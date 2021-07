Viikon suosituksissa progressiivista rockia 1970-luvulta, vaihtoehtometallia 1990-luvulta ja fuusiota 2000-luvulta.

Olen näin vanhemmalla iällä löytänyt 1970-lukulaisen progebändin Emerson, Lake & Palmerin uudestaan, sen jälkeen kun koulupoikana ohitin bändin tuotannon vain pintapuolisen kuuntelun jälkeen. Edelleenkin vierastan joitakin yhtyeen taiteellisia valintoja, kuten kosketinsoittaja Keith Emersonin viehtymystä kapakkapianosointeihin tai klassisen musiikin teoksien rock-versiointia.

Jos haluan kuulla Modest Musorgskin Näyttelykuvia, en valitse ELP:n, vaan mieluummin Wienin filharmonikkojen tai vaikkapa pianisti Leif Ove Andsnesin tulkinnat. Toisaalta muistan pitäneeni ELP:n ensimmäisen levyn (1970) Knife-Edge-kappaleesta ennen kuin tunsin sen alkuperäisversiota eli Leoš Janáčekin Sinfoniettaa, joten ehkäpä ELP on toiminut minulle myös porttina klassisen musiikin maailmaan.

Taitoahan yhtyeen kolmella muusikolla oli vaikka muille jakaa, mutta silti kultakausi jäi vain muutaman vuoden mittaiseksi 1970-luvun alussa. Parhaana levynä pidän tällä hetkellä yhtyeen kolmatta studioalbumia Trilogya (1972), jonka musiikin korkea laatu ei kyllä mitenkään heijastu levyn aivan järkyttävän kauheaan kansikuvaan.

Kansitaideasiat ovat paremmassa jamassa seuraavalla levyllä Brain Salad Surgeryllä (1973), jonka kannen täytyy olla yksi kaikkien aikojen hienoimmista – onhan sen laatinut sveitsiläistaiteilija H. R. Giger. Musiikillisesti Brain Salad Surgery on Trilogyn tasolla, mutta sen jälkeen ELP:n kultakausi alkoi olla ohi.

Primus: Brown Album (1997).

Primus on 1990-luvun virtuoositrio

Emerson, Lake & Palmerin levyjä vaivaavat 1970-luvun alun äänitystekniikan puutteet. 1990-luvulle tultaessa rockmusiikin äänitysosaaminen oli kehittynyt huimasti ja sen kuulee äänenlaadussa. Siksi olikin yllätys, kun äkkiväärä amerikkalainen virtuoositrio Primus kääntyi aiempien levyjensä kirkkaasta ja erottelevasta äänenlaadusta tarkoituksellisen mutaiseen lo-fi-soundiin viidennellä studiolevyllään, vuoden 1997 Brown Albumilla. Tämä varmasti heijasteli kokoonpanon muutosta, sillä taiturillinen rumpali Tim ”Herb” Alexander vaihtui groove-orientoituneempaan Bryan ”Brain” Mantiaan ja koko yhtyeen sisäinen dynamiikka muuttui.

Primuksen musiikki on jo sisältönsä puolesta mitä suurimmassa määrin ”acquired taste”, eli se vaatii huomattavan määrän totuttelua. Brown Albumin soundi aiheuttaa lisää päänvaivaa, mutta sen alta löytää kyllä Primukselle ominaista huumoria ja soittotaitoa. Huumorista antaa vihjeen jo levyn nimi, joka viittaa Beatlesin ja Metallican kuuluisiin ”valkoiseen” ja ”mustaan” albumiin. Ja kyllähän jo ensimmäisen kappaleen Hatšaturjan-viittaukset vievät helposti suupieliä ylöspäin.

Pekka Pohjola: Views (2001).

Pekka Pohjola kehrää sinfonisia linjoja

Pekka Pohjolan musiikissa parasta eivät ole joissakin kappaleissa tavattavat humoristiset tai kevyet sävyt, vaan hänen huolella kehräämänsä pitkät linjat, jotka hänen parhaissa sävellyksissään saavuttavat suorastaan sinfonisia tehoja. Siksi Pohjolan viimeisellä levyllä Views (2001) kevyehkö Red Porsche -kappale jää muiden varjoon.

Umo: Beauty and the Beast (2010)

Huomion varastaa kolmesta viimeisestä kappaleesta (Metropolitan, Views ja Us) muodostuva laaja kokonaisuus, jossa eri genrejen – jazzin, rockin ja klassisenkin musiikin – sointitehot fuusioituvat hienoksi kokonaisuudeksi. Lähimpänä genrenä on jazz, sillä Pohjola sävelsi kolmiosaisen teoksen alun perin Umon tilauksesta. Views-levyn versiolla soittavat monet huippupuhaltajat Jukka Perkosta ja Manuel Dunkelista Pekka Pohjolan poikiin Verneriin ja Ilmariin. Bigbandmaisemman version suuremmalla puhallinsektiolla voi kuunnella Umon omalta levytykseltä (Beauty and the Beast - Umo Plays the Music of Pekka Pohjola, 2010).