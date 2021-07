Eino Leinon runoihin sävelletyt laulut erottuivat muista Karita Mattilan ja Ville Matvejeffin konsertissa Savonlinnan oopperajuhlilla.

Karita Mattila, sopraano ja Ville Matvejeff, piano lauantaina 24.7. Kerimäen kirkossa Savonlinnan oopperajuhlien konsertissa. – Kilpinen, Melartin, Kuula, Sallinen, O. Merikanto, Gothóni.

”Kiitos musiikille”, sanoi sopraano Karita Mattila lauantai-iltana konserttinsa lopuksi kuudelle sadalle kuulijalle Kerimäen kirkossa ja lauloi sitten ylimääräisenä Franz Schubertin liedin An die Musik.

Näin hän kiitti yhtä aikaa sekä yleisöä että musiikin ihmettä.

Koronaviruspandemia on tunnetusti niittänyt jo lähes puolentoista vuoden ajan niin karua satoa musiikkitapahtumien joukossa, että jokainen onnistuneesti järjestetty konsertti on juhlimisen ja kiittämisen arvoinen.

Se koetaan syvästi Savonlinnan oopperajuhlilla, kun pandemia pakotti perumaan oopperaesitykset jo toista vuotta peräkkäin. Jäljelle jäivät vain viime sunnuntain Timo Mustakallio -laulukilpailu sekä muutama konsertti, joista yksi oli Mattilan ja pianisti Ville Matvejeffin lauantainen kirkkokonsertti.

Liput ovat menneet hyvin kaupaksi myös maanantain uusintakonserttiin, joten musiikin nälkä on suuri niin esittäjillä kuin yleisölläkin.

Schubertin An die Musik oli poikkeustapaus konsertin ohjelmassa, sillä varsinaisesti se keskittyi suomalaiseen musiikkiin. Sibeliusta ei kuultu yhtään, mutta muita keskeisiä kultakauden säveltäjiä kyllä, Oskar Merikannosta, Toivo Kuulasta ja Erkki Melartinista lähemmäs nykyaikaa Aulis Salliseen ja Ralf Gothónin kansanlaulusovituksiin.

Konserttiohjelmassa oli paljon samoja lauluja kuin Karita Mattilan ja pianisti Ilmo Rannan vuonna 1996 julkaistulla From the Heart of Finland -levyllä (Ondine). 25 vuoden takaisia levyversioita tuskin voi mitenkään yhteismitallisesti verrata Kerimäen suuressa kirkkosalissa laulettuihin konserttitulkintoihin, mutta sen verran voi sanoa, että Mattilan äänen tunnistettavat hienot sävyt pystyy helposti kuulemaan kummassakin.

Yrjö Kilpisen Tunturilauluja-sarjan Kirkkorannassa ja Suvilaulu soivat Mattilan ja Matvejeffin tulkinnassa energisinä, Laululle hieman hartaampana, ja yleisvaikutelma oli valoisa vaikka ei vielä täysin vapautunut.

Erkki Melartinin kahdessa Mirjamin laulussa yleissävy on varjoisampi, ja niissä Mattilan ääni soi kauniisti ja täysipainoisesti. Yhdessä Matvejeffin kanssa hän tulkitsi laulujen surumieltä oivallisesti.

Ehkä osansa vaikutelmaan oli myös Eino Leinon teksteillä, joihin Melartin kirjoitti Mirjamin laulut. Sillä myös Toivo Kuulan Leinon teksteihin säveltämät laulut erottuivat hänen Koskenniemi-sovituksistaan. Leino selvästi innoitti Melartinin ja Kuulan säveltämään teksteistään pienimuotoisia musiikkidraamoja, joihin Mattila ja Matvejeff heittäytyivät täysin mukaan.

Edelleen Oskar Merikannon Omenankukat erottuu harmoniamaailmaltaan muista Mattilan ja Matvejeffin tulkitsemista Merikannon lauluista, jotka toki kaikki kuuluvat tämän rakastetuimpiin sävelmiin. Mutta jokin Leinon kirjoittamassa Omenankukat-runossa puhutteli Merikantoa eri tavalla kuin Jooseppi Mustakallion Pai, pai, paitaressu tai Larin-Kyöstin Ma elän!

Aulis Sallisen Neljä laulua unesta liittyvät Ratsumies-oopperaan, joten ne sopivat hyvin Savonlinnan oopperajuhlien järjestämään konserttiin, kantaesitettiinhän Ratsumies juuri oopperajuhlilla vuonna 1975. Paavo Haavikon tekstit ovat täynnä yön hämyä ja ankaraa arvoituksellisuutta, mitä Sallisen musiikki sekä Mattilan ja Matvejeffin tulkinnat heijastelivat.

Ralf Gothónin sovituksissa suomalaisista kansanlauluista piano-osuus kommentoi ja värittää hauskasti laulajan osuuksia. Kokoelman viidestä laulusta kuultiin nyt kolme viimeistä. Sarjan päättävä Tule, tule kultani keräsi luontevasti vauhtia ja päätti varsinaisen konserttiohjelman energisesti.