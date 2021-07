Ateneumin Repin-näyttely kerää päivittäin jonoja, näyttelyn on nähnyt jo yli 55 000 katsoja

Helsingistä Pariisiin siirtyvä näyttely on avoinna elokuun loppuun saakka.

Ateneumissa parhaillaan esillä oleva Ilja Repinin (1844– 1930) maalausten näyttely on kansainvälinen tapaus. Helsingistä se jatkaa matkaansa Pariisiin.

Koronaviruspandemian takia Repinkin joutui odottamaan valmiiksi ripustettuna ovien avaamista aina huhtikuun lopulle saakka, mutta nyt näyttelyyn on jo jonkin aikaa päässyt myös ilman etukäteen varattua lippua.

Jonot pääoven edessä Kaivokadulla ovat päivittäinen näky, joten pääsyn varmistamiseksi kannattaa varata lippu ennakkoon Ateneumin verkkosivujen kautta. Vapaita aikoja löytyy vielä elokuussa.

Torstaihin 22. heinäkuuta mennessä Repin-näyttelyn oli nähnyt 55 433 katsojaa, Ateneumista kerrottiin perjantaina aamupäivällä.

Helsingin Sanomien arvostelu näyttelystä julkaistiin avajaispäivänä 27. huhtikuuta.

Ukrainassa syntyneen Ilja Repinin elämä linkittyi myös Suomeen, sillä hän vietti pitkiä aikoja Karjalan kannaksella Kuokkalassa sijainneessa Penaty-nimisessä huvilassa yhdessä suomalaisen Natalia Nordmannin kanssa.

Repin-näyttely on esillä Ateneumissa 29. elokuuta saakka. Elokuun ajan näyttelyn aukioloa on laajennettu: museo on avoinna päivittäin kello 10–21.

Helsingistä näyttely matkaa Pariisiin, jossa se avautuu Petit Palais’ssa 5. lokakuuta 2021.