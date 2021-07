Päivälehden museon näyttely avaa 1800–1900-lukujen vaihteen ihmisten kiinnostusta esoteriaan, salattuun tietoon.

”Minusta tuntuu vain kuin seisoisin jonkun uuden ja salaperäisen edessä. jonne minun täytyy mennä, tuntui se miten järjettömältä tahansa.”

Sitaatti on kirjailija Helmi Krohnin (1871–1967) lausahdus säveltäjä Erkki Melartinille (1875–1937) huhtikuussa 1908, ja se on antanut nimen Päivälehden museossa parhaillaan esillä olevalle näyttelylle.

Helmi Krohnista ilmestyy syksyllä elämäkerta.

Pieni näyttely avaa sellaista suomalaista kulttuurihistoriaa, jonka olemassaolosta on usein virallisissa elämäkerroissa hiukan kiusaantuneesti vaiettu, nimittäin kiinnostusta esoteriaan, salattuun tietoon. Aihetta on viime vuosina tutkittu uudella innolla, ja tämäkin näyttely on Uuden etsijät -tutkijaryhmän aktiivisuuden tulosta. Näyttelyssä on intensiivinen tunnelma – Ella Erosen dramaattinen runonlausunta luo omanlaisensa kulissin – ja sopivasti tutkittavaa valokuvissa ja kirjeissä.

Keskiössä ovat nyt erityisesti kirjailijat, kuten Kersti Bergroth, Minna Canth, Eino Leino, L. Onerva, Edith Södergran sekä Aarni Kouta. Kouta (oik. Arnold Elias Candolin) oli runoilija ja toimittaja, jonka jäämistöä on nyt ensimmäistä kertaa julkisesti esillä. Hän teki itsemurhan 40-vuotiaana vuonna 1924.

Runoilija Edith Södergran ajoittamattomassa valokuvassa, Pietarissa kuvattuna. Södergran innostui suuresti teosofi-antroposofi Rudolf Steinerin opeista.

1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivat kiihdyttävää aikaa. Mullistavia keksintöjä putkahteli tuon tuosta. Kun uudet teknologiat mahdollistivat viestittelyn maantieteellisistä esteistä piittaamatta, alaa voitti yhä enemmän myös ajatus siitä, että kommunikointi tuonpuoleiseenkin voi olla mahdollista. Elettiin meedioiden kulta-aikaa.

Pekka Ervast oli Suomen merkittävin teosofi. Hänen tuotantoaan on digitoitu ervast.net-sivustolle.

Kulttuurihenkilöistä huomattavan moni oli kallellaan teosofian suuntaan, ja sen suurin suomalainen vaikuttaja Pekka Ervast (1875–1934) oli alallaan myös kansainvälisesti merkittävä hahmo. Erik Gullmanin keväällä ilmestynyt perusteellinen elämäkerta Totuus on korkein hyve (Ruusu-Ristin kirjallisuusseura) kertoo sangen seikkaperäisesti Ervastin ajattelusta ja toiminnasta. HS kertoi Ruusu-Risti ry:n toiminnasta ja temppelistä vuosi sitten.

Lue lisää: Keskellä Helsinkiä on harvojen tuntema salaisen tiedon temppeli – Kellarissa kokoontuva joukko ei tee suurta numeroa mystiikkaa huokuvista opeistaan

Pekka Ervast tulkitsi esimerkiksi Kalevalaa omintakeisesti, henkisestä näkökulmasta.

Ervastin mukaan Väinämöinen oli Suomen kansallishaltia, ja Ervast sai tältä viestejä Suomen kohtalosta. Ervastilla oli ennustuksia Suomen tilasta, ja hän näki tulevaisuudessa häämöttävän Euroopan liittovaltion.

Myös teosofian äiti Madame Blavatsky (1831–1891) piti Kalevalaa suuressa arvossa. Blavatskyn kuulun ennustuksen mukaan valo ja uusi henkinen nousu kajastavat ihmiskunnalle Pohjolasta. Blavatsky kertoili monenlaista muutakin, ja osa sanomisista himmensi hänen uskottavuuttaan, kuten tarinat seikkailuista Tiibetissä.

Taiteilija Sigurd Wettenhovi-Aspa kuvattuna vuonna 1940.

Ervastin tuttavapiirissä vaikutti myös kuvataiteilija ja kirjailija, Sigurd Wettenhovi-Aspa (1870–1946), jolla on ansaitusti oma paikkansa näyttelyssä. Wettenhovi-Aspa oli Ervastin lailla kosmopoliitti, jonka tuttavapiiriin kuului muun muassa ruotsalainen kirjailija August Strindberg, esoteerikko hänkin. Kalevala kantoi Wettenhovi-Aspankin mielestä salattua viisautta, ja Suomen metsissä turmeltumattomana säilynyt Suomen kieli oli lähimpänä raamatullista alkukieltä.

Vitriiniin on laitettu esille muun muassa Wettenhovi-Aspan hellekypärä, jota hän mielellään käytti myös Helsingissä kuljeskellessaan, valkoisen puvun kanssa. Tanskalainen Politiken-lehti kiinnitti Aspaan huomiota huhtikuussa 1906, jolloin tämä jälleen ilmaantui Kööpenhaminan katukuvaan kaksihaaraisine partoineen. Politikenin mukaan Wettenhovi-Aspa käyskenteli Strøgetillä ”violetein kauluksin varustetussa kanarialinnun värisessä takissa, narisevissa kiiltonahkasaappaissa ja loisteliaassa silinterihatussa”. Huomio oli epäilemättä taattu.

Wettenhovi-Aspan ihmeellisestä elämästä voit lukea lisää täältä.

Luonnon olemus mietitytti ihmisiä 1800–1900-luvulla, ja mietityttää edelleen. Tässä välissä ihmiskunta on vain ehtinyt tuhota ainoata maapalloaan ennen näkemättömällä voimalla.

Teosofit näkivät elämän jatkuvan kuoleman jälkeen, ja jotkut valistuneet kommunikoivat mielestään onnistuneesti tähtien tuolle puolen siirtyneiden kanssa. Henkisyys ja meditaatio kiinnostavat yhä enemmän myös nykyajan ihmistä, ja näyttelystä voi löytää paljon siltoja menneistä ajoista tähän päivään. Tuntuu, että monet ajatukset ovat pulpahtaneet uudelleen pintaan. Tuolloin suosittua Tolstoitakin ilmestyy jälleen.

Teosofia ja ruusuristiläisyys viehättivät säveltäjä Erkki Melartinia.

Säveltäjä Melartin oli maailmankatsomukseltaan teosofi ja ruusuristiläinen. Hän on mukana näyttelyssä monin aforismein. Ne on poimittu kirjasta Minä uskon (1928).

Yhdessä mietelmässään Melartin puhuu yhteyden hakemisesta toisten taivaankappaleiden ja ympäröivän luonnon kanssa, jossa ”puut ja kukat hakevat yhteyttä meidän sielujemme kanssa”.

Nyt upporikkaat Richard Branson ja Jeff Bezos kiitävät avaruuteen aluksillaan, mutta tähdet taitavat säilyttää arvoituksensa.