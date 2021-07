Helsingissä nähdään pian kaksi hittimusikaalia, kun Jäähallissa saa ensi-iltansa We Will Rock You ja Savoy-teatterissa nähdään West Side Story.

We Will Rock You -musikaalin pääosissa nähdään muun muassa Saara Aalto ja Lauri Mikkola (keskellä)

Onneksi tuottaja Johan Storgårdilla on optimistinen ja periksi antamaton luonne. Niitä piirteitä on tarvittu, kun hänen tuottamansa suurmusikaalin We Will Rock You ensi-iltaa ja esityksiä on koronaviruspandemian takia jouduttu yhä uudelleen siirtämään puolellatoista vuodella eteenpäin.

Produktiossa on ollut eri tavoin kiinnitettynä lähes sata ihmistä, ja lippujakin on myyty 32 000, joten mistään nappikaupasta ei ole kyse.

”Olemme koko ajan pysyneet ajan tasalla. Joka päivä ja joka viikko olemme tehneet uusia suunnitelmia ja jatkaneet tuotannon tuottamista. Nyt meitä ei pysäytä mikään”, Storgård sanoo, kun Maria Sidin ohjaaman ja muun muassa Saara Aallon tähdittämän musikaalin uuteen ensi-iltaan on aikaa pari viikkoa.

Alun perin Queen-yhtyeen musiikkiin perustuvan musikaalin suomenkielisen version ensi-illan piti olla viime vuoden huhtikuussa, mutta maaliskuussa koko Suomi meni kiinni.

”Kuukautta ennen suunniteltua ensi-iltaa kaikki lähtivät kotiin. Ja aika pian selvisi, että esitys pitää siirtää tuonnemmaksi. Otimme turvallisen aikataulun ja siirsimme sitä vuodella eteenpäin”, Storgård kertoo.

Sekään ei riittänyt. Keväällä esitystä jouduttiin siirtämään vielä toistamiseen. Nyt toukokuulta elokuulle.

”Päätimme, että se on viimeinen siirto. Olimme yhteydessä viranomaisiin ja tapahtumateollisuuteen ja päädyimme siihen, että elokuussa rokotukset ovat jo niin pitkällä, että tapahtumia voi turvallisesti järjestää”, Storgård kertoo.

Missään vaiheessa tuottaja ei ole ollut laittamassa rukkasia naulaan, vaikka myöntääkin, että haastavaa on välillä ollut.

”Taiteilijoilla on valtava hinku esittää tätä. Ja kaikki muutkin alan toimijat ovat olleet samassa tilanteessa, joten olemme vain voineet odottaa ja toivoa parasta”, hän sanoo.

Joel Mäkinen, Jennie Storbacka, Saara Aalto ja Lauri Mikkola ovat mukana We Will Rock You -musikaalissa.

Myös yleisö on jaksanut odottaa. Viivästymisistä huolimatta vain pari prosenttia lipun ostaneista on halunnut vaihtaa lippunsa, mistä Storgård on kiitollinen.

”Olemme kaupallinen yritys eikä meillä ole valtion tukea, kuten monilla teattereilla. Kun sitä luksusta ei ole, pitää pärjätä muilla resursseilla ja ajattelen, että yleisö on yksi sellainen.”

Epidemian alussa Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa Storgård sanoi, että We Will Rock You -musikaalin peruuntuminen kokonaan olisi katastrofi.

Sittemmin alalle on kehitetty tapahtumatakuu, joka korvaa taloudellisia menetyksiä, jos tapahtuma joudutaan rajoitusten takia perumaan.

”Talvella toisen aallon aikaan valtio hoiti hommat hyvin. Tapahtumatakuu on iso asia. Sen kehittäminen oli osoitus siitä, että viimeinkin tapahtuma-ala nähtiin teollisuutena ja toimialana siinä, missä muutkin alat”, Storgård toteaa.

Silti hän toivoisi, että päättäjät ymmärtäisivät syvemmin, ettei kulttuuri ole jotain, joka vain tapahtuu itsestään.

Tuottaja Johan Storgård on odottanut We Will Rock You -musikaalin ensi-iltaa puolitoista vuotta.

Queenin musiikkiin perustuva We Will Rock You -musikaali on Storgårdille tuttu vuosien takaa. Hän on nähnyt sen Lontoossa, Pariisissa ja Milanossa, mutta uskoo, että se on erityisen ajankohtainen juuri tänä päivänä.

Kirjailija Ben Eltonin yhdessä Queen-yhtyeen jäsenten kanssa kirjoittama tarina sijoittuu 300 vuoden päähän tulevaisuuteen, jolloin maailmaa hallitsee yksi valtava yritys. Musikaalissa seurataan joukkoa boheemeja ihmisiä, jotka yrittävät pitää kiinni yksilönvapaudesta ja oikeudesta vapaaseen ajatteluun ja persoonalliseen pukeutumiseen, kun kaikki muut ajattelevat ja pukeutuvat samalla tavalla.

Alkuperäisen musikaalin ensi-ilta oli vuonna 2002, ja Storgård on varma, ettei kukaan olisi tuolloin arvannut, miten lähellä sen kuvaama maailma tänään on.

”Pari suurta mediayritystä hallitsee todellisuuttamme tänään. Se mikä vielä vuosituhannen alussa kuulosti kaukaiselta utopialta, on muuttunut täysin uskottavaksi ajankuvaksi”, Storgård sanoo.

Pian ensi-iltansa saava musikaali on kuitenkin hyvin omanlaisensa teos, sillä musikaalin teksti ja suurin osa kappaleista on käännetty suomeksi. Käännöstyöstä on vastannut Mariska, joka on tunnettu monien kotimaisten hittibiisien sanoittajana.

Puolentoista vuoden odottelun aikana We Will Rock You -musikaalin esityspaikka on vaihtunut Messukeskuksen Amfi-teatterista Jäähalliin. Myös yksi päärooli on vaihtunut, kun Laura Voutilaisen sijasta Killer Queenin saappaisiin astuu Nina Tapio.

Nyt kaikki on kuitenkin valmista. Kun esiintyjäjoukko elokuun alussa nousee Jäähallin 30 metriä leveälle lavalle, tuottajan selkäpiitä nousevat kylmät väreet eikä se johdu ainoastaan musiikin mahtipontisuudesta, orkesterin soinnista ja artistien loisteliaisuudesta.

”Kun tietää, mitä kaikkea taustalla on, niin onhan ihan mieletöntä, että viimein pääsemme esittämään musikaalia yleisön eteen. Se on yhteisöllisyyden voitto.”

Kuukautta myöhemmin Savoy-teatterissa saa ensi-iltansa toinen yleisön rakastama klassikkomusikaali. Tuomas Parkkisen ohjaaman West Side Storyn casting on kansainvälinen. Päärooleissa nähdään muun muassa yhdysvaltalaiset Holly Sedillos ja Christian Mark Gibbs sekä Maria Ylipää ja Chike Ohanwe.

West Side Story syntyi onnellisempien tähtien alla, sillä se oli alun perinkin suunniteltu esitettäväksi tänä syksynä.

”Emme ole joutuneet siirtorumbaan, mutta emme mekään voineet musikaalista päättäessämme arvata, millaisessa maailmassa nyt elämme”, tuottaja Tiina Vihtkari sanoo.

Tuottaja Tiina Vihtkari.

Koronaepidemia on kuitenkin näkynyt esityksen harjoituksissa kahdella tavalla, hän kertoo.

Työryhmän turvallisuuden miettimiseen on käytetty satoja tunteja. Sitä mietitään joka päivä, ja joka päivä tuotanto myös muistuttaa asiasta ryhmän jäsenille.

”Ettei kukaan ruokaile toisen kanssa samassa tilassa ja ettei oteta maskeja pois Savoy-teatterin tiloissa. Lisäksi koko musikaalin työryhmän jäseniä lähetetään testeihin erittäin matalalla kynnyksellä”, Vihtkari kertoo.

Konkreettisimmin epidemia näkyy harjoitusten aikatauluttamisessa. Maskit päällä treenaaminen on raskaampaa, joten tauoille pitää varata enemmän aikaa.

West Side Story -musikaalia harjoitellaan Savoy-teatterissa maskit kasvoilla.

Ennen kaikkea pandemia – ja siitä ulos selviäminen – tuntuu riemuna työryhmän ilmapiirissä.

”Vaikka on kuinka helteet ja hiki, niin kaikki ovat mielettömän iloisia, kun pääsevät tekemään töitä pitkän tauon jälkeen. Erityisesti amerikkalaisille se on iso juttu, sillä he ovat tulleet maasta, missä taide ja kulttuuri ovat olleet vielä enemmän hätäkytkimellä”, Vihtkari sanoo.

West Side Story -musikaalin koreografiasta vastaa Ima Iduozee, puvustuksesta vastaa Erika Turunen.

Tuottaja lupaa, että vaikka moni tuntee tarinan kahden jengin välisestä perusteettomasta rasistisesta vihanpidosta, Savoy-teatterissa nähtävää versiota ei ole koskaan ennen maailmassa nähty. Musikaalin oikeudenomistajat valvovat maailmalla esitettäviä versioita tarkkaan, joten työryhmä ei saanut koskea alkuperäiseen musiikkiin tai tekstiin, joka tänä päivänä vaikuttaa paikoin vanhentuneelta ja kyseenalaiselta. Niinpä se päätti viestiä sanomaansa muiden taiteellisten keinojen kautta.

”Meidän koko cast on valittu niin, että kuka tahansa voi esittää mitä tahansa roolia. Näin nostamme vielä voimakkaammin esiin antirasistisen teeman ja alleviivaamme vihan järjettömyyttä”, Vihtkari kertoo.

We Will Rock You -musikaalin ensi-ilta Jäähallissa 6.8.

West Side Story Savoy-teatterissa 1.9. lähtien.