Dokumentti Tukholman vuoden 1520 verilöylystä on kuin hurjaa draamaa

Yhdeksälle vuodelle jaettua tarinaa elävöitetään onnistuneesti dramatisoinneilla.

Tukholman verilöyly -dokumenttia on dramatisoitu taitavasti. Julkisissa teloituksissa päänsä menetti myös tulevan kuninkaan Kustaa Vaasan isä, valtaneuvos Eerik Vaasa. Pyöveliksi oli hankittu erikoisosaaja Saksasta.

Koko Pohjolan hallitsijaksi marraskuussa 1520 noussut Tanskan ja Norjan kuningas Kristian II järjesti heti uusimpien kruunajaistensa jälkeen kunnon bileet. Tukholman kuninkaanlinnassa oli runsaasti juomaa, ruokaa ja viihteellistä ohjelmaa sekä myös ilmeisen vapautunut tunnelma, sillä tanskalainen Kristian II oli armahtanut juuri kapinalliset ruotsalaiset vastustajansa.

Juhlien kolmantena päivänä koitti kuitenkin tyrmistyttävä käänne.

Kuninkaanlinnan ovet pantiin säppiin ja Vanhankaupungin Suurtorilla aloitettiin massiiviset julkiset mestaukset, joissa henkensä menetti satakunta miestä, pääosin ruotsalaisia aatelisia, raatimiehiä ja pormestareita sekä heidän palvelijoitaan. Ja aivan ensimmäiseksi – kaikkien kauhuksi – kaula katkaistiin kahdelta ”koskemattomalta”, maallisen lain yläpuolella olevalta katoliselta piispalta.

Mutta miksi ja kenen juonimana, kysytään Daniel Skogströmin kaksiosaisessa dokumentissa Tukholman verilöyly (2020). Sen monet monimutkaiset ja mielikuvitukselliset käänteet ovat kuin huippuunsa hiotusta historiallisesta draamasarjasta. Game of Thrones juolahtaa mieleen nopeasti.

Vaiheiden ja nimien vyörytys on tosin välillä niin vilkasta, että peruskurssilaista saattaa pyörryttää. Mutta se ei ole dokumenttia juontavien historioitsijoiden ja kirjailijoiden, Bo Erikssonin ja Anna Maria Forssbergin, vika. Kaikkien muuttujien, tapahtumaketjujen ja seuraamusten tiivistäminen kahteen tuntiin on haasteellista. Vanhoissa kirjastoissa ja arkistoissa käyvien sekä tapahtumapaikoilla vierailevien tutkijoiden ote on silti ilahduttavan tutkimuksellinen.

Yhdeksälle vuodelle jaettua tarinaa elävöitetään onnistuneesti dramatisoiduilla dialogittomilla osuuksilla, joissa nähdään keskeiset henkilöt Kristian-kuninkaasta arkkipiispa Gustav Trolleen, valtionhoitaja Sten Stureen sekä tämän leskeen Kristina Gyllenstiernaan. Näyttelijät ovat amatöörejä, keskiaikaan perehtyneitä roolipelaajia.

Ja lopussa tutkijat arvuuttelevat dekkarityylin, kuka oli Tukholman verilöylyn salaperäinen ”sisäpiirimies”. Verestä punaisella Suurtorilla tapettiin nimittäin myös joukko ihmisiä, jotka joku oli ujuttanut julkikerettiläisten pettureiden listalle kuninkaan tietämättä.

