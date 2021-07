Maustetytöt on saavuttanut pysyvän sijan suomalaisten lemmikkinä. Toukokuussa se sai vuoden yhtyeen Emma-palkinnon. HS näyttää bändin keikan lauantaina Tikkurila-festivaalilta.

Vuoden 2018 lopulla ja 2019 alussa Suomen musiikkikentillä kohistiin kiinnostavasta tulokkaasta.

Julkisuuteen oli putkahtanut uusi, kiinnostava duo, joka oli täydellinen vastakohta sille nykymusiikin trendille, jossa kaikki on räpin, popin ja elektronisen äänimaailman sekoitusta.

Maanläheisesti puhuva, pukeutuva ja esiintyvä kaksikko edusti ehtaa ” junttityyliä”. Kaikenlainen itsensä korostaminen, influensserius ja viimeisimpien trendien perässä pyristely oli Karjalaisen sisaruksista, Kaisasta ja Annasta, mahdollisimman kaukana.

Ja mikä parasta, he tulivat kaukaa ”piirien” ulkopuolelta, Vaalasta Oulun ja Kajaanin puolivälistä. Ja hoitivat keikkaroudauksensa vihreällä pulkalla.

Sehän vetosi.

Sittemmin yhtye on saavuttanut pysyvän sijan suomalaisten lemmikkinä. Toukokuun Emma-gaalassa yhtye nappasi ensimmäiset Emmansa, se valittiin muun muassa vuoden yhtyeeksi.

Duo on keikkaillut ahkerasti ympäri Suomen, sen verran kuin koronaviruspandemian keskellä on ollut mahdollista. Lauantaina vuorossa on suuri Tikkurila-festivaali.

HS näyttää keikan suorana digitilaajilleen lauantaina 24. heinäkuuta kello 13.45 alkaen.

Mutta suosioon täytyy olla muitakin syitä kuin maanläheisyys tai trendien ulkopuolella pysyttely.

”Saadun palautteen perusteella tuntuu, että ihmiset haluavat kuulla kappaleita, joissa käsitellään vaikeita aiheita”, Anna Karjalainen pohti yhtyeen suosion syitä HS:n haastattelussa viime marraskuussa.

Maustetyttöjen laulujen aiheet eivät ole tosiaan erityisen hilpeitä. He laulavat esimerkiksi kuolemasta ja itsemurhasta.

Kakkoslevyllä Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä oli mukana jopa kappale nimeltään Jos jäisin Onnibussin alle.

Kuka muu Suomessa tekisi laulun päättyneestä rakkaudesta näin, yhtä inhorealistisesti ja silti samalla yhtä kauniisti?

Tuskin kahviloihin kapakoihin meen

Mitä muka niissä enää ilman sua teen

Kirpputoreilla kirjakaupoissa etsin kaiket päivät

Turhaan sanoja jotka mun sisälle jäivät

Jos jäisin Onnibussin alle kanssasi

Jos tukkirekka murskaisi minut sinä vierelläni

Vaikka ojassa käteni sun kädessäsi palasina makaisin

Ilo olisi pelkästään puolellani

HS esittää digitilaajilleen Maustetyttöjen keikan suorana Tikkurila-festivaalilta lauantaina 24. heinäkuuta kello 13.45 alkaen. Tallenne on katsottavissa keikan jälkeen viikon ajan.

Tikkurila-festivaaleja järjestävä Nelonen Media Live kuuluu samaan Sanoma-konserniin Helsingin Sanomien kanssa.