Indie/folk/albumi

Clairo: Sling. Fader. ★★★

Claire Cottrill osti parin hehtaarin tilan ja koiran. Tila oli maalta New Yorkin osavaltiosta, läheltä Massachusettsin rajaa. Koiran nimeksi tuli Joanie.

Tilalla Cottrill, joka tunnetaan paremmin nimellä Clairo, teki albumin, joka näyttää ja kuulostaa 1960–1970-lukujen taitteen Los Angelesilta. Tuolloin Laurel Canyon -nimisestä alueesta tuli vastakulttuurin ja folkin polttopiste.

Laurel Canyonissa asuivat niin Carole King kuin Joni Mitchell. Slingin kansikuvassa on samat värimäärittelyt ja pehmeä valo kuin ensimmäisen Tapestry-klassikon kannessa. Clairon koira sai nimensä jälkimmäiseltä. Sling-albumi kuulostaa molemmilta.

Kuulokuvat tuntuvat sametilta ja haisevat antikvariaatilta. Avauskappale Bambin referenssiksi voi paikantaa Mitchellin parhaan levyn, vuoden 1976 arvokassoundisen ja runsaan Hejiran. Paljon mukana on myös Carpentersin vaivatonta kamaripoppia. Mutta selvä huippuhetki on modernein biisi Amoeba.

Möhöestetiikka on viimeisen päälle. Promokuvat muka huolettomasti mustavalkofilmille. Flyygeli, analogisia studiovempeleitä ja vanhoja sähköpianoja. Ja kas, siinä Clairo poseeraa, heinäkuun The Rolling Stonen kannessa.

Edistyksellisen 2010-luvun popin kello osoittaa taas menneisyyteen.

Ennen debyyttilevyään Clairo oli Youtube-teini. Vuoden 2019 Immunity-albumi kuulosti Rilo Kileyn tunneviisaalta indierockilta ja Natalie Imbruglian ysäriltä.

Se osui kaanonin perkaamisen edelliseen aaltoon. Historiaa on taas käyty läpi vuosikymmen vuosikymmeneltä, tutkittu jokainen detalji äidin levyhyllyn aarteista. Kun tärkeimpien tekijöiden sukupolvet ja sukupuolet ovat vaihtuneet – miehiä on nyt harvassa – myös klassikkorockin kaanon on määrittynyt uudelleen. Viimein sinne mahtuu muutakin naisen tekemää kuin Joni Mitchellin Blue.

Soccer Mommy ja Lucy Dacus loivat uutta 1990-luvun indie rockin pohjalta, Phoebe Bridgersiä inspiroi samaan aikaan vaikuttanut Elliott Smith.

Lopullinen käännekohta oli Lana Del Reyn vuoden 2019 levy Norman Fucking Rockwell, joka toi 1960-luvun psykedelian ja sekopäisen vastakulttuuri-Amerikan sekopäiseen Trump-Amerikkaan.

Viime vuonna mökille meni hittipoppari Taylor Swift, joka teki Folklore- ja Evermore-levyt vastaavaa villapaitapoppia. Välissä Fiona Apple julkaisi kolisevan ja puhkikehutun paluulevynsä Fetch the Bolt Cuttersin, jolla silläkin haukkuvat koirat kuten Slingillä. Vastikään ilmestyi Faye Websterin oivallinen levy, joka kuulostaa aivan samalta kuin Sling.

Edes Billie Eilish ei viihtynyt läppäripoppinsa äärellä kuin levyn verran – heinäkuun lopussa ilmestyvän albumin singlejä on hallinnut akustinen kitara.

Ja näkyy kuvio Suomessakin: mitä muuta Behmin sävellysten ”ajattomuus” muka on paitsi 1970-lukulaisuutta?

Retromaniaa on ohjaillut takarivistä yksi mies: Jack Antonoff, joka on tuottanut Slingin, Del Reyn levyn sekä muutamia kappaleita molemmille Swiftin levyille.

Kiirettä on pitänyt, sillä ensi viikolla ilmestyy hänen oman Bleachers-bändinsä albumi ja elokuun lopulla Lorden seuraava levy. Del Reyn seuraava levy lykkääntyi, mutta tulee sekin pian.

Clairo tutustui Antonoffiin Lorden kautta ja lauloi sen ensimmäisellä singlellä Solar Powerilla – rantahiekkaista pehmopsykedeliaa sekin – Bridgersin taustoja. Lorde vierailee puolestaan Slingiltä ennakkoon julkaistuilla Blouse- ja Reaper-singleillä.

Piiri on pieni, mutta ottanut indievaltavirran täysin haltuunsa.

Clairo on tehnyt selväksi, että hänelle Slingin epämukavista ihmissuhteista kertovien kappaleiden toinen osapuoli on musiikkibisnes. Tämä narratiivi ja neuroottisella tarkkuudella mietityt esteettiset yksityiskohdat alleviivaavat levyn viestiä.

Sling on Clairolle suuri uskottavuuskysymys: hän haluaa olla kaanonia eikä mikään tubettaja.

Kieltämällä zeitgeistin Clairo on jälleen täysin siinä kiinni.

Ennen Slingiä olisi voinut sanoa epävarmaksi toiseksi levyksi, mutta Clairo tarjoaa sille 2020-lukulaista, rakennekriittistä tulkintaa. Juuri sillä korvalla Sling on kuunneltava, jos sen haluaa olevan enemmän kuin korkealaatuinen mutta konservatiivinen retrolevy lauluja, jotka toivoisivat olevansa vuodelta 1971, jolloin musiikki oli juuri tullut valmiiksi.

Clairo on onneksi kasvanut maailmassa, jolle genrerajat ovat täysin vieras käsite. Siksi retromania on varmasti ohimenevää, ei kroonista. Sling kuulostaa luontevalta välivaiheelta. Clairo on 23-vuotias. Hän löytää varmasti vielä vaikka mitä siistiä.

Kriitikon valinnat: Lisää 1970-lukua ja vuoden paras suomiraplevy

Indie/albumi

Spellling: The Turning Wheel. Sacred Bones. ★★★★

Kalifornialaisen taidepopparin Spelllingin kolmas albumi The Turning Wheel sopii samaan 1970-lukumaniaan kuin Claironkin levy, muttei varmistele samalla tavalla. Kuuden minuutin biisit muodostavat valtavan taikalinnan kierreportaineen, köynnöksineen ja ansoineen. On Joanna Newsomin fantasiaa, muutama kamarillinen Elton Johnin paatospianoa, teininoitalyriikkaa ja välillä jostakin putkesta kasvoille pöllähtävää paksua mustaa savua. Sovitusten runsaus on sikamaista: puhaltimet, jouset ja barokkinen turhamaisuus ovat asian ydin, eivät kikkailua. Olisipa Yonan sinfoniaorkesterilevy kuulostanut tältä.

Proge/albumi

Darkside: Spiral. Matador. ★★★★

Progepoliisit ovat vähintään yhtä tiukkoja genrepuristeja kuin hardcore- ja metalliukot. Heille rajoja rikkoneen elektronimuusikon Nicolas Jaarin ja kitaristi Dave Harringtonin ”jamibändi” Darkside tuskin kelpaisi progeksi, vaikka Flow-keikka vuonna 2014 ei jättänyt mitään epäselvää. Kakkosalbumi Spiral ilmestyy kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Biisit ovat syntyneet soittamalla. On kuin moni kappale olisi alkanut diskosta, funkista tai dubista, jota on hidastettu ja jäykistetty silloin tällöin välähtelevän strobovalon loisteessa ja ammuttu avaruuteen tai aavikolle. Nicolas Jaarin kosketus muuttaa edelleen musiikin ainutlaatuiseksi universumiksi.

Rap/albumi

Kube: Gasoo ei breikkei. Killah. ★★★★

Vantaalainen räppäri Kube on huomannut itse asemansa suomiräpissä. ”Mediahypee, en koskaa nähny mun nimee niis / tottunu ballaa ilman stipendii”, hän räppää uutuuslevynsä päätöskappaleessa Idoleit. Kube on ollut aina vähän ulkopuolinen: valokeila on muualla vaikka biisit striimaavat tuplaplatinoita ja räppärinä hän on täysin ylivertainen. Gasoo ei breikkei on nimensä mukaisesti mättöä: 13 biisiä, 33 minuuttia. Vuoden parhaalla suomirap-levyllä ei ole hittikertosäkeitä eikä turhia sekunteja. Toisin kuin moni: Kuben osaaminen on suvereenia eikä pelkkää uhoa. Biisit elävät tai kuolevat biittiensä mukana. Nekin ovat suurilta osin itse tehtyjä, tietenkin.

Pop/single

Uusi Fantasia x Lassi Valtonen: Kuuletko? Etenee ★★★

On sopivaa, että Suomen kalleinta viihdemusiikkia tekevä Uusi Fantasia on vanhentuessaan löytänyt aikuisrockin. 11 vuoden jälkeen ilmestynyt remix takavuosien Idols-tähden Lassi Valtosen Kuuletko?-singlestä kuulostaa Steely Daniltä ja Eppu Normaalilta. Bändin comeback-keikalla Bättre Folk -festivaalilla solistina oli edellislevyllä laulanut Freeman. Suomessa aikuisrock-törkeilyyn on suhtauduttu aina hieman varoen. Esimerkiksi J. Karjalainen ei vie konseptia koskaan tarpeeksi pitkälle vaikka voisi ja pitäisi. Kuuletko? on luonnosmainen, yhden koukun kappale, joka vie Uutta Fantasiaa oikeaan suuntaan, mutta siinä se.