Lassie palaa kotiin (Lassie – Eine abenteuerliche reise), ohjaus Hanno Olderdissen, pääosissa Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading, Matthias Habich. 96 min. ★★

Tuskinpa britti Eric Knight (1897–1943) aavisti julkaistessaan Lassie palaa kotiin -tarinansa amerikkalaisessa Saturday Evening Postissa 1938 millainen teollisuus hänen koirahahmonsa ympärille kehittyisi. Kaunis skotlanninpaimenkoira on sittemmin seikkaillut lukuisien elokuvien lisäksi myös televisiosarjoissa ja sarjakuvalehdissä.

Knightin 1940 kirjana ilmestyneen tarinan ensimmäisen elokuvaversion teki Fred M. Wilcox 1943. Siinä nähtiin muun muassa hyvin nuori Elizabeth Taylor. Viimeisin versio on Charles Sturridgen Skotlantiin sijoittuva ohjaustyö vuodelta 2005. Se ei enää menestynyt kovin hyvin, joten kiinnostus Lassien tarinaan näytti hiipuneen.

Mutta nyt ovat asialla saksalaiset. Tarina on siirretty nykypäivän Saksaan, kännyköiden ja ilmastonmuutoksen maailmaan. Henkilöhahmot ja miljööt on myös sovellettu saksalaiseen nykytodellisuuteen. Kieli ei meillä tosin ole saksa, sillä Lassie palaa kotiin on suomeksi jälkiäänitetty.

Elokuva sivuaa muun muassa perinteisten teollisuuden alojen ja ammattien katoamista. Lasimestari Andreas Maurer (Sebastian Bezzel) työskentelee paikallisen kreivin suvun jo 450 vuotta omistamassa lasitehtaassa. Kreivi (Matthias Habich) joutuu kuitenkin sulkemaan tehtaan ja myymään kaiken omaisuutensa. Sebastianilla näyttäisi olevan edessä uuden työpaikan etsintä niiltä harvoilta paikkakunnilta, joilla lasimestarilla vielä on kysyntää.

Vuokraemännän vuoksi Maurerien Florian-pojan (Nico Marischka) rakas Lassie-koira joudutaan viemään kreivin kartanoon hoitoon. Kun kreivi ja tämän pojantytär Priscilla (Bella Bading) lähtevät Pohjanmeren saarelle myymään kreivin kesäasuntoa, Lassie otetaan mukaan. Perillä se karkaa ja aloittaa pitkän matkan takaisin Nicon luo.

Lassie palaa kotiin on suhteellisen onnistuneesti sovitettu saksalaiseen ympäristöön ilman, että Knightin pohjatarinaa olisi muutettu. Elokuvana se on hiukan hidas, jopa lattea, eikä Lassien kotimatka ole yhtä dramaattinen kuin aiemmissa versioissa. Jännitystä toki siinäkin riittää etenkin loppupuolella.

Nico Marischkan näyttelee Floriania, jonka koira viedään kreivin kartanoon hoitoon.

Lapsinäyttelijät eläytyvät innolla tarinan käänteisiin, mutta aikuisia tuntuu vaivaavan jonkinlainen aneemisuus. Vain Nicon äitiä esittävä Anna Maria Mûhe on kunnolla mukana. Tosin näyttelijäntyötä ei täysin pysty jälkiäänityksen vuoksi arvioimaan.

Lassieta esittää Bandit-niminen skotlanninpaimenkoira, mutta enpä ihmettelisi, jos jossain kohtauksissa olisi käytetty digitaalistakin koirahahmoa.

Elokuva on saksalainen, kieli on suomea, mutta jokseenkin tarpeettomat laulut englanniksi. Eric Knightin alkuperäisteosta ei mainita elokuvan krediiteissä lainkaan.