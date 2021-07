Amy Winehousen äidin kokemus on harvinaisesti esillä uudessa dokumentissa, jossa perhe haluaa oikoa yleisiä käsityksiä 27-vuotiaana kuolleesta laulaja-lauluntekijästä.

Kymmenen vuotta sitten laulaja-lauluntekijä Amy Winehouse löydettiin kuolleena Lontoon Camdenin kodistaan. Hän oli 27-vuotias.

Winehousen jäämistöstä on löytynyt muutama julkaisematon demokappale, jotka on äänitetty ennen laulajan menestysalbumeita Frank (2003) ja Back to Black (2006).

Asiasta kertoo BBC.

Jo aiemmin vuonna 2011 Island Records julkaisi postuumisti Lioness: Hidden Treasures -albumin, joka sisältää Winehousen tekemiä cover- ja demokappaleita.

Joitakin julkaisemattomia äänityksiä on myös tuhottu. Britannian Universal Musicin pomo David Joseph kertoi vuonna 2015 Billboard-lehdelle, että tuhosi kappaleet moraalisista syistä suojellakseen Winehousen perintöä, laulaja kun ei ole enää valvomassa musiikillisia oikeuksiaan.

Amy Winehousen isä, Mitch Winehouse sanoo BBC:lle, että David Joseph on ”idiootti”. ”Tietenkin fanit haluavat kuulla häneltä julkaisemattomia kappaleita.”

Perheen arkistoista on löytynyt levyjä, joilla laulaa nuori Amy Winehouse ennen läpimurtoaan.

”Olemme löytäneet pätkiä ja paloja sieltä täältä, mutta meillä on ollut vaikeuksia, koska cd-levyt ovat hieman vaurioituneita,” Mitch Winehouse kertoo. Hän kuitenkin lisää, että äänitteet on luultavasti mahdollista pelastaa.

”Se (materiaali) ei ole ehkä niin hyvää kuin Back to Black, mutta se, mitä olen kuullut kenties pelastettavissa olevilta pätkiltä, on hyvää”, hän sanoo.

Jos äänitteet saadaan palautettua julkaisukuntoon, levyn nimeksi on suunniteltu The Progression of Amy eli Amyn kehitys. Se alleviivaisi vanhempien mukaan heidän tahtoaan saattaa fanien kuultavaksi kokonaisen kehityskaaren artistinuran alusta loppuun.

Tämä albumi olisi vain yksi monista projekteista, joita laulajan perikunnalla on vireillä. Suunnitelmissa on myös ainakin draamaelokuva sekä musikaalituotanto.

Asif Kapadian Oscar-palkittu dokumentti Amy (2015) on voimakkaasti muokannut yleisön mielikuvia Amy Winehousen elämästä, jota varjostivat sydänsurut, syömishäiriö, päihteet – ongelmat, joita viihdejulkisuus riepotteli säälimättömästi.

Dokumentissa Mitch Winehousesta maalataan eräänlainen pahis, mies joka painosti tytärtään tekemään töitä silloinkin, kun tämä ei olisi ollut siihen tarpeeksi terve.

Laulaja-lauluntekijä Amy Winehousen isä Mitch Winehouse ja äiti Janis Winehouse-Collins Brit Awards -gaalassa vuonna 2013.

Dokumentissa kuullaan Amy Winehousen sanomana samaa, mitä hän lauloi ensimmäisellä hitillään: ”And if my daddy thinks I'm fine / just try to make me go to rehab / but I won't go, go, go”. Mitch Winehouse on väittänyt kyseistä dokumentin kohtaa leikkauksin manipuloiduksi.

Mitch Winehouse ja laulajan äiti Janis Winehouse-Collins aikovat oikoa dokumentin ja median synnyttämiä mielikuvia Winehousesta uudessa televisiodokumentissa Reclaiming Amy, joka saa ensi-iltansa tänään perjantaina Britanniassa BBC:llä.

Elokuvan kertojaäänenä on Janis Winehouse-Collins.

Mitch Winehouse kertoo BBC:lle, että he haluavat elokuvalla rikkoa laulajasta maalatun yksioikoisen kuvan: nyt yleisölle näytetään tuhoavasti käyttäytyvän addiktin sijaan hauska ja huomaavainen Amy Winehouse.

Huonoja asioita ei silotella, mutta hyviä asioita tuodaan enemmän esiin, vanhemmat kertovat.

Kuoleman vuosipäivää vanhemmat viettävät vierailemalla tyttärensä haudalla muun perheen ja ystävien kanssa.

Amy Winehousea on tänään muistettu etenkin brittilehdistössä erilaisilla artikkeleilla ja listauksilla.

Muun muassa The Guardian on laittanut Grammy-palkitun muusikon 20 parasta kappaletta parhausjärjestykseen.

NME poimi laulajan parhaat televisiohetket, joihin lukeutuu keikkataltiointeja ja ikimuistoisimpia haastatteluja.

Lista sisältää esimerkiksi Winehousen televisiodebyytin, joka oli vuonna 2007 David Lettermanin ohjelmassa: