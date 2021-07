TV2:n illassa on kaksi erilaista matkailuohjelmaa Kreikan saarilta.

Britit ne sitten rakastavat Kreikkaa. Vuosittain pelkästään Kreikan saarilla lomailee kolme miljoonaa brittituristia.

Heitä on helppo ymmärtää. Kukapa ei hurmaantuisi pastellinsävyisistä auringonlaskuista, Välimeren lempeästä tuulesta ja kirkkaista vesistä, kaikkialle levittäytyvästä historiasta ja konstailemattomasta ruokakulttuurista.

Juuri näiden varaan lasketaan myös ohjelmassa Lomaunelmia: Kreikan saaristo (2020). Brittiläinen tv-juontaja Julia Bradbury koluaa postikortti-Kreikan tuttuja ja tuntemattomampia saaria ihastellen ja taas ihastellen.

Kreikan kuudesta tuhannesta saaresta mukaan on valikoitunut muutama mielenkiintoisin. Matka alkaa turistien suosimalta Kreetalta ja jatkuu Korfulle, Santoriiniin, Sporadeille, Rodokselle, Symiin ja Chiokselle. Bradburylla on henkilökohtainen suhde maahan, sillä hänen äitinsä on kreikkalainen.

Hieman toisenlaista katsetta Kreikkaan tarjoavat brittinäyttelijät Rob Brydon ja Steve Coogan. Kaksikon mukana on reissattu aiemmin Briteissä, Espanjassa ja Italiassa.

Sarjamuotoon pätkityssä elokuvassa Matkamiehet Brydon ja Coogan Kreikassa (2020) kaava on sama vanha tuttu: auto alle ja lätinä päälle.

Ruuan ja miesten keskinäisen naljailun täyteinen matka Odysseuksen jalanjäljissä alkaa Troijasta ja päättyy Ithakalle. On sääli, että Kreikka jää kuulemma matkamiesten viimeiseksi yhteiseksi reissuksi kameroiden edessä.

Mutta kummassa kyydissä pääsee paremmalle nojatuolimatkalle? Riippuu, mitä reissultaan haluaa.

Utelias ja itseään sivistävä katsoja valinnee Bradburyn: hänen mukanaan opitaan paljon kreikkalaisesta elämäntavasta ja saarten historiasta.

Bradbury ehtii jo ensimmäisen jaksossa vierailla muun muassa iäkkään filotaikinamestarin luona, tutustua perinteiseen lyyramusiikkiin soitinrakentajan pajalla ja kokeilla mizithra-juuston tekemistä. Maistiainen juustosta, ryyppy rakia, ja matka jatkuu. Spinalongan saarella herkistynyt Bradbury eläytyy takavuosina sinne lähetettyjen lepratartunnan saaneiden kohtaloihin.

Leppoisampaa lomatunnelmaa arvostava päätynee puolestaan Brydonin ja Cooganin riemukkaaseen seuraan. Kyllä Kreikka tulee tutuksi heidänkin kanssaan, mutta pääosin puhutaan kaikesta muusta.

Heitä on turha odottaa syrjäisille lammasfarmeille ihastelemaan paikallisten vieraanvaraisuutta tai perinteisiä työtapoja. He nautiskelevat korkeatasoisen lounaan viineineen varjoisassa puutarhassa, koska ”auringossa on ikävä istuskella”. Ruuan päälle imitoidaan brittijulkkiksia.

Lomaunelmia: Kreikan saaristo, TV2 klo 20.00. Matkamiehet Brydon ja Coogan Kreikassa, TV2 klo 20.25.