni Sir John Griffin Griffinin (1719–1797) toimesta. Se riippui pienessä ruokailutilassa kartanon pohjakerroksessa 26 muun maalauksen rinnalla.

Sittemmin taulu päätyi varastoon vuosikymmeniksi. Kun englantilainen perinneyhdistys hankki maalauksen konservoitavaksi ja tutkittavaksi vuonna 2019, se oli huonossa kunnossa. Kangastyötä peitti paksu lakka. Pinta oli tummunut ja kellastunut.

Koska Vihannesmyyjän historia ennen Audley Endiä oli hämärän peitossa, yhdistys toivoi paitsi palauttavansa työn entisen loistoonsa, myös voivansa selvittää sen tarinaa.

The Vegetable seller -maalaus. Vasemmalla puolella maalaus ennen konservointia.

Ensin poistettiin likainen lakkakerros. Paljastui kirkkaita värejä.

Samalla huomattiin, että maalausta oli korjattu vuosien saatossa. Oliko syynä vesivahinko tai halkeamat? Oliko korjaukset tehnyt aiempi restauroija? Ei tiedetty. Varmaa kuitenkin oli, että hahmon kasvoilla, vaatteissa ja muualla teoksessa oli useita kerroksia maalia.

Ja silloin paljastui, ettei kuvan vihannesmyyjä hymyillyt. Ilme oli vakava.

Tutkimukset ja tekninen analyysi puolestaan osoittivat, että taulu oli arvioitua iäkkäämpi. Siitä kertoi maalin väri, sekä halkeamat ja hankauskuviot. Työn tekniikka taas sijoittui 1500-luvun loppupuolen Pohjois-Eurooppaan. Havaintoa tuki myös teoksen tyyli ja aihe.

Tämä kaikki tuntui sopivan erääseen antwerpeniläiseen taidemaalariin.

Vuonna 1533 syntyneen taidemaalari Joachim Beuckelaerin töiden aiheina olivat usein tori ja ruokakuvaukset.Hahmot – monesti talonpoikaisnaiset – seisoivat ja istuivat esillä olevien tuotteiden ja tavaroiden joukossa.

Ja nyt tämä Vihannesmyyjä, se viittasi Beuckelaeriin.

Maalaus oli todennäköisesti tehty vapaan käden tekniikalla, jossa oli hyödynnetty omia tai muiden piirroksia malleina. Se on tyypillistä: taiteilija piirtää ja luonnostelee, ja käyttää eri aikoina luotuja töitä varsinaisen teoksen lähtöaineistona.

Vihannesmyyjän tuotevalikoima, jonka alkuperän voi sijoittaa Eurooppaan ja Aasiaan, on peräisin eri vuodenajoilta. On alkukesän hedelmiä ja syksyn satoa, joita tuskin olisi samaan aikaan markkinoilla tarjolla. Osa maalauksessa kuvatuista kasviksista on jo kadonnut viljelystä. Lisäksi huomattavaa on tomaattien ja perunoiden puuttuminen. Lajit tuotiin Eurooppaan 1500-luvun aikaan, eivätkä ne olleet heti yleisiä.

Ja entäpä hahmo. Konservoijat vertasivat asentoa ja pukua Beuckelaerin teoksen Köchin (im Hintergrund Christus bei Maria und Martha) (1574) naiseen ja huomasivat useita yhtäläisyyksiä. Tuotevalikoiman kuvaus puolestaan viittasi maalaukseen Marktfrau mit Früchten, Gemüse und Geflügel (1564).

Joachim Beuckelaerin maalaus Köchin eli Kokki vuodelta 1574.

Mutta oliko maalaus Beuckelaerin?

Allekirjoitusta ei ole löytynyt. Siksi taiteilija on ainakin toistaiseksi edelleen mysteeri.

Tutkimukset ja vertailu muihin töihin kuitenkin viittaavat siihen, että Vihannesmyyjän tekijä todennäköisesti ainakin tunsi Beuckelaerin käytännön hyvin. Kenties he jakoivat työhuoneen jossain vaiheessa.

Myöhemmin tauluun liitetty lisäosa päätettiin poistaa konservoinnin yhteydessä. Kuvassa Englantilaisen perinneyhdityksen konservoija Alice Tate-Harte (oik) ja kokoelmavastaava Rachel Turnbull.

Konservoinnin aikana ilmeni ongelma.

1800-luvulla työhön oli lisätty osa, joka muutti suorakulmion muotoisen työn neliöksi. Kaistaleelle oli maalattu torni ja taivasta. Ehkä syynä oli arkkitehtooninen ympäristö tai vääränmalliset kehykset. Lisäosa ei kuitenkaan vastannut alkuperäistyön laatua.

Pulma oli, että yhtäältä muutos oli osa työn historiaa. Pitäisikö se säilyttää? Toisaalta epäsuhta alkuperäisteokseen oli ilmeinen.

Koska taulu kuului yksityiskokoelmaan ja Sir John Griffin Griffinin jälkeläisille, nykyisellä omistajalla oli päätösvalta.

Lopulta taulu palautettiin alkuperäiseen muotoonsa, koska se oli mahdollista tehdä vahingoittamatta työtä.

Muutokset kohensivat työtä, sanoi Englantilaisen kulttuuriperinneyhdistyksen konservaattori Alice Tate-Harten CNN:n haastattelussa.

Työstä tuli yksityiskohtaisempi ja omaan aikaansa eli 1500-lukuun sopivampi.

Konservoinnin myötä hymy katosi. Tate-Harten mielestä nyt teoksen nainen ”kohtaa katsojansa paremmin”. Hahmo on ”vahvempi ja vähemmän passiivinen”.

Maalaus palautettiin Andley Endin kartanoon heinäkuussa 2021. Sille hankittiin samalla 1500-luvun maalaustaiteeseen paremmin sopiva kehys.

Vihannesmyyjä ripustettiin eteishalliin. Yleisön nähtäville, valaistulle paikalle.