Kuudentoista kappaleen ja lähes tunnin anteliaassa Happier Than Ever -teoksessa suuri osa singleistä on jätetty levyn loppuun. Uuden menestysalbumin kuuntelu tuntuu kerrankin tuoreelta, kirjoittaa kriitikko Aleksi Kinnunen.

Albumi / Pop

Billie Eilish: Happier Than Ever

Darkroom/Interscope. ★★★★

Muusikko Billie Eilish Pirate Baird O'Connellin parin vuoden takainen räjähdysmäinen menestys hakee vertaistaan viime vuosilta ja oikeastaan koko 2000-luvun popkulttuurista.

Teini-ikäisestä yhdysvaltalaislaulajasta tuli keväällä 2019 nopeassa ajassa planeetan kuumin pop- ja nuorisoikoni, joka tyhjensi seuraavan vuoden aikana likimain koko viihdemaailman pajatson.

Valtaisan Z-sukupolvi-idoliaseman jatkoksi Eilish voitti seitsemän Grammya ja esitti James Bond -tunnussävelmän edelleen julkaisua odottavaan elokuvaan.

Kun Eilish sai keväällä toistamiseen tärkeimmän eli vuoden levytyksen Grammyn vetoavalla mutta varsin heppoisalla laululla, raati vaikutti seonneen fanijoukoksi. 19-vuotias Eilish ja tämän yhteistyökumppaniveli, Finneas O’Connell, tuntuvat vallanneen popin koko kentän.

Laulajan tänään perjantaina julkaistu toinen albumi ja vuoden mahdollisesti isoin popjulkaisu Happier Than Ever on huippukiinnostava jo näistä lähtökohdista. Eilishin kaltaiset tapaukset määrittelevät valtavirtapopin sen hetkistä tasoa ja trendiä: resursseissa ja osaamisessa on tuskin tarvinnut säästellä.

Taso ja näkemys loistavat Eilishin uutuudella onneksi parhaimmillaan häkellyttävän komeasti.

Happier Than Ever kuulostaa toivotun upealta ja tunnistettavalta, mutta levy painelee samalla ohi kauhuelokuvasta inspiroituneen esikoisen ilmeisimmästä minimalistisesta synkistelystä: taiteellisesti vakuuttava ja kypsä uutuus edustaa kontekstissaan väkevää ja uskaliasta musiikkia.

Jos esikoislevy When We All Fall Asleep, Where Do We Go? sisälsi oikeastaan vain yhden tarttuvamman hitti, Bad Guyn, uutuudella vastaavia ei ole ensimmäistäkään. Apple Musicin uuden ennakkotilausennätyksen tehnyt levy tuntuu haistattelevan pitkät radioille ja listoille. Albumin leimaaminen tylsäksi vaikuttaa todennäköiseltä.

Lähes tunnin mittaisen 16 kappaleen albumin mahti löytyy hienovaraisen tyylikkään vaihtelevista kappaleista, sovituksista ja tuotannosta, joihin kannattaa syventyä. Jos maistiaissinglet olivat vähän sinnepäin, albumilla kaikki pelaa neljän kuuntelun perusteella komeasti yhteen – neljän siksi, ettei Suomen medialle suotu ennakkokuuntelumahdollisuutta.

Inspiraatiokseen Eilish on maininnut vanhoja artisteja, joiden tahdissa hän varttui: Julie Londonin, Peggy Leen ja Frank Sinatran. Ajattomuutta heijasteleva, mutta päivän tuotantoratkaisuja hyödyntävä tunnelmointi rinnastuu juuri menneiden aikojen tulkitsijoihin ja taiteelliseen indieen radiomassaan sijaan.

Tummaan sointiin istuvissa tunnustuksellisissa sanoituksissa Eilish tarkastelee muun muassa kuuluisuuden kiroja ja valtarakenteita.

Albumin herttaista ja särmikästä vuorottelevalta väkevältä keskivaiheelta löytyy monologi Not My Responsibility, jonka bassovoittoinen elektroninen toteutus tuo vahvasti mieleen Knowlesin sisarusten, Beyoncén ja Solangen, tyylin. ”Do you know me? Really know me? You have opinions... about my opinions”, Eilish avautuu.

Oxytocin säksättää kipakasti, kun taas abstrakti Goldwing alkaa kuoromusiikkina ja jatkaa käsiteltyyn rytmittelyyn. ”I wanna do bad things to you, I wanna make you yell”, Eilish manaa edellisellä.

Everybody Diesissa kuiskuttelevasta laulutavasta tunnettu Eilish päästää laulunsa komeasti irti.

Jos Happier Than Ever olisi esikoisalbumi, Eilishin suosio tuskin paisuisi nykyisiin mittoihin. Voi hyvin olla, että kuluva vuosi tullaan muistamaan räväkämmästä ja päivän trendejä peilaavasta Olivia Rodrigosta, jota voi pitää ”uutena Eilishinä”, sesongin nuorena ja vakuuttavana komeettana.

Kunnianhimoisella albumilla nautittavaa on myös se, että suuri osa ennakkosingleistä on jätetty levyn loppupuolelle. Uutuusalbumin kuuntelu tuntuu kerrankin tuoreelta ja palkitsevalta.