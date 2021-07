Hiekkaharjun liikuntapuistoon saapuu torstaista lauantaihin jopa 8 000 päivittäistä kävijää. Järjestäjä sanoo satsaavansa väljyyteen – kaksi vuotta sitten yleisökapasiteetti oli noin 5 000 kuulijaa suurempi.

Pääkaupunkiseudun poikkeuskesän suurin musiikkitapahtuma, kolmepäiväinen Tikkurila-festivaali, alkoi Vantaan Hiekkaharjun liikuntapuistossa torstai-iltapäivällä lämpimän aurinkoisessa säässä.

Suosittuihin kotimaisiin artisteihin sekä vip-alueeseen tunnetusti satsaavan tapahtuman asemaa korostaa tänä kesänä se, että Helsingin perinteiset suuret festivaalit Flow, Tuska, Weekend ja Sideways, on tältä vuodelta peruttu.

Vuodesta 2014 järjestetyn Tikkurila-festivaalin päiväkohtainen yleisömäärä on rajattu nyt kahdeksaantuhanteen, kun edellisellä kerralla kaksi vuotta sitten paikalla oli jopa yli 13 000 päivittäistä festarivierasta.

Järjestäjä sanoo pyrkineensä väljyyteen, sillä tapahtuma-alueen koossa tai palveluiden määrässä ei ole suuria muutoksia aiempaan.

”Se oli meidän oma päätöksemme. Olemme tehneet tänä kesänä kaikki tapahtumamme pienennetyillä kapasiteeteilla poikkeusjärjestelyin”, kertoo tapahtumajohtaja Riikka Fagerholm Nelonen Media Livestä.

Perjantai ja lauantai ovat loppuunmyytyjä pientä vip-lippuerää lukuun ottamatta. Torstaina paikalle on saapumassa järjestäjän arvion mukaan yli 7­000 festarikävijää.

”Yleisö on innoissaan ja odottanut tapahtumia niin pitkään, että on mahdollista, että torstaikin myy loppuun, kun vielä keli on näin hyvä.”

Tänä kesänä artistit ovat saaneet pienempiä keikkapalkkioita tapauksissa, joissa festivaalin yleisömäärää on kavennettu huomattavasti, jopa puoleen aiemmasta.

Fagerholmin mukaan käytäntö ei ole voimassa Tikkurilassa, jossa tapahtuma maksaa esiintyjille täyttä hintaa.

Kesän huomattavimmista kotimaisista kiertäjistä Antti Tuisku ja Haloo Helsinki! eivät esiinny Tikkurila-festivaalilla, koska molemmilla on tulossa suuret, tosin myöhemmäksi siirretyt konsertit Olympiastadionille.

Sen sijaan Tikkurilan lauantain pääesiintyjän Apulannan tapauksessa vastaavaa ristiriitaa ei ole, koska Apulanta on jo myynyt oman stadionkonserttinsa loppuun.

Tapahtuman avausesiintyjän Chisun edellinen, Momentum-levyn aikainen kiertue noudatteli virtaviivaisen elektronisesti ja eksoottisesti sykkinyttä linjaa.

Torstain konsertti esitteli Chisun paluun tilkkutäkkimäiseen suurimmat hitit -kavalkadiin, jossa kuultiin polveilua rempseästä kantrisykkeestä (Saaliit), vakavaan balladimaisuuteen (Sama nainen) ja nostattavaan lennokkuuteen (Ihana, Kohtalon oma).

Kimara osoitti, miten Chisun uralle mahtunutta vaihtelua voi pitää joko raivostuttavana poukkoiluna tai palkitsevan monipuolisena kattauksena. Kun yleisö heilutti laulajan kehotuksesta käsiä puolelta toiselle tiilinpunaisten juoksuratojen ympäröimällä urheilukentällä, näky toi mieleen enemmänkin menneiden aikojen kansallishenkiset voimistelusuurkisat kuin vantaalaisen popfestivaalin.

Chisu esitteli keikallaan hittikavalkadin.

”Kuka on opetellut Mysteerin sanat? Auttakaa mua, jos mä unohdan ne”, Chisu opasti iltapäiväneljän harvalukuista yleisöä ennen popvuoden parhaimmistoon lukeutuvaa Mysteeri-kappaletta.

Kakkoslavan avanneen Erinin lievästi maalaissävyinen, lähimenneisyyden turvallista latinokeikutusta ja rocksävyjä sisältänyt iskelmäpop istui aikuisyleisön lämmittelyyn täydellisesti.

Erinin paikka tuntuu olevan tällä hetkellä juuri siellä: päälavasta sivummalla, ensimmäisten kuohuviinien maistelun taustamusiikkina ennen Popedan, Gasellien ja Teflon Brothersin kaltaisia torstai-illan riehaannuttajia.

2010-luvun alusta soolouraa rakentanut Erin esitti aurinkoiseen iltapäivään ja aikuiseen makuun istuneen kattauksen.

