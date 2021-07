Hajuvesien vahva yhteys tunteisiin puhuu taiteen puolesta, mutta kaupallisuus ja mielikuva kauneudenhoitoon sotivat sitä vastaan. Tuoksujen ei ole aina kuitenkaan tarkoitus tuoksua pelkästään hyvältä.

Parfyymikaupan myyjä neuvomassa asiakasta New Yorkissa 1960-luvulla.

Keksin koronapandemian aikana itselleni uuden harrastuksen.

Kun ihmisiä ei ollut suotavaa nähdä ja elämä yksiössä kahden kissan kanssa alkoi tuntua liian pieneltä, menin Stockmannin hajuvesiosastolle.

Tuoksuttelin ylellisiä luksushajuvesiä niin kauan, kunnes en enää haistanut mitään.

Ruotsalaisen artesaanihajuvesimerkki Byredon kukkaisesta Inflorescence-tuoksusta tuli mieleen mökin pihan huumaavalta tuoksuvat kielot, joiden myrkyllisyydestä minua lapsena varoiteltiin. Ja kun nuuhkaisin ranteestani Chanelin Coco Mademoisellea, näin itseni istumassa täydessä teatterikatsomossa.

Tajusin, että kulttimerkin yksi suosituimmista hajuvesistä on luultavasti täysin sama tuoksu, joka on vyörynyt teatterissa sieraimiini niin lujaa, että tuoksusta on tullut ikään kuin osa näytöstä.

Joka kerta tuoksureissuni päättyi tosin siihen ankeaan tosiasiaan, ettei minulla ole media-alan pätkätyöläisenä ja opiskelijana, jonka opintotuet maksimilainoineen on käytetty jo ajat sitten, varaa 135 euroa maksavaan parfyymiin. Tai ainakin moinen törsäys olisi typeryyttä.

Ovatko hajuvedet taidetta vai ei? Tästä tuoksuharrastajat ovat väitelleet blogeissa ja keskustelufoorumeilla vuosien ajan.

Vaativa tekotapa, lähes loputtomien yhdistelmien mahdollisuus ja vahva yhteys tunteisiin sekä muistoihin puhuu taiteen puolesta, mutta kaupallisuus ja mielikuva kauneudenhoitoon sotii sitä vastaan.

Esimerkiksi ranskalaisen parfyrmöörin Francis Kurkdjianin mielestä tuoksut eivät voi olla taidetta, koska hajuvesi on tuote, jota myydään.

Muun muassa Calvin Kleinille ja Diorille hajuvesiä suunnitelleen Kurkdjianin mukaan hajuvettä käytetäänkin vain ”kaunistumisen” vuoksi, kun taas taide on kosketuksissa elämän koko kirjoon.

Mutta eikö ole aika yksinkertaistavaa väittää, että hajuvesillä halutaan pelkästään kaunistautua?

Hajuvesien ei ole nimittäin aina tarkoitus tuoksua pelkästään ”hyvältä”. Ainakaan oman noviisikokemukseni perusteella.

Tässä tarkoitan nimenomaan sellaisia pienen markkina-alueen, usein hyvin hintavia, eksklusiivisia niche-tuoksuja, jotka voivat herättää yllättäviäkin tunteita. Niiden tarkoitus ei ole niinkään miellyttää mahdollisimman montaa ostajaa, kuten tavaratalojen ostetuimpien hajuvesien, tai edes vietellä rakastettua, johon hajuvesimainoksissa usein rohkaistaan.

Ja vaikka hajuvesiä myydään kosmetiikkaosastolla, eroavat ne muusta kosmetiikasta, jonka käyttö perustuu nimenomaan visuaalisuuteen. Hajuvesi ei jätä iholle jälkeä, se on sillä tavalla abstraktia.

Jos tuoksut olisivat kirjallisuutta, ne olisivat tunnelatautunutta runoutta.

Esimerkiksi ranskalainen tuoksutalo Histoires de Paris tekee niche-tuoksuja historiallisista henkilöistä ja asioista. Nykyajan valossa vähintäänkin kyseenalaisen, perversion kuvauksistaan tunnetun kirjailijan Markiisi de Saden nimikkotuoksussa löyhkäävät nahka ja yritit.

Cancan-tanssijoiden kunniaksi valmistetussa, sensuellissa 1889 Moulin Rouge -tuoksussa on sen sijaan muun muassa luumua, kanelia, ruusua ja patsulia.

Mitä enemmän olen erilaisia eau de parfumeita, eau de toiletteja ja cologneja haistellut, sitä selkeämmältä se on tuntunut: hajuvedet ovat taidetta kulttuurissamme usein laiminlyödylle hajuaistille.

Tuoksut kertovat näkymätöntä tarinaa ja ne herättävät tunteita, kuten hajut ylipäätään. Niitä tunteita on vaikea kuvailla sanoilla, koska tunnekokemus on sillä tavalla ruumiillinen.

Silti moni suhtautuu hajuvesiin yksinkertaisesti: tuoksu on joko hyvä tai huono.

Miksei hajuveden tarinasta puhuta enemmän?

Kuten musiikissa, tuoksuissa on nuotteja. Jokaisesta hajuvedestä löytyy kolmea erilaista tuoksunuottia: latva (top), keskikohta eli sydän (middle) ja juuri eli pohja (base). Tuoksun draamankaari, jolle jokainen tuoksu rakentuu.

Vaikka ensimmäinen nuuhkaisu olisi kutkuttava kuin elokuvan yllätyksellinen alkukohtaus, voi koko homma lässähtää muutamassa minuutissa.

Kevyimpien molekyylien, kuten sitrushedelmien tuoksun, jälkeen nousee esiin kokonaisuuden kannalta tärkein, eli tuoksun sydän. Eräiden arvioiden mukaan sydän muodostaa tuoksun kokonaisuudesta 70 prosenttia. Se on kuin juoni, joka joko vetoaa yleisöönsä tai ei.

Ja lopulta, noin puoli tuntia iholle suihkaisun jälkeen, voi haistaa juuren, tuoksun perustan eli raskaimmat ainesosat, kuten suositun myskin ja syvän santelipuun.

Näyttelijä Scilla Gabel suihkauttaa itseensä hajuvettä Milanossa 1970-luvulla.

Vaikka ei ole olemassa taiteen alaa, jossa tuoksut miellettäisiin taiteeksi itsessään, ovat hajut olennainen osa kirjallisuutta ja elokuvataidetta, taidemuseoiden ja -näyttelyiden moniaistillisia teoksia unohtamatta.

Haju voi näytellä tuoksuttomassa teoksessa suurempaa osaa kuin äkkiseltään vaikuttaa. Oscar-voittaja Parasiten yhdeksi ansioksi onkin korotettu se, miten elokuva ilmentää hajujen avulla luokkaeroja. Perheen identiteetti meinaa paljastua ominaistuoksun takia.

Ja onpa tuoksuja yritetty viedä elokuvateattereihin ihan konkreettisestikin. Vuonna 1960 The Scent of Mystery -elokuvan näytöksessä Los Angelesissa kokeiltiin smell-o-vision-nimistä tekniikka, jossa teatterin tuoleista vapautui tuoksuja. Kokeilu oli täysi floppi: tuoksut eivät olleet elokuvan kanssa synkassa, osa katsojista ei haistanut mitään, osa voi pahoin.

Länsimaisen kaunokirjallisuuden ehkä kuuluisin hajuvesistä kertova teos on Patrick Süskindin Parfyymi. Vuonna 1985 ilmestynyt kulttikirja kertoo 1700-luvun Pariisissa elävästä kummallisesta miehestä, jolla on yliluonnollisen tarkka hajuaisti. Itse hän ei haise yhtään miltään. Mies päätyy parfymöörille töihin ja alkaa valmistaa mitä upeampia hajuvesiä.

Lopulta muiden hyljeksimä hahmo alkaa murhata nuoria naisia, koska hän haluaa pullottaa heidän upean tuoksunsa itselleen.

Minulle tulee Parfyymista mieleen toinen tuoksuja rakastava pahis, Oscar Wilden luoma viktoriaaninen keikari Dorian Gray. Vaikka tuoksut eivät ole teoksen pääosassa, kuuluu kauniin miehen yltiöturhamaisuuteen olennaisesti ylellisten tuoksujen arvostaminen.

Onko tuoksujen rakastamisessa jotain turmiollista?

Kulttuurihistorian professori Hannu Salmi Turun yliopistosta kertoo puhelimessa, että demokratisoituvassa maailmassa voimakkaat hajuvedet ovat saaneet dekadentin sävyn. Prameat tuoksut muistuttivat rappeutuvasta yläluokasta, joka oli käyttänyt ahnaasti ihmisiä hyväkseen oman nautintonsa takia.

Hajuvedet arvokkaine ainesosineen ovatkin olleet sosiaalisen erottautumisen keino siitä lähtien, kun ne kehitettiin muinaisessa Egyptissä.

1700-luvun Pariisissa, johon Parfyymikin sijoittuu, yläluokka pystyi piilottamaan ruumiillisen löyhkänsä tukevan parfyymipilven alle. Kun kylpyläkulttuuri kukoisti silloin muun muassa Japanissa ja Lähi-idässä, ei Euroopassa kainosteltu ulosteen hajua.

Salmi antaa osuvan esimerkin: historioitsija Peter Englund on kuvannut, että nykyihminen voisi käydä Voltairen kanssa suhteellisen järkevän keskustelun, mutta filosofin kanssa samassa huoneessa oleskelu tuottaisi vaikeuksia.

Nykyään lähes jokaisen työpaikan vessassa on lappu, jossa kielletään hajusteiden käyttäminen. Hajusteyliherkkyys on tunnustettu oikeaksi vaivaksi, ja ihmisten odotetaan ajattelevan hajuillaan muita. 1700-luvun Ranskassa moiset kiellot olisivat olleet pyöristyttäviä.

Kun Keski-Euroopassa yleistyi 1800-luvulla saippuan ja alusvaatteiden käyttö, hivuttauduttiin kohti hajuttomampaa, meille tuttua yhteiskuntaa. Salmi käyttää hajumuutoksesta nimitystä deodoraatio. Yhteiskunnasta haluttiin hajuton, koska sen ajateltiin kuuluvan moderniin elämään.

Ranskalainen tutkija Alain Corbin tutki deodoraatiota nimenomaan ranskalaisen kulttuurin murroksessa 1800-luvulla. Deodoraatio tapahtui eri maissa eri aikaan ja eri keinoin.

Suomi oli esimerkiksi maatalousyhteiskunta vielä 1960-luvulle asti. Myöhäinen yhteiskuntakehitys ja parfyymiperinteen puuttuminen on todennäköisesti syy siihen, miksi täällä ei oikein vieläkään arvosteta tuoksuja samalla tavalla kuin vaikka Keski-Euroopassa ja arabimaissa.

Hannu Salmen mukaan toinen tekijä on luultavasti luterilainen uskonto. Kun esimerkiksi katolisessa kirkossa stimuloitiin aisteja suitsukkeilla osana kirkkokokemusta, luterilaisuus on ollut selvästi maltillisempaa, Salmi sanoo.

Ihanne tuoksu on ollut se, ettei ole mitään tuoksua.

Euroopassa hajuvedet pysyivät yhteiskunnan kerman ylellisyystuotteena siihen asti, kunnes tuoksujen tuotannosta tuli 1900-luvun aikana halvempaa ja nopeampaa, osa massojen kulutuskulttuuria.

Ei tarvinnut olla säätyläinen tuoksuakseen kivalta. Eikä siihen edes tarvittu hajuvesipulloa, vaan hajustettu shampoo riitti.

Vaikka tuoksut eivät ole enää pitkään aikaan olleet harvojen rikkaiden hupia, ovat artesaanituoksut ja muotitalojen luksushajuvedet silti pitäneet paikkansa yksilöllisyyden ilmentämisessä.

Minua tuoksut eivät päästäneet Stockmannin reissujen jälkeen otteestaan, vaikka pankkitili sanoi, että älä hölmö tuhlaa, ja lehtien otsikot käskivät sijoittamaan.

Hajuvesistä tuli lähes pakkomielle.

Kotona selasin tuoksuharrastajien suosimaa Fragrantica-sivustoa usein ja pitkään. Sivusto on yli 67 000 eri tuoksun tietosanakirja ja keskustelupalsta, joka päivittyy koko ajan.

Tutkin hajuvesien tuoksunuotteja ja luin muiden tuoksufanaatikkojen asiantuntevia mutta etenkin viihdyttäviä arvosteluja.

”Haisee kyyneliltä ja lyijykyniltä”, kommentoi eräs käyttäjä Le Labon Santal 33 -tuoksusta, josta tuli 2010-luvulla niin monen coolin newyorkilaisen milleniaalin tavaramerkki, että överi kallis, käsityönä valmistettu eau de parfum muuttui noloksi.

Halusin tosi kovasti jonkin vähän erikoisen mutta nautinnollisen uuden tuoksun. Mutta mitä jos minulle käy le labot? Jos ainulaatuisuuden illuusio menisi rikki ja vihaisin sitä, miltä tuoksun?

Ostin yhdeltä ylelliseltä niche-merkiltä kolmen hajuveden pienen matkasetin, kun kokonaisen pullon ostaminen pelotti.

Kolmesta hajuvedestä yksi oli huti. Siitä tuli mieleen joskus monta vuotta sitten hätäpäissäni yhdestä ruotsalaisesta ketjuvaatekaupasta ostama kukkainen eau de toilette.

Sinänsä kiva tuoksu sai minut ajattelemaan massamuotia ja liikakulutusta, joka lopulta tuhoaa maapallon.

Tuoksut taiteena alkoi tuntua sittenkin vähän harhalta ja markkinointikikalta, ainakin jos hajuvettä pitää käyttää itse.

Loppujen lopuksi haluan kai vain tuoksua hyvältä ja ajatella tuoksustani kauniita asioita.

Nyt olen myymässä hajuvesipulloa pois.