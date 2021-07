Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjan ohjelmisto on ollut tänä vuonna niin tasalaatuinen, että Kultaisen palmun voittajaa on hankala veikata.

Cannes

Lienee jo tullut selväksi lukuisista Helsingin Sanomienkin jutuista: tämän vuoden Cannesin elokuvajuhlat ovat olleet Suomelle ainutlaatuisen hienot. Siitä kertovat Kultainen palmu -ehdokas Hytti nro 6, Kriitikoiden viikolle valittu Guled & Nasra, suomalaisdokumentti Invisible Demons ja monet muut festivaalille päässeet suomalaistekijät.

Mutta onko Hytti nro 6:lla realistiset mahdollisuudet voittaa?

Millainen on ollut pääkilpasarjan ohjelmisto muutoin?

Ensimmäiseen kysymykseen sanoisin omana näkemyksenäni: on. Hytti nro 6 ei kalpene ollenkaan muiden ehdokaselokuvien rinnalla, päinvastoin. Se kuuluu aidosti parhaisiin festivaalilla näkemiini elokuviin. Kansainvälisten medioiden arviot ovat olleet lähes kauttaaltaan erinomaisia.

Toiseen kysymykseen taas voi vastata, että Hytti nro 6 on myös kovassa seurassa.

Kultainen palmu -ehdokkaita on nyt enemmän kuin koskaan ennen, yhteensä 24. En ehtinyt nähdä niistä läheskään kaikkia, mutta näkemäni perusteella yleinen taso on korkea. Ja yllättävänkin tasalaatuinen.

Se, että joku elokuva pääsee Cannesin pääkilpasarjaan, ei tarkoita, että elokuva olisi hyvä. Kultainen palmu -ehdokkaissa on menneinä vuosina ollut täysiä katastrofejakin.

Esimerkiksi vuonna 2019 buuauksia ja murska-arvioita sai Abdellatif Kechichen nelituntinen yökerhokuvaus Mektoub, My Love: Intermezzo, 2016 täyden (ja ansaitun) lyttäyksen sai Sean Pennin ohjaama The Last Face, kahden Afrikassa työskentelevän länsimaisen lääkärin korni rakkaustarina.

Tänä vuonna itse näkemiini pääkilpasarjan elokuviin ei osunut yhtään täyttä pannukakkua. Suurin osa on ollut vähintään hyviä tai keskitasoa parempia.

Erinomaisia olivat esimerkiksi israelilaisen Nadav Lapidin kotimaataan rajusti tylyttävä, henkilökohtainen ja räjähdysherkkä Ha’berech (Ahed’s Knee), iranilaisen Asghar Farhadin arkipäivän surullisesta ”sankarista” kertova mainio Ghahreman (A Hero) sekä thaimaalaisen Apichatpong Weerasekulin Memoria, ohjaajalleen tyypillisen meditatiivinen teos.

Kolme elokuvaa nousi niiden ja Hytti nro 6:n lisäksi ylitse muiden.

Yksi niistä oli ranskalaisen Julia Ducournaun Titane. Ducournaun esikoispitkä Raw (2016) oli ilmestymisvuotensa parhaita elokuvia, omaperäinen ja säväyttävä kauhudraama kannibaaliksi ajautuvasta kasvissyöjästä. Kyberpunk-scifiä, kauhua ja mustaa komediaa yhdistelevä sekä sukupuolistereotypioita murskaava Titane taas on silmitön hyökkäys katsojan kaikkia aisteja päin.

Titanen päähenkilö on Alexia (Agathe Rousselle), jonka päähän asennettiin lapsena onnettomuuden jälkeen titaanilevy, ja josta on aikuisena tullut eroottinen tanssija – sekä sarjamurhaaja. Juonta on hankala kuvailla, mutta Alexia esimerkiksi harrastaa seksiä auton kanssa, tekeytyy pojaksi ja päätyy steroideja itseensä pumppaavan iäkkään palomestarin (Vincent Lindon) ”adoptoimaksi”.

Titane ei pysy kokonaisuutena täysin kasassa, mutta uskomaton kokemus se on, kuin adrenaliinipiikki suoraan aivoihin. Kuin kyberpunk-klassikko Tetsuo: The Iron Man (1989) uudelle sukupolvelle.

Wes Anderonin The French Dispatch sijoittuu kuvitteelliseen ranskalaiskaupunkiin.

Wes Andersonin The French Dispatch oli varmaankin yleisön eniten odottama Cannes-ensi-ilta. En ole Andersonin varaukseton fani, mutta tämä kyllä voitti puolelleen.

Episodielokuvan kehyksenä toimii kuvitteellisessa ranskalaisessa Ennui-sur-Blasén kaupungissa toimiva kuvitteellinen amerikkalaislehti The French Dispatch; kaikki episodit ovat ikään kuin lehden artikkeleita. Kulttuuriosaston artikkeli kertoo maalausta harrastavasta vangista, josta tulee taidepiirien sensaatio, politiikkaosaston juttu kuvaa opiskelija-aktivistiryhmien keskinäistä kiistaa ja ruokatoimittajan artikkeli monimutkaista kidnappauskuviota, jonka ratkaisee mestarikokki-poliisi.

Elokuva on muun muassa New Yorker -lehteä fanittavan Andersonin rakkauskirje journalismille, tai ainakin sille, millaisena journalismi vanhoissa elokuvissa ja sarjakuvissa esitetään. Sekä mieli-, elo- ja sarjakuvien Ranskalle, kaikkine rakkaudella esitettyine ranskalaiskliseineen, baskereineen santarmeineen ja raitapaitoineen. Mihinkään todelliseen maailmaanhan The French Dispatch ei sijoitu, vaan Wes Anderson -maailmaan.

Esteettisesti kaikki näyttää juovuttavan upealta. Jokainen elokuvan kuva on kuin yksityiskohtia tulviva Tintti-tyylisen ligne claire -eurosarjakuvan ruutu, jokaisen niistä voisi kehystää seinälle. Näyttelijäkaartikin on tietysti upea: Frances McDormand, Tilda Swinton, Bill Murray, Benicio Del Toro, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright…

Elokuvan hahmot jäävät yksiulotteiseksi karikatyyreiksi, eikä Andersonilla journalismiteemasta huolimatta ole mitään poliittista tai muutakaan sanottavaa. Silti The French Dispatch hurmaa ja viihdyttää.

Hidetoshi Nishijima ja Tôko Miura elokuvassa Drive My Car.

Jos pitäisi valita kaikilta osa-alueiltaan paras kilpasarjan elokuva, se voisi olla Hamaguchi Ryusuken Drive My Car. Norwegian Wood -kirjailija Haruki Murakamin novellista on syntynyt kolmituntinen, hidastempoinen draama, jonka kestoa ei edes huomaa; niin vaivatta se pitää otteessaan koko ajan.

Keskushenkilö on teatterinäyttelijä- ja ohjaaja Yûsuke (Hidetoshi Nishijima), jonka kirjoittajavaimo kuolee yllättäen sairauteen tarinan alkupuolella. Myöhemmin Yûsuke kutsutaan Hiroshiman taidefestivaalilla ohjaamaan Anton Tšehovin Vanja-enosta uutta näytelmäsovitusta, josta hän päättää tehdä monikansallisen sekä monikielisen. Teatteri palkkaa nuoren ja vähäpuheisen Misakin (Tôko Miura) Yûsuken autonkuljettajaksi. Automatkojen ja harjoitusten aikana Yûsuken ja muidenkin tunnelukot hiljalleen avautuvat.

Elokuva on upeasti näytelty ja viimeisen päälle kauniisti sekä harkitusti rakennettu. Loppuhuipennustaan kohti se kasvaa niin elegantisti, että Ryusuken ohjausta voi kutsua mestarilliseksi. Tavallaan Drive My Carissa on paljon samaa kuin Hytti nro 6:ssakin. Se on matka, jonka aikana ihmisten väliset yhteydet, ymmärrys ja hyväksyntä hiljalleen löytyvät.

Kultainen palmu -voittajia on perinteisesti veikkailtu ennalta brittiläisen Screenin ”jury gridin” avulla. Taulukkoon kootaan lehden oman kriitikkoraadin arviot kaikista kilpaelokuvista. Screenin raadin parhaan yhteisarvosanan on saanut Drive My Car ja Memoria tulee täpärästi toisena. Hytti nro 6 on jaetulla viidennellä sijalla Ghahremanin kanssa.

Monet kilpasarjan elokuvat ovat jakaneet kriitikoiden mielipiteitä vahvasti, kuten Screenin listalla kolmanneksi noussut Leos Caraxin musikaali Annette sekä listan häntäpäähän päätynyt Titane (kehnoimman yhteisarvosanan sai taas Sean Penn -parka Flag Day -uutuudellaan). Niinpä jury gridin perusteellakaan ei kannattane vetää liikoja johtopäätöksiä.

Ja palkinnot joka tapauksessa valitsee Spike Leen johtama Cannes-raati.

Kävi miten kävi, sen jo tietää, että illan palkintogaalasta tulee suomalaisesta näkökulmasta huippujännittävä – ja kävi Hytti nro 6:n miten hyvänsä, pelkästään ehdokkaaksi ja tällaiseen elokuvajoukkoon pääsy oli jo huippusaavutus.

Kultaiset palmut ja muut Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnot jaetaan kello 20.25 Suomen aikaa alkavassa gaalassa. HS seuraa gaalaa ja uutisoi palkinnoista.