Lyhyiden jaksojen komediasarja koostuu Jesperin ja Julien jutustelusta.

Kolmekymppiset-sarja on pääosanäyttelijöidensä Jesper Zuschlagin ja Julie Rudbækin luomus. Kaksikon yhteispeli näyttää hyvin luontevalta.

Julien ja Jesperin elämään on juuri avautunut ihmisen mentävä aukko. Molempien pitkä parisuhde on päättynyt. Tanskalaissarja Kolmekymppiset alkaa, kun 29-vuotiaat kohtaavat pirskeissä monen vuoden jälkeen ja löytävät toisistaan jotain sielunkumppanuutta helpompaa: kahvittelu- ja juttelukaverin.

Sarja toimii nettikatselun ehdoilla. Jaksot ovat lyhyitä ja kerronta pienimuotoista. Se koostuu Jesperin ja Julien jutustelusta, jonka lomaan leikataan takautumina heille sattuneita tilanteita.

Ensimmäisessä jaksossa kaksikkoa turhauttavat toisten ystävien aikuistumiseleet. Jesper yrittää tilittää sydänsurujaan keskellä kaverin vauva-arkea ja vaippasekoilua. Julie taas yrittää bailata sydänsurut pois, mutta kaveri ilmoittaa raskausuutisia.

Julie ja Jesper kehystetään heti alkuun paikkaansa maailmassa etsivinä ikinuorina.

Pääosanäyttelijät Julie Rudbæk ja Jesper Zuschlag ovat aiemmin tehneet yhdessä sarjat Julie og Jesper sekä Generation SoMe. Heidän luomastaan ja ohjaamastaan Kolmekymppiset-sarjastakin on ilmestynyt jo viisi kautta, jotka kaikki löytyvät Areenasta. On ehkä pitkän yhteistyön ansiota, että kaksikon yhteispeli näyttää niin luontevalta.

Vaikka sarjan asetelma on tuttu – päähenkilötkin alkavat kaivata parisuhdetta ja jälkikasvua – se ei ole tanskalaismillenniaalien Sinkkuelämää. Tilanteet ovat täkäläisittäin tunnistettavia, ja kerronnan kepeyteen yhdistyy annos itseironiaa.

Kun päähenkilöt yrittävät kuntosalilla hölskyttää olemattomia mahamakkaroitaan, taustalla näkyvä treenaaja katsoo heitä leipiintyneenä ja siirtyy kauemmaksi. Kun Jesper suree ystävälle yksinäisyyttään, hän ei valita kaiken läpäisevästä onttoudesta vaan yksin vietetyistä illoista voileipien ja Netflixin äärellä.

Kolmekymppiset ei yritäkään tehdä yhteenvetoa millenniaalien arjesta yleensä, vaikka käsitteleekin toisinaan isoja teemoja, kuten seksuaalisuutta. Sarja tyytyy naurattamaan pienin keinoin.

Sellaisena se vertautuukin kaksikon kaverisuhteeseen: juttujen ei tarvitse olla syvällisiä, riittää, että ne ovat hauskoja.

Kolmekymppiset, Yle Areena.