Laulaja Johnny Rotten kieltää kappaleiden esittämisen yhtyeen vaiheista kertovassa televisiosarjassa, mikä on aiheuttanut närää kitaristi Steve Jonesissa ja rumpali Paul Cookissa.

Saako 1970-luvun legendaarisen punkyhtyeen Sex Pistolsin vaiheista kertovassa televisiosarjassa käyttää yhtyeen kappaleita?

Sen ratkaisee Lontoon korkein oikeus. Tapauksen käsittely alkoi torstaina 15. heinäkuuta 2021.

Syynä on jäsenten välinen kiista yhtyeen musiikin käytöstä ohjaaja Danny Boylen tekeillä olevassa televisiosarjassa Pistol.

Yhtyeen laulaja Johnny Rotten, oikealta nimeltään John Lydon, on kieltänyt punkbändin hittikappaleiden esittämisen sarjassa, ellei oikeus määrää toisin.

Tästä syystä kitaristi Steve Jones ja rumpali Paul Cook haastoivat Lydonin oikeuteen.

Kuusiosainen Pistol-sarja perustuu Jonesin vuonna 2016 ilmestyneeseen muistelmateokseen Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol.

Lydonin asianajaja Mark Cunninghamin mukaan Lydon uskoo kirjan esittävän hänet vihamielisessä ja epäedullisessa valossa.

Jonesia ja Cookia edustava Edmund Cullen on puolestaan sanonut, että yhtyeen entisten jäsenten välit ovat olleet katkerat ja riitaisat, eivätkä he ole kyenneet ratkomaan erimielisyyksiä.

Kiistely kulminoituu vuonna 1988 sopimukseen. Sen mukaan lisenssioikeudet yhtyeen musiikkiin voi myöntää jäsenten enemmistön päätöksellä.

Basisti Glen Matlock ja Sid Viciousin perikunta on antanut luvan kappaleiden käyttöön Boylen tv-sarjassa.

Sopimus ei kuitenkaan ole Lydonin mukaan riittävä peruste. Hän on sanonut, ettei sitä ole koskaan noudatettu, ja siksi yksittäisellä jäsenellä on oikeus estää kappaleiden käyttö.

Ensimmäisen oikeuden kuulemisen yhteydessä ilmeni, että Lydon on aiemmin kieltänyt God Save the Queen -kappaleen käytön Netflixin suositussa The Crown -sarjassa. Se herätti närää entisissä bändikavereissa.

Kappaleiden käytön kieltämisen lisäksi Lydon on paheksunut Pistol-sarjan tekoprosessia: käsikirjoitus on tehty ilman hänen suostumustaan, eikä hänellä ollut sananvaltaa roolituksessa.

Lydonia esittää brittinäyttelijä Anson Boon, joka on näytellyt muun muassa elokuvissa Crawl (2019), 1917 (2019) ja Blackbird (2019).

Muita sarjan keskeisiä näyttelijöitä ovat Toby Wallance Steve Jonesina, Louis Partridge Sid Viciousina, Jacob Slater Paul Cookina, Fabien Frankel Glen Matlockina ja Dylan Llewellyn Wally Nightingalena.

Mukana ovat myös Maisie Williams Pamela Rookena eli Jordanina, Sydney Chandler Chrissie Hyndena ja Emma Appleton Nancy Spungenina.

Oscar-palkittu ohjaaja Boyle ohjaa kaikki sarjan kuusi jaksoa. Sarjan on käsikirjoittanut Craig Pearce ja Frank Cottrell-Boyce. Se saa ensi-iltansa Disneyn omistamalla FX-televisiokanavalla. Kuvaukset alkoivat maaliskuussa 2021.