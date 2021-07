Kultaiset palmut ja muut Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnot jaetaan lauantaina. Suomen kannalta palkintogaala on poikkeuksellisen jännittävä.

Kultaisesta palmusta eli Palme d’Orista on kisaamassa Juho Kuosmasen ohjaama

Kultaiset palmut ja muut Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjan palkinnot jaetaan lauantai-iltana.

Kultaisen palmun voittajaa voi sanoa yllättäväksi. Se oli Julia Ducournaun ohjaama ja käsikirjoittama Titane, äärimmäisen raju sekoitus kyberpunk-scifiä, kauhua ja mustaa komediaa.

Elokuva on Ducournaun toinen pitkä ohjaustyö. Hänen edellinen ohjauksensa, kannibalismiaiheinen Raw (2016) sai runsaasti positiivista huomiota ympäri maailmaa. Ducournau on vasta toinen naispuolinen ohjaaja, joka on koskaan voittanut Kultaisen palmun.

Elokuvajuhlien kakkospalkinto eli Grand Prix tuli Suomeen. Sen voitti siis Juho Kuosmasen Hytti nro 6 – jaetusti iranilaisen Asghar Farhadin Ghahremanin (A Hero) kanssa.

Kultaista palmua ei siis saatu tänäkään vuonna. Silti Grand Prix’n voitto on suomalaiselokuvalle äärimmäisen harvinainen suoritus – kuten jo pelkästään Cannesin pääkilpasarjaan pääsy. Grand Prix’n voitti myös Aki Kaurismäki, nelinkertainen Kultainen palmu -ehdokas, Mies vailla menneisyyttä -elokuvallaan 2002.

Kuosmanen kiitti tunteikkaassa puheessaan läheisiään sekä koko festivaalia elokuvansa kutsusta pääkilpasarjaan ja kertasi Hytti nro 6:n teeman: elokuva kertoo yhteyksistä ja niiden luomisesta.

Festivaalin kolmospalkintona pidetyn juryn erikoispalkinnon saivat jaetusti ohjaajat Nadav Lapid elokuvasta Ha’berech ja Apichatpong Weerasekul elokuvasta Memoria. Ensiksi mainittu on ohjaajansa omiin kokemuksiin perustuva räjähdysherkkä kuvaus tavasta, jolla Israelin valtio hankaloittaa taiteilijoiden sananvapautta.

Memoria on ohjaajalleen tyypillinen meditatiivisen hidastempoinen, maagis-realistinen draama Jessicasta (Tilda Swinton), joka etsii kuulemiensa outojen äänien lähdettä Kolumbiasta.

Parhaasta ohjauksesta palkittiin Annette-elokuvan ohjaaja, ranskalainen Leos Carax. Festivaalin avajaiselokuvana nähty, Sparks-yhtyeen musiikkin perustuva fantasiamusikaali kertoo pariskunnasta (Adam Driver ja Marion Cotillard) sekä heidän Annette-vauvastaan, jolla on maaginen kyky laulaa. Annettea esittää elokuvassa marionettinukke. Annette on muun muassa Pont-Neufin rakastavaisista (1991) tunnetun Caraxin ensimmäinen englanninkielinen elokuva.

Parhaan naisnäyttelijän palkinnon sai Renate Reinsve Joachim Trierin norjalaisesta ihmissuhdedraamasta The Worst Person in the World.

Parhaan miesnäyttelijän palkinnon sai Caleb Landry Jones Justin Kurzelin ohjaaman australialaisen Nitram-elokuvan pääosasta. Jones esittää tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa Martin Bryantia, joka surmasi 35 ihmistä Australian Tasmaniassa vuonna 1996. Elokuva kuvaa Bryantin elämää ja tapahtumia ennen massamurhaa.

Parhaalle esikoiselokuvalle myönnettävän Kultainen kamera -palkinnon sai Antoneta Alamat Kusijanovićin ohjaama Murina, joka esitettiin festivaalin Director’s Fortnight -sivusarjassa.

Parhaana lyhytelokuvana palkittiin Tang Yin All the Crows in the World. Samassa kategoriassa erityismaininnan sai Jasmin Tenuccin August Sky.

Palkinnoista päättää tänä vuonna ohjaaja-käsikirjoittaja-tuottaja Spike Leen johtama jury. Sen muut jäsenet ovat ohjaaja Mati Diop, laulaja-lauluntekijä Mylène Farmer, näyttelijä-ohjaaja Maggie Gyllenhaal, näyttelijä-käsikirjoittaja Jessica Hausner, näyttelijä-ohjaaja Mélanie Laurent, ohjaaja-tuottaja Kleber Mendonça Filho sekä näyttelijät Tahar Rahim ja Song Kang-ho.

Elokuvajuhlien ”kakkossarjan”, Un certain regard -esityssarjan palkinnot jaettiin perjantaina. Sarjan pääpalkinnon voitti Kira Kovalenkon ohjaama venäläisdraama Razžimaja kulaki eli Unclenching the Fists. Nyt pääkilpasarjassa kisaava Juho Kuosmanen voitti Un certain regardin Hymyilevä mies -elokuvalla 2016.

Kriitikoiden viikko -esityssarjan voitti keskiviikkona Omar El Zohairin ohjaama egyptiläinen tragikomedia Feathers. Kriitikoiden viikolla oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana suomalainen pitkä elokuva, Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama ja käsikirjoittama Guled & Nasra, kansainväliseltä nimeltään The Gravediggers Wife.

Director's Fortnight -sarjan pääpalkinnon saivat jaetusti Jonas Carpignanon italialaisdraama A Chiara sekä Vincent Maël Cardonan ranskalainen Magnetic Beats.

Opiskelijatöitä esittelevän Cinéfondation-sarjan pääpalkinnon voitti belgialaisen Théo Degenin Le'enfant salamandre (The Salamander Child)

Kunniapalkinnon elämäntyöstään saivat Cannesissa tänä vuonna näyttelijä-ohjaaja Jodie Foster ja ohjaaja Marco Bellocchio.

