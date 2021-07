Roy Anderssonin uraa ja tuotantoa Tukholmassa esittelevä hieno näyttely on kohteensa oloinen ja näköinen

Ruotsalaisohjaajan näyttely Roy Andersson: Om detta att vara människa on kompakti herkkupala Anderssonin elokuviin ja maailmankuvaan perehtyneille ja niistä pitäville.

Kollektiivinen syyllisyys ihmiskunnan hirmutekojen edessä on yksi Roy Anderssonin tuotannon keskeisistä teemoista.

Tukholma

Vuonna 1943 syntynyt Roy Andersson on yksi ruotsalaisen nykyelokuvan merkittävimpiä ja persoonallisimpia ohjaajia. Tukholman Kulturhuset Stadsteaternin retrospektiivinen näyttely antaa kokonaiskuvan Anderssonin urasta ja tuotannosta.

Roy Andersson: Om detta att vara människa -näyttely on kompakti herkkupala Anderssonin elokuviin ja maailmankuvaan perehtyneille ja niistä pitäville. Sen avulla saa helposti käsityksen Anderssonin urasta 1960-luvun lopulta nykypäivään sekä myös niistä ajatuksista, jotka ohjaajan työtä ovat kannatelleet.

Roy Anderssonin tausta on työväenluokkainen, ja kun hän 1967 aloitti ohjaajanopinnot Svenska Filmskolanissa (myöhemmin Dramatiska Institutet) hän oli yksi harvoista oppilaista, jonka juuret olivat työväestössä. Kiinnostus elokuvantekoon heräsi Anderssonissa kuitenkin jo kahdeksan vuotta aiemmin, kun hän näki Vittorio de Sican klassikkoelokuvan Polkupyörävaras (1948).

Italialaisen neorealismin merkkiteos varastettua polkupyörää pikkupoikansa kanssa etsivästä työmiehestä vetosi nuoreen Anderssoniin, ja sen yhteiskunnallisia kaikuja on hänen teoksissaan nähtävissä vielä vuosikymmeniä myöhemminkin.

Selkeät tekstitaulut ruotsiksi ja englanniksi johdattelevat näyttelyssä ohjaaja Roy Anderssonin maailmaan, ja videokopeissa pyörii otteita hänen elokuvistaan.

Anderssonin esikoisohjaus Eräs rakkaustarina (1970) oli suuri arvostelu- ja yleisömenestys ja kertakaikkinen läpimurto nuorelle ohjaajalle. Elokuvasta on näyttelyssä nähtävillä katkelmia, sen tekoon liittyneitä valokuvia ja kirjeitä ja Anderssonin Ruotsin televisiolle tuolloin antama haastattelu, joka muodostaa kiinnostavan parin ohjaajan tuoreen haastattelun kanssa, joka myös on esillä näyttelyssä.

Eräässä rakkaustarinassa Andersson kuvasi teinien vilpittömän rakkauden kontrastina heidän vanhempiensa pettymysten ja katkeroitumisen värittämälle elämälle, jota hallitsivat materiaaliset arvot. Elokuvassa olivat jo näkyvillä ohjaajan suuret teemat: luokkaerojen hienovarainen tiedostaminen ja kommentointi sekä toisista välittämisen tärkeys ja empatia.

Erään rakkaustarinan valtava menestys asetti nuoren Anderssonin myös vaikean paikan eteen, samalla tavalla kuin Orson Wellesin vuosikymmeniä aiemmin: kuinka vastata esikoisteoksen laatuun ja suosioon?

Anderssonin toinen pitkä ohjaustyö Giliap (1975) saikin murskakritiikin, minkä jälkeen muutamaa vuotta aiemmin niin kiitetyn ohjaajan alkoi olla vaikea saada rahoitusta seuraaville projekteilleen.

Giliap kertoi satamakaupungin hotellin ajelehtivista työntekijöistä, eikä se menestynyt, vaikka nimiosassa oli yksi tuon ajan suurimmista ruotsalaistähdistä, Thommy Berggren. Näyttelyn filmikatkelmat osoittavat kuitenkin, että Giliap on tyylillisesti ehtaa Anderssonia ja hyvinkin uuden arvioinnin ansaitseva teos.

Giliapin jälkeen kesti 25 vuotta ennen kuin Andersson jälleen ryhtyi tekemään pitkiä elokuvia. Siinä välissä hän ohjasi mainoksia ja lyhytelokuvia. Näyttelyn hauskin osuus onkin kooste Anderssonin tekemistä kansainvälisesti palkituista ja kulttimaineeseen nousseista tv-mainoksista, jotka ovat pieniä humoristisia tarinoita, selkeästi malleja ohjaajan myöhempien elokuvien tuokiokuvamaisille episodeille.

Anderssonin hulvattomissa tv-mainoksissa keskeisiä ovat tarina ja henkilöt, ei niinkään mainostettava tuote, jopa niin, että katsoja saattaa vuosia myöhemmin kyllä muistaa mainoksen mutta ei tuotetta. Kuuluisimpia Anderssonin mainoksista on Ruotsin sosiaalidemokraattiselle puolueelle tehty vaalimainos Miksi meidän pitäisi välittää toisistamme vuodelta 1985.

Vuonna 2000 Andersson alkoi taas ohjata pitkiä elokuvia Tukholman Sibyllegatanilla omassa 1981 perustamassaan elokuvastudio Studio 24:ssa. Samassa talossa ohjaaja myös asuu. Näyttelyssä on esillä lavasteita ja kuvauksia Anderssonin työmetodeista Studio 24:ssa.

Anderssonin omintakeinen maailma on luotu pitkälti perinteisin lavastein ja pienoismallein. Vain kahdessa viimeisimmässä elokuvassa on hyödynnetty digitaalisia taustoja. Pienoismalleissa sykähdyttävintä on Kohti ääretöntä -elokuvan Chagall-kohtauksesta tuttu muusiksi pommitettu Köln.

Selkeät tekstitaulut ruotsiksi ja englanniksi johdattelevat vierailijaa Anderssonin uran vaiheiden sekä hänen ajatusmaailmansa ja työmetodiensa äärelle. Kaikista hänen ohjaustöistään ajetaan erillisissä katselukopeissa katkelmia. Lisäksi esillä on pieni haastattelufilmi, jossa Anderssonin usein käyttämät amatöörinäyttelijät muistelevat elokuvien kuvauksia.

Marc Chagallin kuuluisaa maalausta varioivassa kohtauksessa elokuvasta Kohti ääretöntä nuoripari liitelee näyttelyssä esillä olevan raunioiksi pommitetun Kölnin pienoismallin yllä.

Roy Anderssonin vuodesta 2000 ohjaamat neljä pitkää elokuvaa Toisen kerroksen lauluja (2000), Sinä elävä (2007), Kyyhkynen oksalla istui, olevaista pohtien (2014) ja Kohti ääretöntä (2019) koostuvat pienistä tarinoista, jotka päällisin puolin saattavat näyttää humoristisilta, mutta jotka pohjimmiltaan käsittelevät vakavia aiheita: luokkaristiriitoja, väkivaltaa ja sotaa sekä ihmisten usein melko vajavaista suhtautumista toisiinsa.

Ihmisen syyllisyys teoista toisia kohtaan läpi maailmanhistorian onkin yksi Anderssonin keskeisistä teemoista, mikä näkyy myös näyttelyssä.

Tyypillistä Anderssonille on, että vakava nähdään huumorin kautta. Katsoja nauraa, kunnes tajuaa, ettei asiassa mitään nauramista oikeastaan olekaan. Andersson ikään kuin asettaa peilin katsojan eteen: katso itseäsi, katso reaktiotasi, mitä oikeastaan tunnet ja ajattelet?

Kohti ääretöntä -elokuvassa näkyy pommitettu Köln, jonka pienoismalli on esillä näyttelyssä.

Ilman leikkausta toteutetut, tiukasti rajatut episodit ovat kuin maalauksia, joiden väriskaala on useimmiten harkitun hillitty, jopa ankea. Absurdi kohtaa konkreettisen, fantasia todellisuuden. Anderssonin rakkaus maalaustaiteeseen on selvästi nähtävissä hänen teoksissaan.

Vuonna 1995 Roy Andersson julkaisi pienen kirjan nimeltä Vår tids rädsla för allvar, jossa hän tekstin ja lukuisien kuvien kautta käy läpi vaikutteitaan ja maailmankuvaansa. Kirjan alussa on sitaatti unkarinjuutalaiselta kirjailijalta, keskitysleiristä selvinneeltä Elie Wieseliltä:

“Rakkauden vastakohta ei ole viha vaan välinpitämättömyys.”

Se sopii hyvin motoksi niin Roy Anderssonin tuotannolle kuin hänen työtään esittelevälle näyttelyllekin.

Roy Andersson: Om detta att vara människa -näyttely on auki 9.1.2022 asti.