Nelonen Media Live leikkasi neljänneksen esiintyjien palkkioista kesäfestivaaleillaan. Lippujen hinnat ovat edelleen nousussa.

Vuodenvaihteessa ruotsalaislehti Dagens Nyheter kysyi kulttuurivaikuttajilta ennustuksia vuodelle 2021.

”Kuinka paljon konserttiliput saavat maksaa?” oli P3-radiokanavan musiikkitoimittaja Farah Abadin veikkaus vuoden kulttuurikeskusteluksi. Pandemian väistyessä seuraisi kysyntäpiikki, mutta rajoitusten poistuessa kapasiteetit ovat vajavaisia, jolloin lippujen hinnat nousevat.

Suomessa näyttää käyvän toisin.

”Korona-ajan vaikea taloudellinen tilanne voi enemmänkin vaikuttaa niin, että oltaisiin valmiita keikkailemaan vähän pienemmilläkin summilla”, sanoo räppiin ja indieen keskittyneen ohjelmatoimiston toimitusjohtaja Jussi Roine.

Esimerkiksi Sanoman omistaman Nelonen Media Liven kesäfestivaaleilla esiintyjät ovat joutuneet leikkaamaan keikkapalkkioitaan. Leikkaukset on määritelty festivaalien toteutuneen yleisökapasiteetin mukaan. Suurin leikkuri on ollut 25 prosenttia. Esiintyjät ovat päättäneet itse, miltä osin leikkaus jyvitetään artistille ja taustabändille ja missä määrin karsitaan produktiosta.

Kun Rolling Stone -lehti paljasti kesällä 2020 tapahtumajätti Live Nationin suunnittelevan takuupalkkioiden leikkauksia pandemian varjolla, artistit ampuivat idean hetkessä alas.

HS:n musiikkialalla työskentelevien kanssa käymien taustakeskustelujen mukaan Nelonen on niin merkittävässä asemassa Suomen livebisneksessä, että sillä on vipuvarsi tehdä näin. Roine sanoo, ettei halua kommentoida aihetta, koska ei tiedä siitä tarpeeksi. Myös Helsingin Sanomat kuuluu Sanoma-konserniin.

”Kaikki, kenen kanssa olemme näistä tämän kesän muutoksista keskustelleet, ovat ymmärtäneet poikkeuksellisen tilanteen ja olleet myös valmiita yhteistyöhön tapahtumien mahdollistamiseksi, mikä on valtavan hienoa”, Nelonen Media Liven toimitusjohtaja Anssi Nevalainen kommentoi.

Nevalainen vastasi HS:n kysymyksiin sähköpostitse.

Tyypillisesti festivaalien lipunhinnat nousevat joka vuosi kympillä tai parilla. Niin on ollut tänäkin kesänä.

Esimerkiksi Nelosen järjestämän Himos-juhannuksen kolmen päivän lipun hinta nousi tänä vuonna 10 eurolla eli vajaa 10 prosenttia vuodesta 2019, vaikka esiintyjiä oli vain yhdellä lavalla ja puolet vähemmän kuin edellisellä kerralla.

Festivaali myi silti loppuun kaksi päivää kolmesta. Koronarajoituksista johtuen päiväkapasiteetti oli 5 000 lippua, kun vuonna 2019 se oli 13 000 lippua.

Anssi Nevalaisen mukaan lipunmyynti on sujunut hyvin sekä pandemian aiheuttaman kysynnän että rajoitettujen kapasiteettien vuoksi. Loppuunmyytyihin tapahtumiin menekkiä olisi ollut enemmänkin.

”Loppuunmyytyihin tapahtumiin olisi varmasti ollut enemmänkin tulossa osallistujia”, hän kirjoittaa.

Tavastian toimitusjohtajan Juhani Merimaan mukaan pandemian loppu tuo mukanaan monta risteävää trendiä.

Hän ja Jussi Roine erittelevät saman kehityksen. Kysyntä kasvaa, kun yleisö haluaa keikoille, mutta koska samaan aikaan aukeavat muut kulttuuritapahtumat ja urheilu, tapahtumamarkkinalle tulee myös ylitarjontaa, joka puolestaan pitää lipunhinnat kurissa.

”Jos buukattaisiin Tavastialle kaikki mitä tarjotaan, saataisiin seitsemän keikkaa per viikko. Niistä kaksi tuskin menisi maaliin, mutta emme voi tietää, mitkä kaksi”, Merimaa sanoo.

Esimerkiksi Tavastian konserteista suuri osa ensi kevääseen asti on sellaisia, joita on jouduttu lykkäämään alkuperäisistä päivämääristään. Kuluttaja on ostanut lipun etukäteen, mutta tuskin pyytänyt rahojaan välissä takaisin kuultuaan keikkapäivän siirtämisestä tulevaisuuteen.

”Pitää arvioida, kannattaako peruuttaa ja alkaa myydä uusia lippuja. Moni haluaa pitää yleisönsä, jolloin faneja ei ole reilua pompottaa ja sanoa, että tämä 25 euron keikka maksaakin nyt 40 euroa”, Merimaa sanoo.

Sama pätee festivaaleihin, joilla kesän 2020 liput on siirretty ensin vuodelle 2021 ja sitten vielä vuoden päähän.

Muuten paine hintojen nousuun on välivuosien ja kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi todella kova. Globaalin ykkösketjun keikkapalkkioita pandemia on Merimaan mukaan nostanut sitäkin enemmän.

”Vaikka Ruisrock lienee pääsymaksutuotoiltaan Suomen suurin festivaali, monien ajankohtaisten supertähtien hinnat ovat menneet liian korkealle”, Merimaa sanoo.

Konsertit aukeavat hitaasti: ensin spesiaalikeikkoja ja muuta ”tekohengitystä”, joka sitten tasaantuu, kuten Jussi Roine kuvaa.

Juhani Merimaan mukaan kyse ei ole vain rajoituksista, vaan yleisö on vielä hyvin varovaista.

Elokuulle kaavaillut Weekend-festivaali ja Kaisa Rocks -konserttisarja ehdittiin jo perua. Live Nationin mukaan jälkimmäistä ei ollut järkevä toteuttaa ”nykyisessä taloudellisessa liiketoimintaympäristössä”.

Enemmän kuin pikavoitot, keikkapaikkoja ja esiintyjiä kiinnostaa saada keikat ja liiketoiminta uudelleen liikkeelle, Jussi Roine sanoo. Siksi lipunhintojenkin kanssa ollaan varovaisia.

”Tämä voi olla vähän optimistinenkin näkemys musiikki- ja tapahtuma-alan yhteisestä agendasta, mutta toivon, että se pitäisi edes vähän paikkansa. Esimerkiksi hintojen polkeminen ei kuitenkaan millään tavalla palvele kokonaiskuvaa, ja meidän tulee ohjelmatoimistona pitää huolta siitä, että pelataan yhteisillä pelisäännöillä.”

Helsingin Sanomat ja Nelonen Media ovat osa Sanoma-konsernia.