Animaatio

Spirit – kesyttämätön (Spirit Untamed), ohjaus Elaine Bogan, animaatio, suom. Ääninä Viivi, Esteri Seppälä, Yasmine Yamajako. 88 min. K7. ★★★

Spirit-animaatiot eivät ihan vielä ole oma universuminsa, mutta lähellä ollaan. Kaikki alkoi 2002 elokuvasta Spirit – villi ja vapaa ja jatkui sitten 2017 Netflixin sarjalla Spirit – vapauden kutsu. Ja nyt tulee kolmas tarina Spirit – kesyttämätön.

Pieni Lucky menettää taitoratsastajaäitinsä onnettomuudessa. Surun murtama isä ei katso pystyvänsä huolehtimaan tyttärestään, vaan lähettää tämän siskonsa hoiviin isänsä taloon suuressa kaupungissa.

Kymmenen vuoden kuluttua eläväinen Lucky aiheuttaa kaaoksen poliittisesta urasta haaveilevan isoisänsä talossa ja joutuu passitetuksi isänsä luo Miraderon kaupunkiin Meksikon rajalle, aitoon Villiin länteen. Cora-täti seuraa mukana.

Jo junamatkalla länteen Lucky saa kosketuksen upeaan villihevosoriin, jonka karjapaimenet viimein vangitsevat. Luckyn ja hänen Spiritiksi nimeämänsä orin välinen luottamus kasvaa, ja ennen pitkää Lucky ja hänen uudet ystävänsä päätyvät pelastamaan Spiritin ja tämän lauman roistomaisilta karjapaimenilta, jotka aikovat myydä upeat eläimet työjuhdiksi pohjoiseen.

Boomerang-, Spirit-, Chica Linda hevosten rinnalla animaation ihmishahmoja ovat Abigail Stone, Lucky Prescott ja Pru Granger.

Tietokoneanimaationa Spirit – kesyttämätön näyttää pitkälle aika samanlaiselta kuin lukuisat kaltaisensa, mutta muutamia myönteisiä erojakin on. Hevosten eleet ja liikkeet on saatu näyttämään aidoilta, vaikka niiden ilmeitä onkin hieman sadunhenkisesti korostettu. Myös maisemataustoissa on nähty mukavasti vaivaa.

Tarinan teemat ovat tuttuja: ystävyyttä ja keskinäistä avunantoa korostetaan kuten myös luonnon arvostamista ja menneisyyden murheista irrottautumisen tärkeyttä.

Parasta Spirit-elokuvassa on kuitenkin sen vauhdikkuus ja sujuvuus. Tarina ei takeltele, vaan syöksyy eteenpäin dramaattisiin loppuvaiheisiin liukkaasti mutta kuitenkin pienten katsojien kannalta selkeästi.

Digianimaatiossa on vaikeampi saavuttaa persoonallista jälkeä kuin perinteisessä animaatiossa, mutta Spiritin tekijät ovat paikoin sentään yrittäneet ja osin onnistuneetkin.

Viivin rooli Luckyna on artistin ensimmäinen äänirooli.

Elokuvan alkuperäisversion äänirooleissa on isoja nimiä kuten Julianne Moore ja Jake Gyllenhaal. Suomalaisessa versiossa laulaja-lauluntekijä Viivi tekee onnistuneen ääniroolidebyyttinsä Luckyna.

Spirit – kesyttämätön tulee elokuvateattereihin keskiviikkona 21. heinäkuuta.