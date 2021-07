Suomalaisten tv-sarjojen taso nousee nyt kovaa vauhtia, ja ne pääsevät yhä useammin kansainvälisille markkinoille.

Mutta ilman apua se ei onnistu.

Elisa Viihteellä on viime vuosina panostettu brittiläiseen taustatukeen. Skotlantilainen Alan Sim on toiminut tuottajana ja avustanut käsikirjoitusvaiheessa muun muassa sarjoissa Mädät omenat, Kaikki synnit, Nyrkki ja Huone 301, jossa on myös brittiläinen käsikirjoittaja, Kate Ashfield.