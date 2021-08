Pär Stenbäck poistui varhain politiikasta, työ maailman Punaisen Ristin pääsihteerinä osui kylmän sodan loppuun.

Pär Stenbäck on tehnyt kaksi intensiivistä uraa, ensin suomalaisen politiikan huipulla, sitten maailman huipulla Punaisen Ristin pääsihteerinä Genevessä. Stenbäck kuvatiin Hanasaaressa, jonka perustaja ja ensimmäinen johtaja hän oli. Kuvassa Stenbäck seisoo keskellä Jeppe Heinin teosta Fragmented Circle.

”Syvin ja kestävin muutos oli Suomen avautuminen”, Pär Stenbäck huomioi nuoruusaikansa ilmiöistä. ”1960-luvulla aloimme kansainvälistyä, etsiytyä kontakteihin ja ottaa vaikutteita maailmalta. Siihen asti oli eletty umpiossa.”

Hän itse imeytyi mukaan yhteiskunnallisiin kuvioihin. Ja aloitti pitkäkestoisen harrastuksensa, järjestöjen ideoimisen ja perustamisen. Stenbäck oli sihteerinä Etelä-Afrikan apartheidin vastaisessa toimikunnassa (jota johti räväkkä Niilo Wälläri) ja oli pystyttämässä Amnesty Internationalin osastoa Suomeen – joitakin mainitaksemme.

”Tärkeät edistettävät pyrkimykset vaativat aina tuekseen pysyvämmän organisoidun rakenteen.”

Stenbäck on suomenruotsalainen – och från Borgå –, joten häntä on usein luultu kultalusikkapiirien perilliseksi. Mutta niin ei ole, hän on tuiki tavallisen kirjastoapulaisen, yksinhuoltajaäidin poika.

”Pärre” kolusi ja luki kirjastot läpi lapsesta pitäen, monensorttinen tieto tarttui, ja 17-vuotiaana hän voitti suuren tietokilpailun radiossa.

”Sain porvoolaisten parissa maineen, että tuo on se fiksu poika, eikä siitä sittemmin politiikkaan lähtiessäni ollut ainakaan haittaa”, hän naurahtaa.

Politiikkaan lähtö oli nopea ja nousu jyrkkä. Tv-toimittajana ja Rkp:n nuorisopomona Stenbäck oli jo maankuulu julkkiskasvo, joka ensivaaleissaan keväällä 1970 kokosi yli 7 000 ääntä Uudeltamaalta. Hän kuului siihen poliitikkojen ikäkohorttiin, joka ponnahti alle kolmekymppisenä Arkadianmäelle.

1970-luku oli vaikea aika, paitsi neuvostopaineen myös Urho Kekkosen vallan takia.

”Suomettumista pidän rehellisenä nimenä sille vaiheelle, ei sitä käy kieltäminen. Siinä oli merkittäviä aste-eroja, jotkut menivät liian pitkälle ja jotkut eivät”, Rkp:n johtoon 1977 valittu Stenbäck muotoilee. Hän peesasi liberaalia oppi-isäänsä Jan-Magnus Janssonia, joka näki Kekkosen asemassa oikeutuksen.

”Mutta Kekkosta ei pitänyt mennä liian likelle.”

Kekkos-kauden kuumimpia hetkiä Stenbäck koki Mauno Koiviston hallituksessa. Koiviston kaatamiseksi vuonna 1981 Paavo Väyrynen hamusi tuekseen Rkp:n ministereitä Stenbäckiä ja Christoffer Taxellia sekä sitoutumatonta Esko Rekolaa.

”Väyrysellä oli sellainen vauhti ja itsevarmuus, että oikein pelotti. Totesimme, että tämä ei pääty hyvin.”

Syksyllä 1981 Väyrysen takana ei enää ollut oikein kukaan, taistelun voitti Koivisto.

Seuraavana keväänä Stenbäck nousi Kalevi Sorsan hallituksen ulkoministeriksi – yllättäen?

”Se yllätti, Koivistohan ei etukäteen raottanut suunnitelmiaan. Koiviston, Väyrysen ja Sorsan kesken oli peli, johon minut vedettiin mukaan. Koivisto eliminoi Väyrysen ulkoministeriyttä”, Stenbäck kertaa kuvioita.

”Kun myös Jansson halusi salkun ja lehdistö vakuutti hänen kykyjään, sanoin että kaikin mokomin, mutta Rkp:n johtajana olisin tehnyt johtopäätökseni. Koivisto valitsi minut.”

Ulkoministerinä Stenbäck oli vuoden päivät. Euroopassa värähteli muutoksia, ja Leonid Brežnevin kuolema lisäsi epävarmuutta idässä. ”Brežnevin hautajaiset 1982 olivat kryptinen protokollanäytelmä, jossa Koiviston ja minun plaseerauksella tunnustettiin Suomen paikka länsileirissä.”

Stenbäck ajatteli varhain, että politiikasta ei ole koko elämänuraksi – että on osattava poistuakin. Hän itse astui ulkopuolelle vuonna 1985, vain 44-vuotiaana. ”Kun aloittaa ajoissa, voi ajoissa lähteä.”

Työt kansainvälisen Punaisen Ristin pääsihteerinä olivat juuri sitä, mikä häntä oli viehättänyt jo Porvoon kirjastossa: kehitystyötä, ihmisoikeuksia, politiikan suuria suuntia. Sattumoisin maailmakin tuntui noina vuosina kääntyvän nurinniskoin: Berliinin muuri aukeni, itäblokki luhistui, kylmä sota raukesi.

”Pienen hetken vaikutti valoisammalta. Tätä nykyähän globaalit näkymät ovat taas mitä synkimmät: ilmasto, migraatio, ydinaseet”, konkari päättää.