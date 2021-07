Thunder Roadin päähenkilön sydän on kultaa ja aivot sahajauhoa – Komedialle on hankala nauraa, mutta sitä on helppo katsoa

Jim Cummings tekee hömelöstä poliisista ristiriitaisen mutta sympaattisen hahmon.

Komedia

Thunder Road ★★★★

USA 2018

Teema klo 21.20 ja Yle Areena (K12)

Thunder Roadin avauskohtauksessa poliisin univormuun pukeutunut Jim pitää muistopuhetta äitinsä hautajaisissa, mutta sortuu yhä syvemmälle suruunsa. Yritys saada esitetyksi äidin tuutulauluna laulama Bruce Springsteenin biisi Thunder Road koettelee myötähäpeän rajoja.

Noin kymmenminuuttinen kohtaus perustuu samannimiseen lyhytelokuvaan, joka palkittiin Sundance-festivaalilla pari vuotta aiemmin. Jim Cummings käsikirjoitti, ohjasi ja näytteli pääosan sekä lyhyessä että pitkässä versiossa. Jälkimmäiseen hän teki vielä musiikinkin.

Lyhäri oli kuvattu yhdellä otolla, mutta myös pitkä versio lepää pitkälti Cummingsin roolisuorituksen varassa. Hänen roolihahmonsa Jim on läsnä jokaisessa kohtauksessa. Eikä Jim ole helppo hahmo näyteltäväksi.

Jimin sydän on kultaa mutta aivot sahajauhoa. Yksinkertaisella, lukihäiriöisellä kaverilla on vaikeuksia hillitä tunteitaan ja hallita elämäänsä. Se ei auta poliisin työssä, avioerossa eikä neljättä luokkaa aloittavan Crystal-tyttären (Kendal Farr) kasvattamisessa.

Jim voisi olla vastenmielinen tyyppi, mutta Cummings tekee taikatempun näyttelemällä vivahteet juuri oikein. Jim herää henkiin ja herättää kirjon ristiriitaisia tunteita. Hän on naurettava ja säälittävä mutta rehellisyydessään vetoava ja lopulta oudon helposti samastuttava.

Niinpä Thunder Road on komedia, jolle voi olla hankala nauraa, mutta silti sitä on helppo katsoa.

Lyhytelokuvassa Cummings käytti Springsteenin biisiä, kun ei arvannut, että pikku tekele pääsisi koskaan laajasti esille. Kun se palkittiin Sundancessa, hän yritti tavoitella pomoa kaikin keinoin saadakseen luvan julkaista pätkänsä. Lopulta se onnistui.

Pitkässä leffassa biisiä ei kuulla. Cummingsin mielestä se olisi vienyt liikaa huomiota, ja hän on luultavasti oikeassa. Elokuva syntyi minimaalisella 200 000 dollarin budjetilla, jonka Cummings keräsi joukkorahoituksella. Iso biisi olisi tuskin sopinut pieneen leffaan.

Thunder Road oli Springsteenin läpimurtolevyn Born to Run (1975) avausraita, ja siitä on tullut yksi hänen arvostetuimmista kappaleistaan. Se kertoo kahden nuoren viimeisestä mahdollisuudesta saada suhteensa toimimaan.

Vaikka biisi ei elokuvassa soi, sen voi ajatella heijastuvan Jimin ja hänen exänsä Rosin (Jocelyn DeBoer) kivuliaassa erossa. Ehkä he olivat laulun pari joskus nuorina.

Ennen Thunder Roadia Cummings (s. 1985) teki yhden pitkän elokuvan, josta ei ole paljon kuultu. Hän on ohjannut myös lyhäreitä. Viime vuonna sai ensi-iltansa hänen seuraava pitkä elokuvansa, kauhukomedia The Wolf of Snow Hollow, joka on myös saanut hyvät arvostelut.