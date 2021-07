Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kommentoi viime päivien punkstoo-keskustelua musiikkialan häirinnästä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoo seuranneensa huolestuneella ja järkyttyneellä mielellä viime päivien punkstoo-keskustelua. Asiat eivät kuitenkaan tulleet hänelle yllätyksenä, sillä kyse on yhtä musiikkigenreä laajemmasta asiasta. Punkstoo on jatkumoa sille, minkä #metoo aloitti muutama vuosi sitten.

Kurvisen pääviesti on se, että tekijät on saatava vastuuseen. Se ei onnistu, ellei asiasta tehdä rikosilmoitusta.

”On kaiken a ja o saattaa tapaukset tutkintaan ja mahdolliseen oikeuskäsittelyyn, kun ihmisen koskemattomuutta on loukattu, on tapahtunut rikos tai on tapahtunut seksuaalista häirintää”, hän sanoo HS:lle.

Punkstoo-keskustelussa on nostettu esiin raskaita asioita. On kerrottu muun muassa raiskauksista, seksuaalisesta häirinnästä, väkivallasta ja naisvihasta.

Kurvinen nosti eettisen koodiston esiin aiemmin MTV:n haastattelussa.

Miten voidaan estää, että ihmiset eivät joudu enää jatkossa kokemaan vastaavaa?

Kurvisen mukaan tekijöiden saattaminen vastuuseen oikeusteitse on yksi keino.

Toinen keino on alalle tehtävä eettinen ohjeisto. Kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella eettinen koodisto taide- ja kulttuurialalle. Valmistelu on aloitettu ja se kestää ensi vuoden alkupuolelle saakka. Valmisteluvastuussa on taiteilijajärjestö Forum Artis.

Kolmanneksi seikaksi Kurvinen mainitsee nyt käytävän keskustelun ja sen, että kyseenalaiset asiat tunnistetaan. Näin ei ole välttämättä ollut menneinä vuosina ja vuosikymmeninä.

”Keskustelu ennaltaehkäisee vallan väärinkäyttöä ja tekee näkyväksi, ettei taiteen nimissä voi tehdä mitä vaan.”

Kurvinen pitää hyvänä sitä, että ihmiset ovat päässeet jakamaan traumaattisia kokemuksia keskenään. Hän kehottaa uhreja hakemaan matalalla kynnyksellä myös ammattiapua.

Kurvinen muistuttaa, että musiikki on monelle rakas harrastus, joka tuottaa myös iloa. Hän toivoo, että traumaattiset kokemukset ja epäasiallinen käytös eivät pääse sammuttamaan sitä iloa, jota taide, teatteri ja musiikki ovat tuoneet kamalien kokemusten lisäksi uhreille.

”Kaikki siinä harrastuksessa ei ole sitä pimeää puolta. Suuri osa on myös hyvää ja kaunista.”

Keskustelu musiikkimaailman ja erityisesti punkpiirien omasta metoosta lähti liikkeelle viime viikonloppuna, kun Instagramiin ilmestyi @punkstoo-tili.

Tilillä on jaettu tämän jutun kirjoitushetkellä yli sata kokemusta, ja tilille on kertynyt nopeasti yli 25 000 seuraajaa.

Julkaisuissa ihmiset kertovat kohtaamastaan epäasiallisesta käytöksestä punkpiireissä. Kertomuksissa on nostettu esiin muun muassa raiskauksia, väkivaltaa, rasismia sekä erilaisia kaltoinkohtelun muotoja.

Ulostulot ovat saaneet eri tahot reagoimaan asiaan.

Esimerkiksi punkyhtye Pää kii kirjoitti päivityksen Facebook-tililleen ja ilmoitti myöhemmin myös peruvansa keikkansa.

YleX:n radio-ohjelman, Uuden musiikin rockshow’n, ilmoitettiin jäävän tauolle. Se on nostettu esiin Instagramin Punkstoo-keskusteluissa, eikä kanava näe tällä hetkellä mahdollisuuksia ohjelman lähettämiseen, kommentoi YleX:n kanavapäällikkö Hanne Kautto HS:lle.

Punkstoo sai myös muut musiikkipiirit liikkeelle. Sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt ”sisarkanava” @metaltoo, joka käsittelee metallin ja rockin häirintätapauksia.