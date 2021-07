Kulttuuri- ja museokeskuksen tavoitteena on järjestää vuosittain noin tuhat tapahtumaa. Parhaillaan esillä on kuusi näyttelyä.

Berliinin upouusi, massiivinen museokompleksi, kulttuurikeskus Humboldt Forum avasi tiistaina viimein ovensa yleisölle. Koronavirusepidemiasta johtuen sen avautuminen on lykkääntynyt melkein kahdella vuodella.

Taidelehti The Art Newspaperin mukaan esillä on parhaillaan kuusi näyttelyä, jotka käsittelevät muun muassa norsunluun maailmankaupan historiaa sekä ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen vaikutuksia yhteiskuntaan ja demokratiaan. Esillä on myös vuorovaikutteinen pysyvä näyttely nimeltään Berlin Global, joka käsittelee Berliinin suhdetta maailmaan eri näkökulmista, kaupungin yhteyttä esimerkiksi vallankumoukseen, sotaan, viihteeseen ja muotiin.

Yksi näyttelyistä on omistettu museokompleksille nimensä antaneille, 1700-luvulla syntyneille veljeksille Alexander ja Wilhelm von Humboldtille. Alexander oli luonnontieteilijä, tutkija sekä maantieteilijä, Wilhelm oli erikoistunut poliittiseen teoriaan sekä kieli- ja historiafilosofiaan.

Ihmiset istuskelevat uuden kulttuuri- ja museokeskusrakennuksen sisäpihalla Berliinissä.

Kulttuuri- ja museokeskuksen tavoitteena on järjestää vuosittain noin tuhat tapahtumaa ja kävijätavoite on kolme miljoona vierasta vuodessa. Parhaillaan esillä on kuusi näyttelyä.

The Art Newspaper -lehti kertoo rakennuksen kellarissa olevan nähtävillä joitakin historiallisten palatsiseinien jäännöksiä sekä keskiaikainen luostari, joka on louhittu vuonna 2008. Alueen historiaa tarkastellaan historiallisessa näyttelyssä.

Berliinin Museosaarella sijaitsevan Humbolt Forumin rakennustyöt alkoivat vuonna 2009. Helsingin Sanomat vieraili vuonna 2018 rakennuksen työmaalla. Artikkelissa kerrottiin, että rakennukseen muuttavat Etnologian museo, Aasialaisen taiteen museo ja Berliinin kaupunginmuseo.

Berliinin etnologisia ja aasialaisia taidekokoelmia on esillä rakennuksen länsisiiven toisessa ja kolmannessa kerroksessa, jotka avataan 22. syyskuuta. Sinne tulee esille muun muassa Japania käsittelevä osa teehuoneineen, kiinalaista keisarillista taidetta sekä osia Afrikan kokoelmista.

Itäisen siiven toinen ja kolmas kerros sekä muut etnologiset ja aasialaiset näyttelyt avautuvat alkuvuodesta 2022. Esille tulee osioita, joissa käsitellään esimerkiksi globaalia monimuotoisuutta islamin ja Kaakkois-Aasian teatteriperinteistä.

Aina kesäkuukausien aikana Humboldt Forumiin on tarkoitus tuoda tanssiesityksiä, elokuvanäytöksiä, konsertteja ja luentoja sekä järjestää ulkoilmafestivaali.