Valokuvataiteilija Pertti Kekarainen on kuollut

Kekarainen oli Suomen nykyvalokuvataiteen menestyneimpiä taiteilijoita.

Valokuvataiteilija, kuvanveistäjä Pertti Kekarainen on kuollut. 56-vuotias Kekarainen kuoli sunnuntaina 18. heinäkuuta Helsingissä äkillisen sairauskohtauksen jälkeen. Tieto on vahvistettu HS:lle Kekaraisen lähipiiristä.

Kekarainen oli syntynyt Oulussa vuonna 1965.

Kekarainen oli Suomen nykyvalokuvataiteen menestyneimpiä ihmisiä. Hänen teoksiaan on merkittävissä julkisissa taidekokoelmissa niin Suomessa kuin useissa ulkomaisissa kokoelmissa, esimerkiksi New Yorkin Metropolitan Museum of Artissa.

Kekarainen kutsuttiin uransa aikana pitämään kymmeniä yksityisnäyttelyitä, joista suurin osa pidettiin ulkomailla.

Pertti Kekarainen vuonna 2008.

Kekaraisen valokuvataide pohjautuu pitkälti maalaukseen ja kuvanveistoon, ei valokuvauksen perinteeseen, jota Kekarainen ei edes opiskellut.

Hän kuvasi itseään ”valokuvan vapaamatkustajaksi", joka ajattelee kuin kuvanveistäjä ja tekee ”litteitä veistoksia”. Kekarainen teki sommitelmia, jotka haastoivat sekä valokuvan dokumentaarisuuden että tarinallisuuden. Kekarainen lisäsi suurikokoisiin kuviinsa usein pintoja, palkkeja, väriläiskiä, teki niistä käytännössä maalauksia. Mitä valokuva olemukseltaan edes on, monet Kekaraisen teoksista näyttävät kysyvän.

1990-luvun alussa Kekarainen siirtyi Suomessa ensimmäisten joukossa tekemään suuren koon valokuvateoksia, niin että kuvien kohteet esitettiin jopa 1:1-koossa.

”Otin kuvat snapshot-tyyliin kinofilmipokkarilla ja vedostin ne heijastamalla seinään. Vedokset kiersin jätevesiputken kappaleelle, jota sitten pyörittelin kehitealtaassa”, Kekarainen kertoi HS:n haastattelussa vuonna 2008.

Vuosina 1996–2007 Kekarainen toimi erilaisissa opetustehtävissä Kuvataideakatemiassa. Professorina hän toimi vuodet 2001–2002. Opinnot hän suoritti Kuvataideakatemiassa ja De Vrije Academie van Beeldenden Kunsten -korkeakoulussa Haagissa.

Valokuvataiteilija Ola Kolehmainen muistelee ystäväänsä Kekaraista lämmöllä puhelimitse. Heillä oli yhteinen studio 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, ja myös yhteisiä näyttelyitä ulkomailla.

Kekaraisen teoksia Purnun tämän vuoden näyttelyssä.

”Pertti oli todella älykäs ja todella hauska ihminen ja mietti töitään paljon. Sain valtavasti inspiraatiota Pertiltä ja kaikista keskusteluista hänen kanssaan.”

Kekaraisen teoksia on tällä hetkellä esillä Taidekeskus Purnun kesänäyttelyssä. Niitä tulee näytille syyskuussa Helsingin Taidehallissa osana Helsinki Schoolin 25-vuotisjuhlanäyttelyä.