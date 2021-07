Lauluja Yhdysvalloista -sarjan muita tähtiesiintyjiä ovat H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile ja Janelle Monáe.

Michelle ja Barack Obaman uusin Netflix-tuotanto Lauluja Yhdysvalloista (We the People) koostuu yhdeksästä animoidusta musiikkivideosta ja yhdestä runovideosta. Tekijöiden tavoitteena on ollut jakaa tietoa yhteiskunnasta, mutta valistamisen ja biisinkirjoittamisen yhdistäminen osoittautuu odotetun hankalaksi.

Huonoimmillaan hoilaillaan veronmaksuhokemaa ”Little homie, you better pay your tax” tai vilautellaan tekstiplansseja arkeen vaikuttavista oikeuden päätöksistä – mukana on myös ”kahvi voi olla kuumaa”-mäkkärikeissi!

Montesquieun vallan kolmijako-opin esittely lähtee kätevästi liikkeelle mikrofonitestiltä kuulostavasta hokemasta ”Check one, check two, check two, check three” mutta tuhoutuu monisanaisuuteen. Samoin käy Adam Lambertin laulamalle musikaalimaiselle selostukselle perusoikeuksista.

Rennohkosti sen sijaan rullaavat esimerkiksi H.E.R.:n esittämä avauskappale, jossa kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen, ja Brandi Carlilen akustisen kitaran säestämä sananvapauslaulu.

Lopussa Amanda Gorman lausuu häpeilemätöntä pandemianjälkeistä optimismia puhkuvan runonsa The Miracle of Morning, luontevasti ja tietoiskuitta.

Lauluja Yhdysvalloista, Netflix.